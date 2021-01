Petri Ahonen on jo siirtynyt Scandinavian Hunks -tanssiryhmässä lavalta kulisseihin mutta hinku esiintyä on yhä jäljellä: ”Jos saisin itse valita, olisin Hunks-ukki”

”On jäätävän siisti tunne, kun menee lavalle ja pystyy antamaan yleisölle sitä, mitä he odottavat”, Mauno Ahosenakin tunnettu Scandinavian Hunks -ryhmän perustajajäsen sanoo.

Alkava vuosi on Petri ”Mauno” Ahosella monessa mielessä juhlan paikka: omien viisikymppisten lisäksi Scandinavian Hunks -showtanssiryhmän kanssa on suunnitteilla 20-vuotisjuhlakiertue.

”Joku aika sitten vedettiin vanhojen kundien kanssa muutama keikka. Yleisöllä oli selvästi toiveissa, että kiertue rakennettaisiin niin, että me vanhat olisimme myös mukana lavalla. Kyllä sitä jo odottaa.”

Vaikka Ahonen siirtyi lavalta ryhmän kulisseihin jo muutama vuosi sitten, palo esiintymiseen on edelleen jäljellä.

”On jäätävän siisti tunne, kun menee lavalle ja pystyy antamaan yleisölle sitä, mitä he odottavat, ja näkee, miten onnelliseksi se tekee ihmiset. Mulle isoin asia on se, kun saa kontaktin yleisöön ja hurmoksen päälle. Silloin tietää, että tämän ajan, kun me ollaan täällä, huolet ja murheet ei paina kenenkään mielessä.”

Juhlan aiheita lisää se, että myöhemmin tänä vuonna syntyy Ahosen kolmas lapsenlapsi. Kuinka leppoisan isoisän ja testosteronia tihkuvan Hunksin roolit sopivat yhteen?

Ahosta kysymys huvittaa.

”Jos saisin itse valita, olisin Hunks-ukki”, hän sanoo reteästi ja nauraa päälle.

Huumori on Ahosella herkässä. Leikillä alkoi myös ura viihdemaailmassa.

Parikymppisenä Ahonen eli vielä urheilupiireissä ja pelasi aktiivisesti jääkiekkoa.

”Paras kaverini Akira Mukai oli mukana Ladies Night Only -musikaalissa Kotkan meripäivillä. Hain vitsillä mukaan ja tulin valituksi.”

Esitykseen koreografian tehnyt Reija Wäre kehui Ahosen ­lavaolemusta ja kehotti muuttamaan Helsinkiin. Siellä riittäisi töitä hänen kaltaisilleen tanssijoille, joilla oli kykyä heittäytyä ja pilkettä silmäkulmassa.

”En ollut esiintynyt missään koskaan sitä ennen.”

Se ei tosin täysin pidä paikkaansa. Lätkää, jalkapalloa ja koripalloa pelannut Ahonen oli pukukopissa usein muiden viihdyttäjä ja pelleilijä, joka soitteli ilmakitaraa luistimet jalassa ilman paitaa tai saattoi ilmestyä ennen ottelua alkujäälle aurinkolasit päässä hauskuttaakseen muita.

Siksi kai valmentajakaan ei lopulta yllättynyt, kun Ahonen soitti ja kysyi, voisiko ensi kauden sopimuksen vielä perua.

”Sanoin, että lähden Helsinkiin tanssimaan. Valmentaja vastasi, että jos tämä on se syy, niin ei muuta kuin sukkahousut jalkaan, hän repii paperit.”

Helsingissä Ahonen tutustui tanssi- ja viihdealaan kunnolla. Hän esiintyi muun muassa taikuri Iiro Seppäsen show’ssa tanssijana ja avustajana ympäri Suomea ja ulkomaillakin.

Sitten kuvioihin tuli Chippendales-showtanssiryhmä, jossa Ahonen tutustui tuleviin Hunks-kollegoihinsa.

”Olin aikaisemmin sanonut, että en ikinä muuttaisi Helsinkiin enkä koskaan voisi tanssia missään Chippendalesissa”, Ahonen sanoo ja nauraa.

Kieltäytyminen on ollut jonkinlainen enne Ahosen uralla. Chippendalesin hiivuttua häntä houkuteltiin perustamaan oma ryhmä, mutta jälleen hän torjui idean. Ja niin vuonna 2001 Ahonen löysi itsensä perustamasta Hunkseja yhdessä Samuli Järvisen, Jucci Hellströmin, Mikko Nummenmaan ja Tommi Mäkisen kanssa.

”Enää en sano mihinkään ’ei koskaan’.”

Scandinavian Hunks -showtanssiryhmä poseeraa vuonna 2008. Petri Ahonen ylärivissä oikealla.­

Ryhmästä tuli nopeasti maan tunnetuimpia showtanssi­ryhmiä, jonka keikoille maskuliinisen äijäenergian ja paljaan pinnan perässä yleisö on löytänyt jo parikymmentä vuotta.

Nykyään Ahosen päivät täyttyvät Uniq Entertainment -tuotantoyhtiön toimitusjohtajana. Vetäytyminen parrasvaloista ei johdu Ahosen mukaan niinkään ikääntymisestä vaan toiminnan kehittymisestä. Muut työt vievät ajan treenaamiselta ja tanssimiselta.

Firma on tuottanut alusta asti Hunkseja, mutta vuosien varrella kuvioon on tullut paljon muutakin.

”Viimeiset viisi kuusi vuotta olemme tehneet paljon yritys­tapahtumia. Olemme miettineet, miten niihin voisi tuoda sitä samaa hurmosta kuin Hunkseilla.”

Ahonen myöntää, että koronapandemia löi hetkeksi ilmat pihalle hurmoksesta. ”95 prosenttia liiketoiminnasta leikkautui pois.”

Kerättyään uudelleen voimansa Ahonen teki, kuten hänellä on tapana: mietti, mitä positiivista tilanteessa voisi olla. Kriisi on osoittautunut mahdollisuudeksi, hän sanoo nyt.

”Meillä on ollut kahdeksan kuukautta mahdollisuus suunnitella yritystä täydellisesti uudesta näkökulmasta.”

Positiivisuus on Ahoselle luontaista, mutta eivät asiat tietenkään napista painamalla paremmaksi muutu.

Pohjamudissa mönkiessä helpottaa kuitenkin ajatus siitä, että aina on toivoa paremmasta, Ahonen sanoo.

”Ja kun siihen toivoon tarttuu, voi asiat vähitellen kääntää paremmaksi.”

Uteliaisuus ja rohkeus ovat auttaneet Ahosta ennenkin eteenpäin. Nuorempana urheilu oli tie ulos vaikeista elämäntilanteista. Koulut jäivät silloin käymättä, mutta ura löytyi viihdemaailmasta.

Kokemus ja heittäytyminen ovat osoittaneet, että vaikkapa yrityksen pyörittämisenkin voi oppia itse tekemällä ja kuuntelemalla viisaampia.

”Esiintyjän sielu elää minussa silti varmasti aina.”