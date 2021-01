Jelena Tšižova solmii naismuistoista kuvan 1900-luvun kolkoista kausista Nevan kaupungissa. Piirityksestä hän kertoo karuin faktoin.

Romaani

Jelena Tšižova: Muistista piirretty kaupunki. Suom. Kirsti Era. Into. 331 s.

Jos kaupungin nimeä onkin ehditty vaihdella – Sankt-Peterburg, Petrograd, Leningrad, ja taas 1991 Sankt-Peterburg –, niin kanta-asujilleen Pietari on aina säilyvä yhtä rakkaana, ajasta toiseen, olkoon nimi mikä tahansa. Kaupunki saa oman sijansa romaaneissa ja runoissa, musiikissa, näytelmissä, maalauksissa… Tapahtumanäyttämönä, usein milteipä itsenäisenä subjektina.

Ketjuun liittyy pietarilaiskirjailija Jelena Tšižova (s. 1957), joka romaanissaan Muistista piirretty kaupunki luo useamman sukupolven silmäyksiä kaupunkiin. 1900-lukuun keskittyen puhe on pääosin Leningradista, jossa on elänyt teoksen neljä kertojapolvea: isomummo, mummo, äiti, tytär. Naisista nuorin, erehdyttävästi Tšižovaa muistuttava, kirjaa ylös ja artikuloi omia ja etenkin edeltäjiensä elämänmuistoja.

Virallishistorioissa kukkii sitkeitä sankarimytologioita, ja siksi tarvitaan silminnäkijöitä, aikalaisia vastakuvineen, yksityisine sydämenlyönteineen. Ja sellaisena Tšižovan muistipiirros toimii: vääriä sankarinviittoja riisuvana todistuksena.

Ja toden totta: enemmän kuin sankaritekoja on piisannut tuhoa ja riuduttavaa nöyryytystä – arjessa, muulloinkin kuin Leningradin piirityshelvetissä. Tšižova luonnehtii viime vuosisataa kidutuspyöräksi, johon venäläinen elämä kahlittiin, ja jossa ”murtuivat sosiaaliset ja kansalliset nivelet ja siteet”. Bolševikit ruhjoivat kulttuurisen kirjon tuoden tilalle väkivallan ja kasarmikurin.

Päälähteenä on kirjailijan muisti, suorat ja peitellymmät sukutarinat.

Geneettisten säikeiden rinnalla Tšižova penkoo naisten kertomusten juuria ja ounastelee salaisuuksia. Jo lapsena hänen tietoisuuteensa heijastui ympäröivä kaksoistodellisuus: ”Kaksi maailmaa, päällyspuoli ja nurja, niiden välissä ammotti vaikenemisen aukko – tulevan kaksinaamaisuutemme kantasolu.”

Piti tietää, missä mitäkin puhuu.

Suvuilla on aina kantaäitinsä. Tšižovalainen matroona on Dunja, syrjästä silmäilevä isomummo, joka puhuu vähän mutta asiaa. ”Pysy vaiti niin käyt viisaasta”, hän tokaisee ei niinkään neuvostotodellisuuden hiljentämänä kuin siksi, että puheenpajatus on yhtä tyhjää kuin sivistymätöntä.

Muu naisväki rinnastuu tähän Dunjaan, eikä viimemainitun tappioksi.

Tšižova makustelee eri kaupunginosien ilmapiiriä, ja maalaisten ja leningradilaisten puhekielen eroja. Ote on vivahteikas eikä hän peittele itsetietoista stadilaisuuttaan. Identiteettiä muovaa myös isänpuoleinen juutalaisuus.

Leningradin historiaa ei voine tarkastella ilman piiritystä. Tšižovakin panee painoa paitsi piirityksessä kuolleisiin omaisiinsa myös koko ”kaatuneitten sukupolveen”, palvelusikäisten nuorukaisten ikäryhmään. ”Kaikista kesällä 1941 rintamalle lähetetyistä pojista jäi henkiin kolme prosenttia.”

Piirityksessä luhistunutta siviilihuoltoa hän rusikoi karuin faktoin. Neuvostovalta kuitenkin valvoi. Kammottavan totta, että päiväkirjoja tarkemmin piiritysoloja kuvastavat NKVD:n raportit, joihin ”koottiin kaikki, mitä leningradilaiset puhuivat keskenään yhteisasunnoissa, tehtailla, tutkimus- ja oppilaitoksissa, sairaaloissa, jonoissa”.

Turvallisuusraportit tuotiin julki vasta 2004 kaksiosaisessa Tuntematon piiritys -kirjassa – ja ehkä tänä päivänä ei tehtäisi sitäkään.

Yhteisasunto, kommunalka, oli surkea neuvostokäytäntö. Raivoisat naapuririidat, piittaamattomuus ja laiminlyödyn hygienian ruokkimat kulkutaudit rehottivat. Tšižova kuvaa perhe-elämää kommunalkassa tavalla, jota kutsuttakoon puistattavan herkulliseksi.

Rungoltaan muistelmaromaani on horjuva, mutta kaikkein pulmallisinta on kieli. Paikoin herkistyneitä jaksoja, paikoin toteavaa asiaproosaa, ja vaihdokset vielä lutviutuvat. Vaan tuon tuostakin lause jumiutuu niin kimurantiksi, moniin haaroihin polveilevaksi, että luenta on järin työlästä. Ylipitkiä virkkeitä, kursivointeja, rutkasti sivu- ja kiilalauseita, ja vielä kaarisulkeet melkein joka lauseessa.

Risuaitaa, itsetarkoituksellista risuaitaa.

En kadehdi suomentaja Kirsti Eran osaa, josta hän kuitenkin kunnialla suoriutuu. Muistista piirretyssä kaupungissa on niin jymäkkää sanomaa, että ei lukeminenkaan kariudu rasittaviin kielikoukeroihin.