Liverpoolin kannatuslaulusta tunnettu Gerry and the Pacemakersin Gerry Marsden on kuollut

Marsdenin tulkinta on yhdistänyt pelaajat, henkilökunnan ja fanit, Liverpool FC twiittasi laulajan muistoksi.

1960-luvulla suosionsa huipulla olleen Gerry and the Pacemakers -yhtyeen laulaja Gerry Marsden on kuollut. 78-vuotiaana kuolleen Marsdenin ehkä kestävin perintö elää FC Liverpoolin jalkapallojoukkueen kannattajien joukossa, sillä joukkueen kannatuslaulu on yhtyeen tuotantoa.

Marsdenin kuolemasta kertoi julkisuuteen hänen ystävänsä sunnuntaina.

Gerry Marsden perusti Pacemakers -yhtyeensä vuonna 1959. Yhtye osui samaan liverpoolilaiseen musiikki-ilmiöön kuin muun muassa The Beatles.

1963 bändi loi oman versionsa kappaleesta You’ll Never Walk Alone, josta tuli Liverpoolin jalkapallojoukkueen tunnussävelmä. Alunperin kappale on 1940-luvun musikaalista.

”Gerryn ääni on kuulunut suurimpina iltoinamme. Hänen hymninsä sitoi yhteen pelaajat, henkilökunnan ja fanit ympäri maailman ja auttoi siten luomaan jotakin ainutlaatuista,” seura twiittasi sen jälkeen, kun tieto Marsdenin kuolemasta tuli julkisuuteen.