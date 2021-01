Paratiisi, Rauhantekijä ja White Wall kilpailevat parhaan draamasarjan Kultaisesta Venlasta – HS Lasten uutiset on ehdolla parhaaksi lasten- ja nuortenohjelmaksi

Kultainen Venla -voittajat julkistetaan tulevana keväänä.

Rauhantekijä-sarjan Irina Björklund on ehdolla parhaaksi naisnäyttelijäksi Kultaisen Venlan finaalissa. Rauhantekijä-sarja on ehdolla myös muun muassa parhaaksi draamasarjaksi.­

Suomalaisen tv-alan vuoden suurin palkintotapahtuma Kultainen Venla on julkistanut finalistit kussakin palkintokategoriassa.

Finalistit on valittu Televisioakatemian jäsenten äänestyksellä: akatemiaan kuuluu yli 500 televisioalan ammattilaista. He ovat saaneet äänestää parhaita televisio-ohjelmia ja tekijöitä esituomariston valitseman ehdokaslistan pohjalta. Esituomaristoon kuuluu edustajia suomalaisilta tv-kanavilta ja tv-alaa ammatikseen seuraavia ihmisiä.

Kultainen Venla -voittajat julkistetaan tulevana keväänä järjestettävässä gaalassa. Tapahtuman tarkka ajankohta ei ole tiedossa koronaviruspandemian vuoksi.

Alun perin gaala oli tarkoitus järjestää tammikuun lopussa, mutta tautitilanteen vuoksi sitä lykättiin myöhemmäksi.

Kultainen Venla -gaalassa on peräti 19 kategoriaa, joissa voittajan päättävät Televisioakatemian jäsenet. Tämän lisäksi yleisöäänestyksellä palkitaan paras esiintyjä ja paras ohjelma.

Finalisteista esille nousevat erityisesti draamasarjoista Paratiisi, Rauhantekijä, White Wall, Sunnuntailounas ja Kaikki synnit sekä viihde- ja asiaohjelmista Masked Singer Suomi, Logged in, Suomilove, Vain elämää sekä Verta, hikeä ja t-paitoja.

Paratiisi, Rauhantekijä ja White Wall ovat ehdolla parhaaksi draamasarjaksi. Lisäksi Riitta Havukainen on Paratiisi-sarjasta ehdolla parhaaksi naisnäyttelijäksi ja Marja Pyykkö parhaaksi ohjaajaksi fiktiossa. Rauhantekijä-sarjasta Irina Björklund on ehdolla parhaaksi naisnäyttelijäksi, Eriikka Etholen parhaaksi käsikirjoittajaksi fiktiossa ja AJ Annila parhaaksi ohjaajaksi fiktiossa. White Wall -sarjasta Aleksi Salmenperä on ehdolla parhaaksi ohjaajaksi fiktiossa.

Sunnuntailounas-sarjasta Taneli Mäkelä on ehdolla parhaaksi miesnäyttelijäksi, Elena Leeve parhaaksi naisnäyttelijäksi ja Atte Järvinen parhaaksi käsikirjoittajaksi fiktiossa. Kaikki synnit -sarjasta Matti Ristinen on ehdolla parhaaksi miesnäyttelijäksi ja Merja Aakko sekä Mika Ronkainen parhaaksi käsikirjoittajaksi fiktiossa.

Maiju Voutilainen (vas.) on yksi neljästä sosiaalisen median vaikuttajasta, joka tutustui vaateteollisuuteen Myanmarissa Ylen Vera, hikeä ja t-paitoja -sarjassa.­

Ylen uusi halpamuodista kertova sarja Verta, hikeä ja t-paitoja keräsi yhteensä neljä ehdokkuutta. Se on ehdolla parhaaksi seurantarealityksi ja parhaaksi uudeksi ohjelmaksi, minkä lisäksi Sirpa Leskelä on ohjelmasta ehdolla parhaaksi käsikirjoittajaksi viihteessä ja Matti Tiensuu parhaaksi ohjaajaksi viihteessä.

Ylen toinen kehuttu uutuus Logged in on ehdolla parhaaksi uutis-, ajankohtais- ja asiaohjelmaksi sekä parhaaksi uudeksi ohjelmaksi.

Musiikkiohjelmista MTV3:n uutuus Masked Singer Suomi on ehdolla parhaaksi musiikkiviihdeohjelmaksi ja parhaaksi uudeksi ohjelmaksi. Nelosen Vain elämää on ehdolla parhaaksi musiikkiviihdeohjelmaksi, ja Teija Paajamaa sekä Arja Lehtikangas ovat ehdolla parhaaksi ohjaajaksi viihteessä. Ylen Suomilove ei ole ehdolla parhaaksi musiikkiviihdeohjelmaksi, mutta Aleksi Sariola on ohjelmasta ehdolla sekä parhaaksi käsikirjoittajaksi että ohjaajaksi viihteessä.

HS:n Lasten uutiset kilpailee voitosta parhaan lasten- ja nuortenohjelman kategoriassa Muumilaakson ja Luuserit-sarjan kanssa.

HS Lasten uutiset on ehdolla parhaaksi lasten- ja nuortenohjelmaksi. Kuvassa uutisten juontaja Fanny Fröman.­

Kaikki finalistit:

Draamasarja

Paratiisi (Yle Areena / Yle TV1, MRP Matila Röhr Productions)

Rauhantekijä (Yle Areena / Yle TV1, MRP Matila Röhr Productions)

White Wall (Yle Areena / Yle TV1, Fire Monkey)

Game Show

Mental Samurai Suomi (Nelonen, Warner Bros. International Television Production Finland)

Stadi vs. Lande (MTV3, Rabbit Films)

Suurmestari (MTV3, Rabbit Films)

Keskusteluohjelma

Perjantai (Yle Areena / Yle TV1, Yle uutis- ja ajankohtaistoiminta)

Puoli Seitsemän (Yle Areena / Yle TV1, Yle uutis- ja ajankohtaistoiminta)

Yökylässä Maria Veitola (MTV3, Moskito Television)

Kilpailureality

Mestaritekijä (TV5, Rabbit Films)

Metsähaaste (Yle Areena, Yellow Film & TV)

Tanssii tähtien kanssa (MTV3, Banijay Finland)

Komediasarja

Pirjo (Yle Areena / Yle TV2, Aito Media)

Modernit miehet (Yle Areena / Yle TV2, Moskito Television)

Sunnuntailounas (C More, Yellow Film & TV)

Lasten- ja nuortenohjelma

HS Lasten uutiset (Nelonen, Helsingin Sanomat)

Luuserit (Yle Areena, Elokuvayhtiö Komeetta)

Muumilaakso (Yle Areena / Yle TV2, Gutsy Animations)

Lifestyle-ohjelma

Eränkävijät: Alpeilta Arktikselle (Yle Areena / Yle TV1, NTRNZ media)

Madventures Suomi (Nelonen, Gimmeyawallet Productions)

Supernanny Suomi (MTV3, Warner Bros. International Television Production Finland)

Musiikkiviihde

Elämäni Biisi (Yle Areena / Yle TV1, Yellow Film & TV)

Masked Singer Suomi (MTV3, Fremantle Finland)

Vain elämää (Nelonen, Banijay Finland)

Paras miesnäyttelijä

Taneli Mäkelä sarjasta Sunnuntailounas, 3. tuotantokausi (C More, Yellow Film & TV)

Matti Ristinen sarjasta Kaikki synnit, 2. tuotantokausi, (Elisa Viihde Aitio, MRP Matila Röhr Productions)

Jussi Vatanen sarjasta Huone 301 (Elisa Viihde Aitio, Warner Bros. International Television Production Finland)

Paras naisnäyttelijä

Irina Björklund sarjasta Rauhantekijä (Yle Areena / Yle TV1, MRP Matila Röhr Productions)

Riitta Havukainen sarjasta Paratiisi (Yle Areena / Yle TV1, MRP Matila Röhr Productions)

Elena Leeve sarjasta Sunnuntailounas, 3. tuotantokausi (C More, Yellow Film & TV)

Paras uusi ohjelma

Logged in (Yle Areena, Revul Media Group)

Masked Singer Suomi (MTV3, Fremantle Finland)

Verta, hikeä ja t-paitoja (Yle Areena / Yle TV2, Warner Bros. International Television Production Finland)

Seurantareality

Elossa24h 4. tuotantokausi (Yle Areena / Yle TV1, ITV Studios Finland)

Kuppilat kuntoon Hans Välimäki! (Nelonen, Moskito Television)

Verta, hikeä ja t-paitoja (Yle Areena / Yle TV2, Warner Bros. International Television Production Finland)

Urheilu ja events

Big Brother Suomi 24/7 (Ruutu, EndemolShine Finland)

Linnan juhlat 2020 (Yle Areena/ Yle TV1, Yle Urheilu ja tapahtumat)

Nenäpäivä (Yle TV1/Yle Areena, Yle Urheilu ja tapahtumat)

Uutis-, ajankohtais- ja asiaohjelma

Docventures (Yle Areena / Yle TV2, Gimmeyawallet Productions)

Koivisto (Yle TV1 / Yle Areena, Intervisio)

Logged in (Yle Areena, Revul Media Group)

Viihdeohjelma

Joonas Nordman show (MTV3, Yellow Film & TV)

Pitääkö olla huolissaan 8. tuotantokausi (MTV3, Rabbit Films)

Sohvaperunat (Yle Areena / Yle TV2, Endemol Shine Finland)

Vuoden käsikirjoittaja (fiktio)

Merja Aakko ja Mika Ronkainen sarjasta Kaikki synnit, 2. tuotantokausi (Elisa Viihde Aitio, MRP Matila Röhr Productions)

Eriikka Etholen sarjasta Rauhantekijä (Yle Areena / Yle TV1, MRP Matila Röhr Productions)

Atte Järvinen sarjasta Sunnuntailounas, 3. tuotantokausi (C More, Yellow Film & TV)

Vuoden käsikirjoittaja (viihde ja events)

Sirpa Leskelä sarjasta Verta, hikeä ja t-paitoja (Yle Areena / Yle TV2, Warner Bros. International Television Production Finland)

Joonas Nordman ja Anna Meling sarjasta Joonas Nordman Show (MTV3, Yellow Film & TV)

Aleksi Sariola sarjasta SuomiLOVE (Yle Areena / Yle TV1, Warner Bros. International Television Production Finland)

Vuoden ohjaaja (fiktio)

AJ Annila sarjasta Rauhantekijä (Yle Areena / Yle TV1, MRP Matila Röhr Productions)

Marja Pyykkö sarjasta Paratiisi (Yle Areena / Yle TV1, MRP Matila Röhr Productions)

Aleksi Salmenperä sarjasta White Wall (Yle Areena / Yle TV1, Fire Monkey)

Vuoden ohjaaja (viihde & events)

Teija Paajamaa ja Arja Lehtikangas sarjasta Vain elämää (Nelonen, Banijay Finland)

Aleksi Sariola sarjasta SuomiLOVE (Yle Areena / Yle TV1, Warner Bros. International Television Production Finland)

Matti Tiensuu sarjasta Verta, hikeä ja t-paitoja (Yle Areena / Yle TV2, Warner Bros. International Television Production Finland)

Nelonen ja Helsingin Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.