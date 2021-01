Kitaristi Alexi Laiho on kuollut. Läheiset muistavat Laihoa lahjakkaana muusikkona ja tärkeänä ystävänä.

Alexi Laiho ja Jussi 69 eli Jussi Vuori The Local Bandin keikalla Hollywood Vampiresin lämmittelijöinä Helsingissä Kaisaniemen puistossa kesäkuussa 2018.­

Kitaristi-laulaja Alexi Laiho on kuollut 41 vuoden iässä. Laiho oli suomalaisen metallimusiikin pioneeri, jota arvostettiin Suomen lisäksi ympäri maailmaa.

Laiho muistetaan parhaiten vuonna 1993 alkunsa saaneen Children of Bodomin perustajajäsenenä. Laiho perusti yhtyeen yhdessä rumpali Jaska Raatikaisen kanssa. Children of Bodom on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä metalliyhtyeistä, ja Laiho valittiin vuosien aikana eri musiikkilehtien äänestyksissä maailman parhaaksi metallikitaristiksi.

Janne Wirman­

Children of Bodomin alkuperäisjäseniin kuuluva kosketinsoittaja Janne Wirman pitää Laihoa ainutlaatuisena lahjakkuutena.

”Ainutlaatuisinta Alexilla oli kyky ymmärtää harmonioita. En ole tavannut ketään toista, joka pystyi päässänsä miettimään moniäänisiä harmonioita ja antamaan ne suoraan muusikoille. Meidän yhteenkuuluvuuttamme lisäsi Ogelin [Oulunkylän Pop & Jazz Konservatorion] antama musiikin teoriapohja”, Wirman kertoo HS:lle.

Kitaran ja kosketinsoitinten yhteistyöstä tuli tavaramerkki.

”Alexi sävelsi nopeita, monimutkaisia unisono-osuuksia, joita soitimme harmonioissa pitkiä pätkiä. Siinä täytyi kehitellä hyvin omituisia sormituksia ja tavallaan uusia kosketinsoittajan tekniikka”, Wirman muistelee.

”Kolme, neljä ensimmäistä levyä olivat yhä intohimoisempia ja monimutkaisempia kokonaisuuksia. Oli uskomatonta aikaa olla kaikkien kanssa niin kovassa soittovireessä, kun kaikilla oli valtava halu kehittyä. Kun Alexander Kuoppala lähti bändistä, Alexi oli paras ystäväni vuosia.”

Ystävysten tiet erosivat, kun Children of Bodom hajosi 15. joulukuuta 2019 jäähyväiskiertueen jälkeen. Sekavien, osin Laihon sairasteluun liittyvien riitaisten vaiheiden jälkeen rivit olivat koossa vielä kerran.

”Todella hyvällä fiiliksellä soitettiin se viimeinen Suomen-kiertue ja myös aivan viimeinen keikka. Se oli upea suoritus Alexilta, ja siitä ikuinen hatunnosto hänelle. Yritän muistaa nyt vain upeat musiikilliset suoritukset ja kuinka hän oli todella hieno mies ja muusikko.”

Jussi 69­

The 69 Eyes -yhtyeen rumpali, dj ja radiojuontaja Jussi 69 eli Jussi Vuori oli Laihon pitkäaikainen ystävä. Hän soitti myös Laihon kanssa The Local Band -yhtyeessä.

”Koen, että Alexi oli paras ystäväni. Yksi niitä harvoja, joiden kanssa pystyy jakamaan ne kaikkein tärkeimmät asiat. Hän oli tukenani ja minä hänen tukenaan, jos jommallakummalla oli vaikeita aikoja.”

Vuori kertoo tutustuneensa Laihoon 1990-luvun alkupuolella, kun Children of Bodom käynnisteli uraansa. The 69 Eyes oli perustettu hieman aiemmin, vuonna 1989.

”Soitettiin yhteiskeikkoja ja sieltä alkoi meidän yhteys, joka syveni ystävyydeksi ajan mittaan.”

Sekä The 69 Eyes että Children of Bodom nousivat molemmat sittemmin kansainväliseen suosioon. Laiho ja Vuori perustivat hard rock -yhtye The Local Bandin vuonna 2013 yhdessä Reckless Lovesta tunnetun Olli Hermanin ja Santa Cruzin Archie Cruzin kanssa.

”Sovimme jo vuosia sitten Los Angelesissa, jossa Alexi silloin asui, että kyllä me laitamme bändin pystyyn. Siitä kului vielä pitkä aika, ennen kuin se toteutui”, Vuori sanoo.

”Satuin juuri löytämään vanhan haastattelun jouluaatolta 2013, jossa kerroimme, että The Local Band aikoo tehdä vain yhden keikan. Siitähän meidän bänditouhumme paisui, ja pian olimme soittamassa muun muassa Japanin suurimmalla metallifestivaalilla Slayerin, Megadethin ja muiden kanssa.”

”Kun miettii, miten paljon arvostan Alexi Laihoa muusikkona ja miten paljon tunnustusta hänelle on annettu, minulle oli jo kunnia saada soittaa niin lahjakkaan kaverin kanssa. Mutta ennen kaikkea jään kaipaamaan ystävääni”, hän sanoo.

Amorphis-yhtyeen Esa Holopainen.­

Amorphis-yhtyeen kitaristi Esa Holopainen tutustui Laihoon 1990-luvulla, kun Children of Bodom teki ensimmäistä levyään. Bändeillä oli viereiset treenikämpät Helsingin Lepakossa.

”Suomessa ja koko maailmassa Laihon merkitys on korvaamaton”, Holopainen arvioi Laihon ja yhtyeen merkitystä. ”Children of Bodom oli oikea bändi oikeaan aikaan. Bodom loi oman tyylisuuntansa, jossa yhdisteltiin taitavasti melodisia koukkuja, black metallia ja virtuoosimaista soittoa.”

Vähintään yhtä suuri vaikutus on ollut Laihon soitolla. “Laihon suurin panos oli, että hän toi virtuoosimaisen kitaransoiton takaisin bändeihin ja hevimetalliin. 1990-luvulla karsastettiin sellaista kitarasankarikulttuuria. Laiho toi sen 90-luvulle ja loi siihen oman leimansa. Siksi hänet on rankattu moneen kertaan yhdeksi parhaista.”

Holopainen kehuu Laihon kitaransoiton tekniikka ja melodisuutta. Tunnettakin siitä löytyi.

”Laiho oli kitaransoittajana musikaalinen ja äkäinen. Siinä on ehkä ne sanat, jotka tulevat mieleen. Allu oli tosi herkkä ja lempeä tapaus, lavapersoona oli ihan muuta. Hän meni tempo ja melodiat edellä. Äärimmäisen tarkka ja kova pikkaaja. Sen lisäksi soitossa oli käsittämättömän melodinen tatsi.”

Holopainen kertoo nähneensä Laihon innoituksen ja vaikutuksen ympäri maailmaa.

”Olen nähnyt sen itse konkreettisesti, monella isommallakin bändillä saattaa olla Alexi Laiho -nimikkokitara kädessä. Yleensä se on artistille no-no-juttu, että käytetään toisten signature-kitaroita. Mutta niitä olen nähnyt maailmalla aika paljon. Hän oli innostaja uudelle polvelle, joista on sitten kehittynyt varteenotettavia muusikoita.”

Jouni Markkanen oli Laihon uuden yhtyeen Bodom After Midnightin manageri. Hän teki töitä Laihon kanssa 2000-luvun puolivälistä asti Children of Bodomin agenttina Suomessa.

”Hän oli superlahjakkuus, joita tulee vastaan yksi miljoonasta”, Markkanen sanoo.

Hän luettelee Laihon vahvuuksia: ”Biisintekotaito, taianomaiset kappaleet ja järkähtämätön intohimo soitinta kohtaan. Juttelin Allun kanssa ihan viimeisinä päivinä ja hän sanoi, että opettelee uutta kitaratekniikkaa.”

Markkasen mielestä ”loppumaton uuden opettelu”, kuuluu levy levyltä. ”Alexi oli multilahjakkuus musiikin alalla, mutta kitara muodostui rakkauden kohteeksi. Se mies ei mennyt minnekään ilman kitaraansa, se oli autossakin aina mukana.”

Children of Bodomia hän pitää yhtenä nykymetallin tärkeimmistä vaikuttajista.

”Se oli modernin extrememetallin kärkinimiä jo syntyessään. Maailman merkittävimpien metallibändien kymmenen kärkijoukossa. Alussa neoklassisen yhdistäminen black metalliin oli uudenlaisia äänimaailmoja luova alkuräjähdys. Siitä tuli sellainen maailmanluokan keikkakone. Children of Bodom on vaikuttanut tosi paljon bändien syntyyn, kitaransoittamiseen ja harrastuneisuuteen.”