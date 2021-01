Uutinen Laihon kuolemasta noteerattiin näkyvästi muun muassa Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa ja Hollannissa.

Children of Bodom -kitaristi Alexi Laihon kuolemasta on uutisoitu laajasti kansainvälisessä mediassa. Perinteisten medioiden lisäksi Laiho on ollut esillä kymmenissä ja kymmenissä pienemmissä musiikkialan julkaisuissa.

Keski-Euroopassa tieto noteerattiin näkyvästi muun muassa Saksassa, Ruotsissa ja Hollannissa. Britanniassa siitä kertoivat muun muassa The Independent, The Guardian, Daily Mirror, Daily Mail ja The Sun.

Suru-uutisesta on kerrottu myös espanjankielisessä maailmassa ja Aasiassa.

Alexi Laihon kuolinuutinen näkyi useissa kansainvälisissä uutismedioissa.­

Yhdysvaltalaismedioista asiasta kertoi muun muassa CNN verkkosivuillaan.

CNN kertoo yhtyeen myyneen yli 250 000 albumia yksin Suomessa ja muistuttaa, että Guitar World -lehden lukijat ovat äänestäneet Laihon maailman parhaaksi metallikitaristiksi.

CNN kertoo myös muista Laihon saamista palkinnoista. Jutussa mainitaan myös 100 kitaristin tapahtuma Helsingissä. Vuonna 2015 Laiho valitsi sata kitaristia uuteen 100 Guitars From Hel -sävellykseensä, joka esitettiin Senaatintorilla Juhlaviikkojen aikana. HS kertoi tuolloin Laihon valmistumisesta urakkaan.

Merkittävässä musiikkialan amerikkalaisessa verkkojulkaisussa Pitchforkissa kuolinuutinen oli maanantaina iltapäivällä Suomen aikaa pääuutisena.

Daily Mirrorin artikkelin mukaan Laiho oli yksi kaikkien aikojen suurimmista ja nopeimmista kitaristeista. Myös monissa muissa medioissa noteerataan hänen sijoituksensa kitaristiäänestyksissä.

Eri maiden medioissa julkaistuissa jutuissa kerrotaan myös Laihon historiasta lauluntekijänä. Jutuissa myös kerrataan Laihon yhtyeestä lähtöön liittyviä tapahtumia ja poimitaan muusikkokollegojen muistosanoja Twitteristä. Useasti mainitaan Children of Bodomin saavuttama listamenestys Yhdysvalloissa.

Yleisesti jutuissa on siteerattu Laihon Children of Bodomin jäsenten ja Laihon lähipiirin tiedotetta, jossa kuolemasta kerrottiin.

”Olemme musertuneita rakkaan ystävämme ja bändimme jäsenen äkillisestä poismenosta. Sanat eivät pysty kuvailemaan sitä järkytystä ja surua, jota tunnemme”, tiedotteessa sanottiin.

Laiho kuoli viime viikolla kodissaan Helsingissä. 41-vuotias muusikko oli kärsinyt pitkäaikaisista terveysongelmista viime vuosien aikana.