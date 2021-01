Venla Saalon herkkävireinen romaani on koskettava tutkielma siirtolaisuudesta Keski-Euroopassa.

Venla Saalo: Kukkia maan alla. Gummerus. 159 s.

”Berliinin taivas on hämärän­kellertävä”, värittää kertoja Venla Saalon (s. 1988) pienois­romaanissa, ja luo eläytyvän katseen suurkaupungin kulkijoihin.

Sanotaan se nyt heti: ne joihin Wim Wendersin kulttielokuva Berliinin taivaan alla (1987) jätti pysyvämmän jäljen, nauttivat tästä Saalon ensimmäisestä aikuisille kirjoitetusta romaanista. Esikoinen Kirkkaalla liekillä oli taidokas, tekstuaalisesti kokeileva nuortenromaani, joka nousi Finlandia-juniorehdokkaaksi vuonna 2012.

Kukkia maan alla on romaanina serkku Virginia Woolfin Mrs. Dallowaylle. Yhteyden klassikon hitaiden tunnelmien taiteeseen mainitsee myös kirjailija Helmi Kekkonen Sivulauseita-blogissaan (7.10.) ihaillessaan Saalon tyylillistä täydellisyyttä.

Mitään ihmeempiä ei tämän sortin tarinoissa yleensä tapahdu, mutta esitetyt ihmisen asiat ja maailman asetukset ovat suuria, romaanin kokoisia. Saalon hahmot elävät nyky-Berliinissä ja sen takamailla, Saksan ja Puolan rajalla Gubinissa.

Rajamaalta lähtöisin oleva nelikymppinen Marianna pitää kukkakauppaa metropolin maanalaisessa. Hän tarkkailee ihmisiä, jotka putkahtavat asematunneliin ”muutaman minuutin välein parvena kuin suuresta häkistä päästetyt kyyhkyset”. Kulkijat kysyvät kukkakauppiaalta tietä ja reittejä, kertovat huoliaan ja ahdistuksiaan.

Marianna puhuu päivittäin puhelimessa veljensä kanssa, joka elää edelleen Gubinin rajakaupungissa, entisellä Itä-Saksan vastaisella rajalla. Itse hän on lähtenyt vain 17-vuotiaana Euroopan suuriin kaupunkeihin, ja päätynyt viimein Berliiniin, joka on ollut ”hyvä ja lempeä”.

Veljeltään Marianna kyselee äidistä, jota ei ole tavannut vuosikausiin. Ei, vaikka myös äiti asuu Berliinissä, vain korttelien päässä tyttärestään. Mitä kaikkea tämän etäisyyden taustalla on, sen joutuu lukija itse aavistamaan esiin. Aineksina ovat puolalaisen maaseudun köyhyys, sota, siirretyt rajat, perheen ja identiteetin mureneminen.

Nelivuotias Karim ja hänen äitinsä Amalia ovat myös romaanin kertojan eläytyvän kuvauksen kohteita. Amalia, jonka entinen nimi on Amal, opiskelee kiihkeästi englantia. Hän on syntynyt Berliinissä ja haaveilee tulevaisuudesta englantia puhuvan miehen kanssa.

Karimin, Amalian ja hänen Leila-sisarensa elämänkuvat saa lukija niin ikään piirrellä itsekseen. He elävät murrosten jälkeistä aikaa Mariannen perheen tavoin, sulautuvat kukin eri tavoin monikulttuurisen Berliinin helmoihin.

Kukkia maan alla on melankolinen kuvaus muutamasta vuorokaudesta, ja sen viime sivuilla tuntuu että Mariannen kukat on saatava päivänvaloon Berliinin taivaan alle. Kertojan katse juurensa jättäneisiin, tai niitä mukanaan kuljettaviin ihmisiin on myötäelävä kuten Wendersin elokuvan enkeleillä. Saalo tuo tarinaan toistuvasti lintujen perspektiivin: harakat, varikset, naakat ja kyyhkyset seuraavat taakankantajia.

Henkiset välimatkat romaanin sukupolvien ja sisarusten välillä eivät ole suuria, eivätkä paikkojenkaan etäisyydet. Silti määrittelemätön, eristävä aine on kertynyt vuosissa ja vuosikymmenissä hahmojen välille.

Sitä kutsutaan vieraantumiseksi, mutta mitä se itse asiassa on, tuntuu romaani kysyvän. Tällaisia ihmiskokemuksen hienouksia Saalo pyrkii sanoittamaan ilmaisullaan.

Mariannen ja hänen veljensä matka lapsuudenkotiin Puolan maaseudulle on tärkeä yksittäinen episodi romaanissa.

Mielikuvat paikasta osoittautuvat päinvastaisiksi: ”Talo oli kauniimpi kuin Marianna ajatteli, rähjäisempi kuin Borys muisti.”

Vaikka he muistavat yksityiskohdat eri tavoin, he muistavat kuitenkin saman. Borys tuntee rakastavansa Puolaa enemmän kuin koskaan ja Marianne haluaisi kertoa veljelleen, ”ettei oikeastaan koskaan lähtenyt Puolasta kokonaan”.

Tällä hetkellä Venla Saalo kirjoittaa ja kääntää Saksan rajaseudulla Görlitzissä työskenneltyään aiemmin vuosia Berliinissä.

Hän on myös virkeän, erityisesti keskieurooppalaista kirjallisuutta esittelevän kulttuurilehti Särön toimitussihteeri.

Sen viime numerossa saatiin vaikuttava, puolalaisen Olga Tokarczukin essee, joka jäsentää alueen kirjallisuutta, sen sisäisyyden keinoin ilmentämää häilyvyyttä, epävakautta ja emigraatiota.

Saalon hienovireinen pienoisromaani saa nobelistin esseestä syvän kaikupohjan.