Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Musiikki

Wham!-yhtyeen Last Christmas -kappale nousi Britanniassa soittolistan ykköseksi 36 vuotta ilmestymisensä jälkeen

Vuonna 1984 julkaistu Last Christmas on jouluklassikko, joka on kerännyt niin faneja kuin vihamiehiä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Wham!-duon Last Christmas -levyn kansi vuodelta 1984.­