Tänä vuonna on ilmestymässä ennennäkemätön määrä supersankari-tv-sarjoja ja -elokuvia, kun kaikki isot studiot ovat kiihdyttäneet julkaisutahtiaan.

Jos tuntuu, että on saanut tarpeeksi supersankareista Avengersien ja Batmanien myötä, vuodesta 2021 voi tulla vaikea. Edessä on nimittäin jonkinmoinen supersankarien hyökyaalto, ainakin jos seuraa tv-sarjoja suoratoistopalveluista.

Marvel ja Sony julkaisevat tänä vuonna yhteensä kuusi Marvelin supersankareista ja hirviöistä kertovaa elokuvaa. DC:n elokuvia on luvassa vielä yksi juuri julkaistun Wonder Woman 1984:n lisäksi.

Myös tv-sarjoja julkaistaan ennennäkemättömän paljon.

Marvelilta on tulossa kuusi uutta sarjaa, DC:ltä kymmenisen sarjaa, joista osa on vanhoja ja osa uusia. Näiden lisäksi omia supersankariaiheisia sarjoja julkaisevat vielä Netflix ja Amazon.

Scarlett Johanssonin esittämän Black Widow’n eli Natasha Romanoffin oma elokuva ilmestyy toukokuussa. Kuva elokuvasta Avengers: Age of Ultron (2015).­

Marvel on kertonut lisänneensä vuosittaisten ensi-iltojensa määrää pysyvästi. Myös Sony tiivistää julkaisutahtia.

Tämän vuoden ruuhka liittyy myös siihen, että elokuvien ensi-iltoja on siirretty koronatilanteen takia viime vuodelta tälle vuodelle, vaikka vastaavasti tämän vuoden ensi-iltoja on siirretty eteenpäin.

Tv-sarjojen tuotantoa taas halutaan vauhdittaa uudessa tilanteessa. Studiot olivat jo panostaneet suoratoistopalveluissa julkaistaviin tv-sarjoihin ennen viime vuotta, mutta koronapandemian jälkeen kehitys vain kiihtyy. Elokuvateattereissa julkaiseminen on muuttunut paljon riskialttiimmaksi kuin suoratoisto koteihin.

Kolmella isolla yhtiöllä on jokaisella vähän omanlaisensa strategia. Disney yrittää Marvel-sarjoillaan ohjata katsojia elokuvateatterien lisäksi – tai pandemian jatkuessa niiden sijasta – suoratoistoon.

DC:n omistaja Warner ilmoitti jo laittavansa ainakin tänä vuonna kaikki elokuvansa suoratoistoon. DC tekee löyhästi toisiinsa kytkeytyvien Wonder Womanin ja Aquamanin tapaisten elokuvien lisäksi Jokerin ja Batmanin kaltaisia kokonaan erillisiä elokuvia.

Lisäksi DC rakentaa toisiinsa linkittyvää tv-sarjamaailmaa.

Sony taas haluaa luoda oman elokuvamaailmansa Marvelin siivellä. Marvelin kymmenen vuoden ja yli kahdenkymmenen elokuvan kokonaisuus sai päätöksensä Avengers: Endgame -elokuvassa vuonna 2019. Nyt yhtiö laajentaa tarinoitaan uusiin suuntiin.

Scarlett Johanssonin esittämän Black Widow’n oman elokuvan piti ilmestyä jo viime vuonna. Se on tulossa toukokuussa.

Samoin viime vuodelta on siirretty marraskuulle koko Marvelin fiktiivisen maailman taustatarinan uusiksi laittava Eternals. Sen tähtiä ovat muun muassa Angelina Jolie ja Salma Hayek, Game of Thronesista tutut Richard Madden ja Kit Harington, sekä Silicon Valleyn Kumail Nanjiani.

Heinäkuussa ilmestyy Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, joka esittelee uuden sankarin, kiinalaisen taistelulajimestarin.

Sonyn ja Marvelin kolmas uusi Spider-Man tulee joulukuussa. Sonyn omia julkaisuja ovat maaliskuussa ilmestyvä Morbius ja kesäkuun Venom: Let The be Carnage. DC:n uusi Suicide Squad ilmestyy elokuussa.

Loki (Tom Hiddleston) esiintyy omassa tv-sarjassaan toukokuussa.­

Marvelin merkittävin uutuus tänä vuonna ovat omat tv-sarjat. Niitä on kerrottu ilmestyvän kuusi, vaikka kaikkien ajankohtaa ei ole vielä julkistettu.

Tammikuun puolivälissä alkava Wandavision sekoittaa todellisuuksia, kun Avengersista tutut Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) ja Vision (Paul Bettany) yrittävät elää keskiluokkaista perhe-elämää.

Kaksi muuta Avengers-hahmoa Winter Soldier (Sebastian Stan) ja Falcon (Anthony Mackie) esiintyvät maaliskuussa tulevassa sarjassa Falcon and the Winter Soldier.

Tom Hiddlestonin esittämä viikinkijumala Loki saa oman aikamatkailuun perustuvan sarjansa toukokuussa. Niitä seuraavat vielä animaatiosarja What if...?, Hawkeye-sarja sekä Ms. Marvel, joka kertoo 16-vuotiaasta pakistanilais-amerikkalaisesta supersankarista.

Marvelin tv-sarjat tapahtuvat samassa maailmassa kuin sen elokuvat. Ajatus on, että elokuvien ystävät haluavat nähdä tv-sarjat ja tilaavat siksi palvelun, jossa ne julkaistaan.

Nähtäväksi jää, jaksaako yleisö katsoa näin paljon supersankareita ja onko tv-sarjojen seuraaminen kuinka tarpeellista, jotta pysyisi kärryillä elokuvista.

DC:n erikoisin supersankarijulkaisu tänä vuonna on maaliskuussa HBO Max -suoratoistopalvelussa ilmestyvä minisarja Zack Snyder’s Justice League. Vuonna 2017 ilmestynyt Justice League laittoi DC:n sankarit samaan elokuvaan.

Ohjaaja Zack Snyder joutui jättämään elokuvanteon kesken perhetragedian takia. Elokuvasta tehtiin mitä pystyttiin.

Tulosta pidetään yleisesti epäonnistuneena. Snyder on nyt tehnyt lisäkuvauksia lähteiden mukaan 70 miljoonalla dollarilla ja tuloksena on neliosainen sarja.

Justice League -elokuva kokosi yhteen DC:n sankarit Batman (Ben Affleck), WOnder Woman (Gal Gadot), Cyborg (Ray Fisher), Flash (Ezra Miller ) ja Aquaman (Jason Momoa).­

Elokuussa ilmestyy James Gunnin ohjaama Suicide Squad, jonka Gunn käynnisti DC:llä ollessaan jonkun aikaa irtisanottuna Disneyn puolen supersankarielokuvahommista vanhoista twiiteistä syntyneen kohun takia.

Nyt hän on palannut Disneylle tekemään loppuun Guardians of the Galaxy -trilogiansa.

Tv-sarjapuolella DC on jo vuosia rakentanut yhteistä maailmaa, jonka aloitti aikanaan Arrow-sarja. Se vain kasvaa. Tänä vuonna sarjoista jatkuvat ainakin The Flash, Supergirl, Black Lightning, Batwoman, Superman & Lois, sekä tietojen mukaan myös Legends of Tomorrow ja Stargirl.

Myös Titans ja Doom Patrol ovat jatkamassa omaa tarinaansa.

DC:n ja Marvelin ulkopuolella jatkuvat supersankarihitit The Boys ja The Umbrella Academy.

Supersankarigenreä sivuaa hieman myös yksi vuoden odotetuimmista julkaisuista, Netflixin The Sandman-tv-sarja, joka perustuu samannimiseen, 1980–1990-luvuilla ilmestyneeseen sarjakuvan merkkiteokseen.

Kaikki isot studiot ovat jo kertoneet suunnitelmistaan useiksi vuosiksi eteenpäin. Jos tämän vuoden satsaukset kannattavat, supersankareita on siis tulossa vain lisää.