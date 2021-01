Metallinhohtoisen naamion takaa riimejä laukonut yhdysvaltalais­räppäri MF Doom on kuollut 49-vuotiaana

Salaperäisestä artistista ja tuottajasta muodostui uransa aikana supertähti erityisesti valtavirtapiirien ulkopuolella.

Yhdysvaltalaisräppäri MF Doom on kuollut. Asiasta kertoi edesmenneen artistin vaimo Jasmine Dumile uudenvuodenaattona räppärin Instagram-tilillä.

Metallinhohtoisen naamion taakse piiloutuneesta mysteerinomaisesta rap-artistista muodostui uransa aikana supertähti erityisesti valtavirtamusiikin ulkopuolisessa rap-maailmassa, kertoo uutiskanava CBS News.

Tuottajanakin toiminut MF Doom, oikealta nimeltään Daniel Dumile, oli kuollessaan 49-vuotias. Päivityksessä hänen kerrotaan kuolleen jo 31. lokakuuta, mutta asiasta ei ole CBS:n mukaan kerrottu julkisuuteen tätä ennen.

Uutiskanavan mukaan Dumile oli syntynyt Lontoossa, mutta varttui Yhdysvalloissa Long Islandilla New Yorkin osavaltiossa.

Yhdysvaltalaislehti The New York Timesin mukaan artistin kuolinsyystä tai siitä, miksi tieto kuolemasta jaettiin vasta kaksi kuukautta Dumilen kuoltua, ei ole kerrottu tarkempia tietoja. Näin ei ole tehnyt myöskään Jasmine Dumilen viestin jakanut MF Doomin levy-yhtiö Rhymesayers.

Edesmenneen räppärin vaimo mainitsee tekstissään myös Dumilen pojan Malachin, joka The New York Timesin mukaan kuoli vuonna 2017 ollessaan 14-vuotias.

The New York Timesin mukaan Daniel Dumile julkaisi vuosina 1999–2009 kuusi sooloalbumia. Lisäksi artisti teki vuosina 2004–2018 viisi pitkäsoittoa yhteistyössä muiden artistien, kuten Madlibin ja Danger Mousen, kanssa.

Useilla nimillä uransa aikana esiintynyt Dumile kokeili siipiään 1990-luvun alussa hiphop-trio KMD:ssä, jossa oli myös hänen nuorempi veljensä, kertoo New York Times.

Dumilen veli Dingilizwe kuitenkin kuoli auto-onnettomuudessa trion toisen levyn äänitysten aikoihin. Tätä tragediaa seurasi pian toinen, kun levy-yhtiö ei suostunut julkaisemaan trion toista levyä.

Dumile vetäytyi taka-alalle ja palasi vasta vuonna 1997, jolloin hän otti käyttöönsä nimen Metal Face Doom.

The New York Timesin mukaan Dumile alkoi piilotella kasvojaan julkisuudessa jotakuinkin vuoden 1999 albumin Operation: Doomsday julkaisun aikoihin. Alkujaan artistin käyttämä kasvomaski oli pelkistetympi, mutta myöhemmin hänet nähtiin julkisuudessa lähinnä tavaramerkikseen muodostuneeseen metallinaamioon sonnustautuneena.

Lehden mukaan metallinaamio sekä osaltaan myös artistin taiteilijanimi olivat kunnianosoituksia Marvel-sarjakuvien pahikselle Doctor Doomille.

The New York Timesin mukaan Dumile sai osakseen erityisesti muiden räppärien ja tuottajien kunnioitusta, vaikkei hänestä ikinä tullutkaan valtavirran superstaraa. Hänen kuolemaansa reagoivat muun muassa ikonisen hiphop-ryhmän A Tribe Called Questin Q-Tip sekä hiphop-duo Run the Jewelsistä tuttu El-P.

Q-Tip kuvaili uutista Twitterissä musertavaksi. El-P puolestaan muisteli Instagramissa ensimmäistä kohtaamistaan Dumilen kanssa ja kertoi MF Doomin olleen inspiraation lähde.

Uutinen Dumilen kuolemasta huomattiin myös Suomessa, ja muun muassa Paleface noteerasi räppärin menehtymisen sosiaalisessa mediassa.