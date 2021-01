Tavattoman yksityiskohtainen 500-sivuinen Kaukana väijyy ystäviä on paikka paikoin todella uuvuttavaa luettavaa, kirjoittaa kriitikko Harri Uusitorppa.

Muistelmat

M. A. Numminen: Kaukana väijyy ystäviä – Muistelmat I. Docendo. 496 s.

Mahdollisen hämmennyksen välttämiseksi M. A. Nummisen tuoreiden muistelmien selailu kannattaa aloittaa lähes lopusta, tarkemmin sanoen sivulta 458. Tai ainakin kannattaa muistaa tämä hänen sille kirjaamansa, oleelliseksi osoittautuva huomautus:

”Kun luin muiden kirjoittamia Ihmisen ääniä, huomasin, että heidän kaltaisensa tunnustuksellisuus ei sopinut minulle”, selittää Numminen teoksensa Kaukana väijyy ystäviä kolmanneksi viimeisessä luvussa, jonka tapahtumat on päivätty vuodelle 1987.

Silti voi olettaa, että Suomen suurimman kustantajan pyyntö oli hätkähdyttämiseen mieltyneelle taiteilijalle mieluisa ainakin periaatteessa – päästä kertomaan elämästään avoimesti ja omaäänisesti suositussa sarjassa muiden suomalaisten kulttuurivaikuttajien jatkoksi. Ja vielä suomalaisen undergroundin edelläkävijänä sekä itse asiassa koko sarjan ensimmäisenä ”kevyen” musiikin edustajana.

Mutta ei, ei todellakaan.

Numminen kieltäytyi ehdotetusta Ihmisen äänestä, eikä ole näköjään pyörtänyt päätään vieläkään, viime maaliskuussa 80 vuotta täyttäneenä monien alempien ja ylempien taiteiden veteraanina. Hän karttaa vierastamaansa tunnustuksellisuutta edelleen melkein viimeiseen saakka ja lankeaa siihen nyt ilmestyneessä teoksessa oikeastaan vain yhden kerran – vaikka hyvin epänummismaisesti, jopa hämmentävän hellyttävästi.

Tämä määrätietoinen pidättyväisyys ja yksityisyyden varjeleminen ei ole ole tietysti mikään työvahinko – eikä päinvastaista Nummiselta oikein osaa odottaakaan. Hän on ollut aina valmis puhumaan tekemisistään, mutta sanansa huolellisesti asettelevana sivistyneenä sosiologina aina myös etäännytetysti, kuin julkista M. A. Nummista kiinnostavana tutkimuskohteena tarkkailen. Kuin puolittain itsensä ulkopuolelta, ulkopuolisena.

Näinä avautumisten aikoina tällainen havainnoiva ja alleviivaamaton toteamuksellisuus on omalla tavallaan härnäävää, hillitöntä tai ehkä jopa ”rajua”, kuten Numminen itse saattaisi muotoilla.

Mutta hänen viisisataasivuista muistelmateostaan se ei täysin pelasta, jos siinä on ylipäätään jotain pelastettavaa.

Tavattoman yksityiskohtainen Kaukana väijyy ystäviä on ensimmäisellä kerralla paikka paikoin todella uuvuttavaa luettavaa, eikä sen painotuksia karttava tasapäistävä pikkutarkkuus avaudu välttämättä vielä toisellakaan.

Toisaalta Numminen näyttää toimineen aina mielensä mukaan odotuksia vastaan, eivätkä hänen muistelmansa ole poikkeus. Siksi on parempi olla odottamatta mitään ja pidättäytyä antamasta ohjeita siitä, millainen kirjan pitäisi olla. Uutuus on mikä on, yksi Mauri Antero Nummisen teos hänen parhaasta teoksestaan, M. A. Nummisesta.

Kirjan kannen ja kansilehden mukaan vuodesta 1965 alkava Kaukana väijyy ystäviä on hänen muistelmiensa ensimmäinen osa, mutta ihan kirjaimellisesti se ei pidä paikkaansa.

Somerolla syntynyt ja varttunut Numminen kertoi kirjaa edeltäneestä viidestä vuodestaan jo viisisataasivuisessa teoksessaan Helsinkiin (1999), vaikka etäältä katsottuna alter egona. Yliopistossa syyskuussa 1960 kansan­taloustieteen opinnot aloittanut ja sivistyneisyyttä yli kaiken arvostanut kaksikymppinen Mauri Antero Numminen olikin nimeltään Niitty, Juho Niitty.

Tässä jatko-osassa alter ego olisi jo outoa, sillä teoksen ytimessä on taiteilija M. A. Nummisen synty ja kasvu kaikkine odottamattomine käänteineen. Siis se hämmentävän monimuotoinen ja tavattoman tuottelias elämäntyö, joka todella hakee vertaista Suomessa ja mahdollisesti myös Pohjoismaissa.

Vai tuleeko mieleen ketään toista, joka olisi ollut mukana näin monessa ja näin monena jo pelkästään muusikkona ja musiikintekijänä? Ja silti aina omana itsenään, sinä samana M. A. Nummisena – olkoon tyylilajina swingjazz, iskelmä, rock, tango, lastenmusiikki ja tekno tai vaikka lied.

Minkään työn tekeminen ei vaikuta Nummisen muistelmissa silti määrätietoiselta yrittämiseltä saati väkinäiseltä puurtamiselta. Ehkä hän on pitänyt sydämessään sen maksiimin, jonka muotoili Yleisradion lauantai-iltojen suositussa Jatkoaika-ohjelmassa vuonna 1968: ”Työn pitäisi olla vain osa ihmisen toimeliaisuutta, mutta se ei saisi orjuuttaa ihmistä”.

Niin tietysti, vaikka yhtä Jatkoajan vakiokeskustelijaa tämä ärsytti: ”Suomi menettää paljon, ellei tämä kaveri anna työpanostaan isänmaan hyväksi”, muistelee Numminen Lenita Airiston todenneen.

Huoli oli täysin turha, kuten nyt tiedämme, ja Numminen jatkaa työtään ”isänmaan hyväksi” edelleen.

Nummisen varhaisesta elektronimusiikkiteoksesta nimensä saanut kirja ei kata kuitenkaan taiteilijan koko tähänastista uraa, vaan vain ensimmäiset 25 vuotta eli vuoden 1989 itsenäisyyspäivään. Silloin smokkiin pukeutunut 49-vuotias kulttuurivaikuttaja on iloinen ensimmäisistä Linnan juhlistaan – ”ja tuttujahan siellä oli runsaasti”.

”Illan ehdittyä pidemmälle tapasimme Mauno Koiviston sattumalta eräässä sivuhuoneessa. Hän viittasi meidät sivummalle ja aloitti keskustelun Wittgen­steinista. Koska presidentti otti itse asian esille, meille syntyi mainio keskustelutuokio”, tiivistää Numminen toteavaan tyyliinsä otsikolla ”Presidentinlinnassa” kirjansa vihoviimeisessä kolmetoistarivisessä alaluvussa.

Ja niitä tässä kronologisessa, säntillisen järjestelmällisessä teoksessa riittää! Vuosilla 1965–1989 numeroidussa luvuissa on 316 otsikoitua alalukua, joista pisimmät noin kolme sivua, lyhimmät puoli. Siksi selaaminen on vaivatonta ja lukeminen paikoitellen jopa houkuttelevaa.

Näin esimerkiksi eteni ot­sikkojen mukaan vuosi 1973: ”Terho Kouvolaan, Tommi Pomarkkuun”, ”Baddingin menestys alkaa”, ”Aarteeni, juokaamme likööri”, ”Lapin tanssilavakuningas Eero Avén”, ”Tapahtumia Jyväskylässä”, ”Herra Huu -elokuva”, ”Osuustoiminta-LP”, ”Juhlaviikkojen konsertteja”, ”Tavaratalokeikkoja” ja ”Ympäristön puolustamista Helsingissä”.

Ja näin vuosi 1985: ”Pedro EMI-yhtiöön”, ”Lennart Meri linnanraunioilla”, ”Kiertomatkalla Lapissa”, ”Berliinin kesäkuu” ja ”Bröderna Mozart”.

Nummisen muistelmat koostuvat siis pikemmin yksittäisistä töiden ympärille kiertyvistä ja ajoittain todella yksityiskohtaisista kohtauksista, joiden taustalla tuntuvat kuultavan usein kalenterimerkinnät, päiväkirjamerkinnät ja muut kirjalliset dokumentit. Näin tarkkaan kukaan ei voi muistaa elämäänsä – ja sitten todella hätkähdyttää, kun ei muistakaan:

”Elokuun alussa olin Sirpan kanssa viikon lomalla Lontoossa. Matkasta ei ole jäänyt mitään mieleen”, kuittaa Numminen. Ja nyt jää tietysti vaivaamaan, miksi hän ei muista mitään tästä matkasta ensimmäisen vaimonsa kanssa ja miksi hän kertoo sen, että ei muista. Mutta sitä Numminen ei kerro.

M. A. Numminen, Unto Mononen ja Pekka Gronow toukokuussa 1968.­

Näin toimeliaaseen ja tuotteliaaseen elämänjaksoon mahtuu tietysti monenlaisia kohtaamisia, sattumuksia ja kommelluksia – kahdentoista sivun henkilöhakemistossa on noin 800 nimeä – mutta ei hän niillä herkuttele, eikä hän niitä edes levittele. Millaisia oikein olivat tutut somerolaiset Unto Mononen ja Rauli Somerjoki? Tai ne monet kymmenet muut kiinnostavat kulttuuripersoonat, jotka kuuluivat jossain vaiheessa Nummisen piiriin?

Turha kysyä, sillä aina korrekti Numminen ei kerro. Tai hän kertoo huolitellulla suomella korkeintaan sen, mikä lienee jo yleisessä tiedossa, oletetun kohdeyleisön tiedossa. Aikajärjestyksessä etenevä ja yksityiskohtia vyöryttävä Kaukana väijyy ystäviä ei ole silti ”M. A. Numminen aloittelijoille” vaan ennen kaikkea kertauskurssi edistyneille – nimet tunnistaville, tapahtumat tietäville, asiayhteydet tunteville.

Samalla se yksityisempi M. A. Numminen jää väijymään jonnekin kauas rivien väliin, jos siitä jotain erityistä haluaa tietää. Vai onko se ja tämä taiteilija M. A. Numminen sittenkin sama.