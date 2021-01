Lehdet Niin & Näin ja Tiede & Edistys ovat suomalaisen filosofisen, humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen keskustelun tärkeitä kanavia. Kotimaisen Kaikki synnit -jännityssarjan toinen kausi puolestaan lunastaa ensimmäisen kauden asettamat odotukset.

Jäte on monimutkainen asia. Yritämme päästä siitä eroon, mutta se on silti erottamaton osa elämäämme.

HS 20200721 Kolumnikuva Jussi Ahlroth. Kuva: Ella Kiviniemi / HS­

Talousjärjestelmämme toimii vain tuottamalla valtavasti jätettä, joka on määritelmällisesti sellaista, mikä ei mahdu järjestelmään. Pitäisikö jätettä yrittää hallita, välttää vai ajatella jollain toisella tavalla?

Suhteemme jätteeseen on erinomainen aihe filosofiselle pohdiskelulle. Niin & Näin -lehden uusimman numeron teema on jäte. Suomen virallisen filosofisen aikakauslehden numeroilla on aina joku teema. Paperikin on jätettä. Luen lehteni ja kirjani paperisina, koska luen kynän kanssa. Niin & Näin -lehdet säilytän, tietysti.

Hyllyssä työpöytäni vieressä niitä on puolisen metriä, kahdenkymmenen vuoden ajalta. Niin & Näin on ainutlaatuinen kanava uuden filosofisen keskustelun seuraamiseen. Lehdessä on käännösartikkeleita, haastatteluja, kirjakritiikkejä, ajankohtaisia kommentteja, kuvataidetta, valokuvaa sekä kirjoituksia taiteesta ja elokuvasta. Lehdet välttävät kohtalonsa jätteenä kuitenkin ennen kaikkea suomalaisten tutkijoiden asiantuntevien artikkelien takia.

Toisten ajatuksia lukemassa

Toinen ajankohtaisen humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen keskustelun kanava on Tutkijaliiton julkaisema Tiede & Edistys. Siinä julkaistaan filosofiaa sekä yhteiskuntatieteellistä ja humanistista tutkimusta käsitteleviä artikkeleja. Molempien lehtien toimituskunnat tekevät tärkeää työtä. Julkaisusyklit ovat pitkiä, sillä isot artikkelit ovat vertaisarvioituja.

Uusimman Tiede & Edistys -lehden numeron teema on Vihollisia lukemassa. Se oli Tutkijaliiton kesäkoulun teema vuonna 2018 ja osa artikkeleista perustuu yli kaksi vuotta sitten pidettyihin esitelmiin. Teema on tietysti mitä tärkein. Ymmärtäminen on nyt vähissä, mutta sitä keskustelu edellyttää. Kuten Jaakko Karhunen kirjoittaa pääkirjoituksessa, vihollisuus tarkoittaa sitä, että kieltäytyy edes ymmärtämästä toista.

Lukeminen taas tarkoittaa nimenomaan ymmärtämistä, tai sen yrittämistä. Eri mieltä olemisen ja ymmärtämisen välisen ristiriidan tuottaman epämukavuuden kanssa eläminen on vaikea, mutta elintärkeä taito.

Suomalainen silmukka

Katson paljon tv-sarjoja. Suurin osa niistä on englanninkielisiä, Yhdysvalloissa tai Britanniassa tehtyjä. Viime aikoina olen alkanut katsoa yhä enemmän myös suomalaista draamaa. Suosittelen sitä jokaiselle suoratoiston suurkäyttäjälle. Moni jo aiemmin esitetty suomalainen tv-sarja odottaa katselua suosikkilistoillani.

Syksyn parhaita rikosjännäreitä oli Kaikki synnit -sarjan toinen kausi. Ensimmäinen kausi oli lupaava ja toinen kausi lunastaa lupauksen. Käsikirjoituksessa on tavoitettu oikeanlainen monisyisyys ja henkilöt ovat luontevia. Näyttelijät tekevät hienoa työtä. Käsikirjoittajat Mika Ronkainen ja Merja Aako ovat laittaneet palaset paikoilleen juuri kuten pitääkin. Seuraava jakso on pakko katsoa. Sarjan myös ohjannut Ronkainen on kertonut amerikkalaissarja True Detectiven vaikutuksesta. Se tuntuu, muttei näy. Pohjanmaalainen pikkupaikkakunta uskonnon, perhesuhteiden ja liike-elämän risteyksessä herää eloon, samalla kun kerronnan silmukka kiristyy.