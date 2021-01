Luentomatka vuonna 1934 Yhdysvaltoihin nosti Pariisissa pienten piirien kirjailijaksi jääneen Gertrude Steinin koko kansan tietoisuuteen.

Se päivä jäi historiaan. Pilvenpiirtäjien yllä aukeava taivas näytti siltä kuin siihen olisi läikkynyt vettä vesivärimukista, jossa oli liotettu pensseliä kerran jos toisenkin. Viikkoa aiemmin Ranskan Le Havresta matkaan lähtenyt, lähes kaksisataa metriä pitkä loistoristeilijä s/s Champlain lipui New Yorkin satamaan 24. päivänä lokakuuta 1934.

Aamu oli vasta valkenemassa, mutta kaupunki oli jo hereillä. Satamassa kävi kuhina. Laivaa vastassa oli satapäin toimittajia, filmiryhmiä ja valokuvaajia, jotka olivat ikuistamassa vuosikymmenen uutistapahtumaa.

Laiturille oli ahtautunut myös sankka joukko kulttuurielämän vaikuttajia, maineestaan tarkkoja julkisuuden henkilöitä ja tavallisia uteliaita newyorkilaisia.

Samanlaista väentungosta ja innostusta ei ollut nähty New Yorkin satamassa sitten tammikuun 1882, kun brittikirjailija ja dandy Oscar Wilde saapui odotetulle luentomatkalle Yhdysvaltoihin. Nyt kohun synnytti Pariisiin emigroitunut yhdysvaltalaiskirjailija Gertrude Stein, joka ei ollut käynyt kotimaassaan 31 vuoteen. Hän oli manner-Euroopassa avantgarde-kirjallisuuden suuri nimi.

Myös toimittajana työskennellyt historioitsija, kirjailija Roy Morris jr. käsittelee viime vuonna ilmestyneessä teoksessaan Gertrude Stein Has Arrived: The Homecoming of a Literary Legend Gertrude Steinin (1874−1946) hivenen yllättävää Amerikan valloitusta.

Temppu oli aikamoinen, koska aina vuoteen 1933 asti Gertrude Stein oli pysynyt varsin pienten piirien tuntemana kokeellisena kirjailijana, jonka lukijakunta koostui lähinnä kollegoista ja kirja-alan ammattilaisista.

Muutoksen aiheutti Alice B. Toklasin omaelämäkerta, joka oli julkaisu Yhdysvalloissa kirjana ja myös jatkokertomuksena Atlantic Monthly -lehdessä 14 kuukautta ennen kirjailijan Amerikan-matkaa. Se oli monille amerikkalaislukijoille sopivan ilkeämielinen juorukronikka, joka tyydytti heidän tirkistelynhaluaan ja päästi heidät tutustumaan Pariisin boheemipiirien elämään.

Gertrude Stein kotonaan Pariisissa tuntemattoman kuvaajan ottamassa kuvassa.­

Menestys ja läpimurto johtuivat monesta keskenään ristiriitaisesta tekijästä, korostaa Morris teoksessaan. Harva nimittäin tunsi vaikeaselkoisen kirjailijan maineen hankkinutta Steinia itseään, mutta monet tunsivat sen sijaan ne kirjallisuuden ja kuvataiteen kansainväliset tähdet, jotka olivat tuttuja vieraita hänen mondeenissa salongissaan Pariisissa. Kesäisin sama porukka tapasi hänen maalaistalossaan Biligninissä kaakkois-Ranskassa lähellä Sveitsin rajaa.

Tähän taiteen uutta muotokieltä etsineeseen ryhmittymään kuuluivat muun muassa Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges Braque, Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Ezra Pound, T. S. Eliot, Man Ray, Paul Bowles, William Carlos Williams, Sherwood Anderson, Tristan Tzara ja Virgil Thomson. Heillä kaikilla on yhä edelleen kiistaton paikkansa taiteen kaanonissa.

He lukeutuivat siihen laajaan ja värikkääseen henkilögalleriaan, jota Gertrude Stein kuvasi Yhdysvalloissa myyntimenestykseksi muodostuneessa autofiktiivisessä romaanissaan Alice B. Toklasin omaelämäkerta. Juuri sen kirjan kirjoittajan amerikkalaiset halusivat ehdottomasti nähdä ja tavata. Kirja oli suututtanut esimerkiksi Matissen vaimon Amélien ja Picasson silloisen vaimon Olgan. Liioin Tzara ei ollut mielissään. Gertrude Stein ei suonut hänelle kovin paljon sivuja.

Hyväntahtoinen naljailu Hemingwayn kanssa tuotti luonnehdinnan ”Hemingwayn teksti näyttää modernilta, mutta haisee museolta”.

Heti satamassa Gertrude Stein joutui toimittajien tentattavaksi. The New York Timesin toimittaja uteli kirjailijalta, miksi tämä ei kirjoita niin kuin puhuu. Gertrude Stein vastasi samalla mitalla: miksi et lue niin kuin kirjoitan? Se mursi jään. New Yorkissa pidettiin ihmisistä, jotka osasivat pitää puolensa eivätkä alistuneet heittopusseiksi.

Uutiset Times Squarella kertoivat jo muutaman tunnin kuluttua: Gertrude Stein on saapunut, Gertrude Stein on saapunut. Seuraavan päivän sanomalehden etusivun otsikko kertoi: Mama Dada oli tällä.

Puolen vuoden mittainen luentokiertue vei Gertrude Steinin 37 kaupunkiin lähes 30 osavaltiossa. Lehdistö ja radio seurasivat koko ajan hänen tekemisiään ja sanomisiaan. Hän oli julkisuudessa yhtä näkyvä kuin baseball-sankarit, Hollywood-tähdet ja gangsterit. Chicagossa hän asui samassa hotellissa, Drakessa, kuin gangsteri Frank Nitti, joka otti Chicago Outfit -rikollisjärjestön johdon Al Caponen jouduttua vankilaan. Samoihin aikoihin poliisi ampui hengiltä Bonnien ja Clyden sekä John Dillingerin.

Myös virallisia tapaamisia eliitin kanssa riitti. Gertrude Stein nautti esimerkiksi teetä presidentin vaimon Eleanor Rooseveltin kanssa Valkoisessa talossa ja osallistui Beverly Hillsissä Charles Chaplinin järjestämille illallisille, joihin osallistuivat monet Hollywoodin isoimmista tähdistä. Yleensä kirjailija torjui päivällis- ja illalliskutsut, koska nautti ateriansa mieluiten elämänkumppaninsa Alice B. Toklasin seurassa.

Jo pariskunnan saapuessa New Yorkiin Publishers Weekly oli julkaissut huumorimielessä koko sivun mainoksen, jossa kerrottiin, että Alice B. Toklas oli oikeasti olemassa. Sillä kuitattiin satamassa esitetty kysymys, missä Toklas oli vai oliko tämä missään tai ylipäänsä edes olemassa. Siihen Gertrude Stein oli vastannut, että tuossahan hän on ja osoittanut vieressään seisovaa Toklasia, joka järjesteli rampilla pariskunnan matkatavaroita.

Lehdistö ei käsitellyt lainkaan pariskunnan lesbosuhdetta, vaikka Stein ja Toklas eivät sitä mitenkään peitelleet – joskaan eivät sitä liioin mainostaneetkaan. He elivät kuten olivat eläneet vuosikymmeniä Ranskassa.

San Franciscossa syntynyt Alice B. Toklas (1877−1967) otti nopeasti ohjakset käsiinsä myös Yhdysvalloissa. ”Minun tehtäväni on olla nero, Alice hoitaa kaiken muun”, Gertrude Stein on hivenen kieli poskessa luonnehtinut pariskunnan työnjakoa.

Monille opiskelijoille Gertrude Steinin luennot kielestä, kirjallisuudesta, kirjoittamisesta, taiteesta ja omasta tuotannostaan olivat ravisuttava kokemus, joka avasi uusia ovia heidän tajunnassaan. ”Oikeastaan hippiguru Timothy Leary synnytti samanlaisen kuohunnan ja innostuksen, eräänlaisen nuorison vallankumouksen, vasta 1960-luvulla”, Roy Morris jr. kirjoittaa teoksessa Gertrude Stein Has Arrived.

Pittsburghissa syntynyt Stein luennoi myös Choaten arvostetussa lukiossa Wallingfordissa Connecticutissa. Ainakin yksi oppilas lintsasi luennolta. Hän oli John F. Kennedy. Tulevan presidentin missaaman luennon aihe oli Gertrude Steinin tapaan moniselitteisyydessään näennäisen yksinkertainen: How writing is written.

Gertrude Steinin täytettyä kuusi vuotta perhe muutti Kaliforniaan. Kun hän yritti tavoittaa luentokiertueella lapsuutensa ja nuoruutensa sielunmaisemaa Oaklandissa, hän totesi sarkastisesti ja tyylilleen ominaisesti toistoa hyödyntäen: ”There is no there there”.

Nopea läpimurto ei luonnollisesti syntynyt tyhjästä. Gertrude Steinia ei löydetty ja nostettu kansallisesti merkittäväksi hahmoksi sattumalta, vaan sille oli selvä sosiaalinen tilaus. Steinin menestys osui suureen lama-aikaan Yhdysvalloissa, jolloin yli 20 miljoonaa amerikkalaista oli vailla työtä ja kaksi miljoonaa asui paljaan taivaan alla, eikä presidentti Franklin D. Rooseveltin juuri aloittanut hallinto ollut vielä saanut runnotuksi läpi taloudellisia ja poliittisia uudistuksia tilanteen kohentamiseksi.

Ristivedosta kertoi sekin, että Giuseppe ”Joe” Zangara oli yrittänyt murhata presidentin Bayfront Parkissa Miamissa helmikuussa 1933. Presidentti selvisi hengissä, mutta vieressä seisonut Chicagon pormestari Anton Cermak haavoittui kuolettavasti.

Arvostetun Harcourt, Brace & Company -kustantamon julkaisema Alice B. Toklasin omaelämäkerta ilmestyi Yhdysvalloissa elokuun viimeisenä päivä 1933. Alice B. Toklas ei uskonut kirjan menestykseen, koska se ei ollut hänen mielestään riittävän sentimentaalinen amerikkalaisten makuun. Toisin kävi.

Jo yhdeksän päivää ennen kirjan ilmestymispäivää noin 5 400 kappaleen ensipainos oli myyty loppuun. Kirja maksoi 3,5 dollaria. Se oli monille iso raha laman kurittamassa maassa, mutta kirja tarjosi miellyttävän mahdollisuuden paeta ahdistavaa todellisuutta Pariisin salonkeihin. Yksi kirjan tempuista oli se, että vasta viime riveillä kävi ilmi, että sen kirjoittaja ei ollutkaan Alice B. Toklas, vaan Gertrude Stein itse asiassa kirjasi oman elämänkertansa toisen silmin nähtynä – tapa, joka yleistyi vasta 30 vuotta myöhemmin.

Siksi voi täydellä syyllä väittää, että kirjan sosiaalinen tilaus noudatti vastavuoroisuuden periaatetta. Lama-ajan Yhdysvallat tarvitsi Gertrude Steinia ja Gertrude Stein puolestaan Yhdysvaltoja.

Toki modernismin kummitädillä Gertrude Steinilla on linkkinsä myös Suomeen, kas kummaa. Hän ja Alice B. Toklas palkkasivat huusholliinsa Ranskassa useita sisäkköjä, jotta Alice sai keskittyä puutarhaansa, puhdetöihinsä, Gertruden tekstien editointiin ja reseptien laatimiseen. Sisäköt vaihtuivat tuhkatiheään, koska ilmapiiri oli niin boheemi.

Yksi sisäköistä oli suomalainen Margit. Toiston ja toiston toiston strategiaa iloisesti ja filosofisesti viljelleet Gertrude Stein ja Alice B. Toklas kutsuivat häntä Hamletiksi, koska hän oli niin kolkko, synkkä, ilmeetön ja raskassoutuinen eikä hymyillyt koskaan.