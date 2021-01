Disney, Universal, Warner ja Sony keskeyttävät alueella kuvattavien tv-sarjojen tuotantoja. Kaupungin sairaalat ovat kriittisessä tilanteessa pandemian takia.

Tv-tuotantojen katkokset laajenevat Los Angelesissa. Yhä useampi studio on ilmoittanut keskeyttävänsä väliaikaisesti tv-tuotantonsa. Los Angelesin terveysviranomainen suositteli jouluaattona elokuva, tv- ja musiikkituotantojen joulutauon jatkamista nopeasti pahenevan koronaviruspandemian takia.

Disney, Universal, Warner ja Sony ovat keskeyttäneet alueella kuvattavien tv-sarjojensa tuotantoja, kertoi Variety. CBS:n tuotantojen keskeytyksistä ilmoitettiin jo aiemmin. Viranomaiset ovat antaneet asiasta vain suosituksen, joten tuotantoja ei ole varsinaisesti kielletty.

Suosituksessa kehotetaan harkintaan:

”Vaikka musiikki-, televisio- ja elokuvatuotantojen on sallittua jatkua, pyydämme teitä vahvasti harkitsemaan töiden keskeyttämistä muutamaksi viikoksi covid-tartuntojen katastrofaalisen nousun takia.”

Keskeytykset jatkuvat näillä näkymin ainakin 11. tammikuuta asti.

Keskeytettäviä sarjoja on tämän hetken tietojen mukaan yli kaksikymmentä, esimerkiksi 9-1-1, American Crime Story: Impeachment ja This Is Us.

Hollywoodin studiot ovat noudattaneet tiukkoja turvatoimia syksystä asti. Sekä studiot että ammattiliitot ovat sitoutuneet työntekijöiden testaamiseen.

Studiot eivät ole vielä kommentoineet tilannetta sen enempää Varietyn mukaan.

Los Angelesin sairaaloiden tilanne on huonontunut nopeasti kriittiseksi. Potilaille ei ole tilaa ja esimerkiksi happilaitteista on pulaa.

LA Timesin mukaan Los Angelesin piirikunnan alueella oli keskiviikkona 262 koronataudista johtuvaa kuolemantapausta. Piirikunnan alueella on yhteensä 10 miljoonaa asukasta.