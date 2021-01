Naiset ohjasivat Hollywoodissa viime vuonna ennätysmäärän elokuvia – Epätasa-arvo on kuitenkin edelleen silmiinpistävä, tutkija sanoo

Sadan isoimman Hollywood-elokuvan ohjaajista oli vuonna 2020 naisia 16 prosenttia, kertoo tuore tutkimus. Määrä on ollut nousussa kahtena vuonna peräkkäin.

Joulukuussa 2020 ensi-iltansa saaneen Wonder Woman 1984 -elokuvan ohjasi Patty Jenkins. Pääroolissa on Gal Gadot.­

Viime vuonna naiset ohjasivat ennätysmäärän Hollywoodissa tuotetuista elokuvista, kertoo San Diegon yliopiston tuore tutkimus.

Vuoden 2020 sadan tuottavimman Hollywood-elokuvan ohjaajista naisia oli 16 prosenttia. Se on neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 ja 12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018.

Vaikka ennätysluvut eivät varsinaisesti huimaa päätä, tutkimuksen tehneen instituutin johtaja Martha M. Lauzen pitää hyvänä uutisena, että naisohjaajien määrä on kasvanut kahtena peräkkäisenä vuotena.

Huono uutinen Lauzenin mukaan on se, että 80 prosentissa elokuvista ei edelleenkään ole naista johdossa. Asiasta ovat uutisoineet muun muassa Variety ja Time.

Vaikka naispuolisten ohjaajien määrä on kasvanut ja naispuolisten tuottajien osuus oli tutkitussa aineistossa 28 prosenttia, väheni esimerkiksi naispuolisten käsikirjoittajien määrä.

Enemmistössä eli 67 prosentissa isoista tuotannoista oli avainrooleissa naisia nollasta neljään henkeä – kun taas 70 prosentissa elokuvista oli avaintehtävissä töissä miehiä yhteensä kymmenen tai enemmän.

”Epätasa-arvo on silmiinpistävä”, Lauzen summaa.

Lauzenin johtaman insituutin tutkimus on nimeltään The Celluloid Ceiling, eli ”selluloidikatto”. Tutkimusta naisten työllistymisestä menestyneimmissä yhdysvaltalaiselokuvissa on jatkettu jo 23 vuoden ajan.