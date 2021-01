Children of Bodom -yhtyeen perustajana tunnettu Alexi Laiho on kuollut

Laiho oli kuollessaan 41-vuotias.

Kitaristi-laulaja, Children of Bodom -yhtyeen perustajajäsen Alexi Laiho, oikealta nimeltään Markku Uula Aleksi Laiho, on kuollut. Tiedon vahvistaa HS:lle Laihon edustaja. Laiho kuoli viime viikolla kodissaan Helsingissä, kerrotaan aiheesta lähetetyssä tiedotteessa. Muusikko oli kärsinyt pitkäaikaisista terveysongelmista viime vuosien aikana. Laiho oli kuollessaan 41-vuotias.

“Tämä oli iso shokki, josta toipuminen kestää pitkään”, sanoo HS:lle Jouni Markkanen, Laihon uuden yhteen Bodom After Midnightin manageri. Hän teki töitä Laihon kanssa 2000-luvun puolivälistä asti Children of Bodomin agenttina Suomessa.

“Alexin kanssa tehtiin uutta bändiä viimeinen vuosi. Bodom After Midnightin piti lähteä keikoille, mitä ei nyt tapahdu.”

Uusi yhtye ehti kuitenkin äänittää uutta musiikkia.

“Olen niin onnellinen Alexin puolesta, että hän sai pari uutta originaaliteosta tallennettua ennen poismenoaan. Teen kaikkeni ja olen puhunutkin jo levy-yhtiöiden kanssa siitä, että maailma tulee kuulemaan mitä Alexilla oli sanottavana ihan viimeisinä aikoina.”

Uransa loppuaikana Laiho muodosti ympärilleen Bodom After Midnight -nimisen kokoonpanon, kun Children of Bodom hajosi vuoden 2019 lopussa. Children of Bodom on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä metalliyhtyeistä, ja Laiho valittiin vuosien aikana eri musiikkilehtien äänestyksissä maailman parhaaksi metallikitaristiksi.

Bodom After Midnight -kokoonpanon kanssa Laiho ehti esiintyä vain pari kertaa lokakuussa 2020.

”Olemme musertuneita rakkaan ystävämme ja bändimme jäsenen äkillisestä poismenosta. Sanat eivät pysty kuvailemaan sitä järkytystä ja surua, jota tunnemme”, Bodom After Midnight -yhtyeen Daniel Freyberg, Mitja Toivonen ja Waltteri Väyrynen sanovat tiedotteessa.

Vuonna 1979 Espoossa syntynyt Laiho oli yksi suomalaisen metallimusiikin pioneereista, jota arvostettiin maailmanlaajuisesti.

Laiho innostui kitaransoitosta nuorena Dire Straitsin kautta, mutta 1990-luvulla hän löysi nopeatempoisen metallimusiikin, joka vei mukanaan. Peruskoulun jälkeen Laiho keskittyi musiikkiin, ja vuonna 1993 hän perusti rumpali Jaska Raatikaisen kanssa yhtyeen, joka tultiin tuntemaan nimellä Children of Bodom.

Raatikainen soitti Laihon tavoin yhtyeessä sen lopettamiseen saakka. Pari vuotta perustamisen jälkeen yhtyeeseen liittyivät kosketinsoittaja Janne Wirman ja basisti Henri Seppälä (Henkka T. Blacksmith), jotka niin ikään pysyivät yhtyeessä vuoden 2019 loppuun saakka. Debyyttilevy Something Wild julkaistiin vuonna 1997.

Yhtyeenä Children of Bodom tähtäsi kansainväliseen suosioon ja saavutti sen myös. Yhtye keikkaili laajalti muun muassa Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Japanissa. Klassikkomaineeseen nousseet levyt, kuten Hatebreeder, Follow the Reaper, Are You Dead Yet? ja Blooddrunk menestyivät myös maailmalla.

Maaliskuussa 2019 ilmestynyt Hexed jäi yhtyeen viimeiseksi levyksi. Children of Bodomin lisäksi Laiho vaikutti muun muassa Warmenin, Sinergyn sekä Kylähullut-yhtyeen ja The Local Bandin riveissä.

Keväällä 2019 Laiho puhui pitkästä urastaan ja sanoi 40-vuotishaastattelussaan HS:lle miettivänsä albumien tekoon liittyvää motivaa­tiota.

”Kai se livenä soittaminen on se motivaattori albumin tekoon. Jos ei tee uusia levyjä, niin ei sitä voi jatkaa rundaamista vanhoillakaan. Yritän muistuttaa itseäni siitä, että livenä soittaminen on ollut meille aina se tärkein juttu”, Laiho sanoi.

Children of Bodomin uran päätökseen vuonna 2019 liittyi yhtyeen jäsenten välisiä erimielisyyksiä, jotka Laiho sai Raatikaisen, Wirmanin ja Seppälän kanssa sovittua siinä määrin, että he saivat järjestettyä yhtyeellä jäähyväiskeikan joulukuussa 2019 Helsingin jäähallissa. Lopetuspäätöstä Laiho kuvaili HS:n haastattelussa näin:

”Siihen liittyi perhesyitä, kaikille oli tullut perheenlisäystä ja vastaavaa. Kunnioitan heidän päätöstään. Ei tätä ole helppoa tehdä, ja nuo sällit olivat jaksaneet aika saatanan pitkään. Minulla itselläni on vaimo ja tytärpuoli Australiassa, ja vaimo ymmärtää elämäntyylini. Olen aika paljon poissa, mutta tulen aina takaisin ja annan heille kaikkeni. Mikään ei ole mulle tärkeämpää.”

Laihon lähiomaisista kuolinuutista kommentoi tiedotteessa hänen isosiskonsa.

”Olemme kaikki syvästi järkyttyneitä ja surun murtamia. Toivomme koko perhe, että saamme rauhan päästä tämän vaikean ajan yli. Pikkuveljeni tullaan hautaamaan perhepiirissä.”

Tiedotteessa kerrotaan, että Laiho nautti suuresti myös roolistaan uusperheen isänä, enona sekä kummisetänä. Perhesuhteet toivat Laiholle varsinkin viimeisimpien vuosien aikana vastapainoa aktiivisen kiertämisen rinnalle.

Children of Bodom kesäkuussa 1998. Alexi Laiho keskellä.­

Alexi Laiho vuonna 2005.­

Alexi Laiho (2. vas.) ja Children of Bodom Tampereen Tullikamarin takahuoneessa juuri ennen keikan alkua helmikuussa 2006.­

Alexi Laiho Children Of Bodomin keikalla Ruisrockin lavalla heinäkuussa 2007­

Alexi Laiho Helsingin Juhlaviikkojen 100 guitars from hel -tapahtuman promokuvauksissa Senaatintorilla toukokuussa 2015.­

Alexi Laiho katsomassa 100 guitars from hel -kisaan osallistuneiden kitaristien lähettämiä videoita keväällä 2015.­

Joulukuussa 2019 lopettaneen Children of Bodomin keulahahmo Alexi Laihon uusi yhtye Bodom After Midnight esiintyi ensimmäistä kertaa Helsingissä Tavastialla 24. lokakuuta 2020.­