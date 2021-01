Vapaaherra von Willebrandin ansiosta Ateneumin kokoelmiin kuuluu maalaus Vilhelm Hammershøin kodista, josta on hygge kaukana

Vilhelm Hammershøi riisui teoksistaan kaiken kerronnallisuuden, kaikki porvarillisen elämän mukavuudet ja lähes kaikki värit. Jäljelle jää tyhjä asunto, jossa aika tuntuu pysähtyneen ja hiljaisuus on lähes käsin kosketeltavaa.

Kuvan takana

Vilhelm Hammershøi: Sisäkuva taiteilijan kodista, n. 1900. Kansallisgallerian kokoelmat.

Ateneumissa parhaillaan oleva Magnus Enckellin retrospektiivi on aiheuttanut suotuisan sivuvaikutuksen. Keskikerroksen kokoelmanäyttelyssä esillä olleet Enckellin teokset on siirretty yläkertaan, ja tilalle on täytynyt laittaa jotain muuta.

Yksi korvaavista teoksista on Kansallisgallerian ulkomaisen taiteen helmi, Pohjoismaiden tunnetuimpiin taiteilijoihin lukeutuvan Vilhelm Hammershøin (1864–1916) Sisäkuva taiteilijan kodista. Teos valmistui noin vuonna 1900.

Hammershøi tuli jo elinaikanaan kuuluisaksi arvoituksellisista interiöörimaalauksistaan, joissa hän kuvaa asuntoaan Kööpenhaminan Strandgade 30:ssä. Teokset tunnistaa siitä, ettei niissä ole hiventäkään kuuluisaa tanskalaista hyggeä. Ateneumiin teos on erinomainen esimerkki.

Porvarillisten asuntojen kuvaus oli erityisen suosittu aihe tanskalaisessa taiteessa 1800-luvulla. Hammershøi vei genren aivan omaan suuntaansa riisumalla teoksistaan kaiken kerronnallisuuden, kaikki porvarillisen elämän mukavuudet ja lähes kaikki värit. Jäljelle jää tyhjä asunto, jossa aika tuntuu pysähtyneen ja hiljaisuus on lähes käsin kosketeltavaa.

Vaikutteet tyylilleen Hammershøi otti Jan Vermeerin ja James McNeill Whistlerin vähäeleisestä taiteesta, mutta heistä poiketen hän lataa teoksiinsa omalaatuisen, painostavan tunnelman. Huoneet johtavat toisiin huoneisiin kuin labyrintissä, eikä ulospääsyä ole. Kasvoton, mustiin pukeutunut nainen – jonka mallina toimi taiteilijan vaimo Ida – seisoo selin katsojaan. Kuvia on vaikea tulkita, mutta niiden tunnelmaa ei voi olla huomaamatta.

Sisäkuva taiteilijan kodista saapui Suomeen vuonna 1901, kun Suomen Taideyhdistys järjesti Ateneumissa tanskalaisen taiteen näyttelyn. Lehtitietojen mukaan teos ei kuitenkaan lopulta päätynyt esille, sillä se ehdittiin myydä ennen näyttelyn alkua.

Myöhemmin selvisi, että teoksen oli ostanut yhdistyksen hallituksessa istunut vapaaherra Reinhold Felix von Willebrand. Hän testamenttasi laajan taidekokoelmansa Ateneumille, ja sen mukana Hammershøin teos siirtyi museon omistukseen vuonna 1935.

Teos on näillä tiedoin esillä Suomen taiteen tarina -näyttelyssä lokakuuhun 2021 saakka.