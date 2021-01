Uudenvuoden Classical Trancelations -konsertissa tanssimusiikin klassikoita sovitettiin sinfoniaorkesterille. Solisteina oli artisteja Robin Packalenista Nelli Matulaan.

Classical Trancelations

Uudenvuodenaattona Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa

Taas sitä ollaan perimmäisten kysymysten äärellä: miksi Suomessa vihataan elektronista musiikkia?

Classical Trancelations -konsertti sentään yrittää kiertää kansanluonteista vastahakoisuutta sovittamalla tanssimusiikkiklassikot sinfoniaorkesterille.

YleX:n musiikkipäällikkö Tapio Hakasen eli Dj Orkidean ja ysäribändi Hausmyllystä pelimusiikkiuralle siirtyneen Petri ”Lowland” Alangon konsepti on oiva.

Elektronisen tanssimusiikin yleissointi sopii orkesterille. Viulut soittavat syntikkariffejä, sellot sahaavat nostatukset. Ajoituskin onnistui. Viime vuosikymmenen alkuvuodet jatkunut edm-buumi teki reiveistä taas teinimusiikkia. Aiemmin konsertteja on nähty Musiikkitalossa vuonna 2016 ja kaksi vuotta myöhemmin Hartwall-areenalla.

Elektroninen musiikki on paljon epämääräisempi ja laajempi genresateenvarjo kuin vaikka rock, mutta televisiokelpoista siitä saadaan ottamalla elektronisuus pois. Sitten valitaan tarpeeksi tunnetut biisit, joista Helsingin kaupunginorkesteri tekee Disney-satua ja julkkiskaraokea.

Aattona nähty konsertti oli kuvattu ennen joulua Vanhalla ylioppilastalolla. Uudenvuodenaattona esitykset näytettiin paloissa osana Ylen Vuosi vaihtuu -ohjelmapläjäystä. Aattoyön jälkeen sen näkee Yle Areenasta, kuten kahden vuoden takaisen areenakonsertinkin.

Tämä arvostelu tehtiin ennakkoon saadun nauhoitteen pohjalta. Paatuneet lineaarisen television ystävät eli kohdeyleisöön kuuluneet perheenjäsenet kulkivat ohi: ”Tää on just tämmöinen, mitä nää on.”

Oli artisteja, jotka joko tulevat mielikseen joka paikkaan (Paleface, Olavi Uusivirta) ja artisteja, joiden urakehitys on vaiheessa, jossa joka paikkaan kannattaa tunkea (Pete Parkkonen, Robin Packalen, Nelli Matula). Areenan konsertissa laulanut Saara Aalto oli ilmeisesti laitettu karenssiin koko joulun kestäneen ruutuähkyn jälkeen.

Trancelation-osuudesta ei ollut paljon jäljellä. Missä kappaleet, jotka harva tuntee nimestä, mutta joiden koukut osaa hyräillä lähes jokainen. Missä Zombie Nationin Kernkraft 400? Missä aiemmissa konserteissa kuultu Robert Milesin Children? Missä nimensäkin puolesta orkesterille kuuluva Tiëston Adagio for Strings? Ja missä Gigi d’Agostinon L’amour Toujours, jota italialaiset lauloivat karanteeniparvekkeillaan koronakevään liikuttavimmissa videoissa. (Tauskilla olisi ollut biisistä käännöskin!)

Eric Prydzin Pjanooa oli sentään sovitettu koukun verran Major Lazerin Lean Onin oheen.

Parhaimmillaan konsertti oli silloin, kun kukaan ei laulanut ja sovitukset saivat tilaa. Ilman solistia Aviciin Hey Brotherista ja Levelsistä tehdyn potpurin olisi voinut myydä sotilasparaatin taustalle kiinoihin ja koreoihin.

Aiemmista konserteista tutun, Palefacen räppäämän Faithlessin Insomnian lopun kuoroeuforiasta olisi nautiskellut vaikka kuinka. Muutenkin Ahjo Ensemble tuntui raikastavan biisin kuin biisin.

Muuten tunnelma oli vuoroin ällö kuin välipäivien läpi pöydällä muhinut juustolautanen ja vuoroin äklö kuin saman kohtalon kokeneet konvehdit.

David Guettalta kuultiin Titanium, josta iltapukuinen Nelli Matula teki täyttä pocahontasta. Chisun laulamasta Donna Summerin I Feel Lovesta orkesterisovitus jarrutti pois Giorgio Moroderin hioman Ferrarilla kiitämisen tunnun. Kummallisesti Daft Punkin futuristisesta tuotannosta Pete Parkkoselle oli gospel-sovitettu retrodiskorenkutus Get Lucky.

Lalaja Chisu esitti Donna Summerin kappaleen I Feel Love.­

Robin Packalen toivottavasti otti Parkkosen häähitin varoittavana esimerkkinä siitä, mikä häntä odottaa, jos Saksasta palataan maitojunalla. Swedish House Mafian Don’t You Worry Childin mainio versiointi antoi kuitenkin ensi kertaa kuvaa siitä, mihin Packalen uudella urallaan ehkä on pyrkimässä.

Televisioitavan musiikkiviihteen mittareilla siis ihan kiva. ”Sopivaa liibalaabaa aattoon”, totesi kohdeyleisö.

Huipennus oli tietty isänmaallinen. Jesse Markinin Freestyler oli hauska kuriositeetti, mutta lämmittelyä.

Samalla tavoin kuin Väinö Linna on kaiken kansan korkeakirjallisuutta, Daruden Sandstorm on elektroninen klassikkobiisi, joka kelpaa myös niille, jotka vihaavat napinpainamista.

Sen soittamisesta vuodenvaihteen hetkellä on tulossa hyvää vauhtia jokavuotista kivaa ja Suomelle harvinainen riemukas juhlapyhähetki.

Siitä kannattaa nauttia vielä kun voi. Jos ja kun perinne syntyy, alkaa vääntö sen symboliarvosta. Kenen syntikkanationalismia tämä on ja ketkä olemme me, joiden se on.