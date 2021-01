Vuonna 2000 kulttilevyn julkaissut The Avalanches kääntää viimein nostalgian voitokseen.

Albumi, Indie / elektroninen

The Avalanches: We Will Always Love You. Modular. ★★★★

Australialaisduo The Avalanchesin kolmas levy We Will Always Love You on aarrearkku, miniloma keinoaurinkoon ja valokuva-albumi, johon ilmestyy koko ajan uusia sivuja.

Levy ilmestyi joulukuun puolivälissä ja jäi siksi sivuun vuoden parhaiden listoilta, jonne se olisi muuten varmasti päätynyt. Sillä on 25 biisiä, tunti kymmenen minuuttia ja järjetön määrä vierailevia soittajia ja solisteja. Se on talven parasta käyttömusiikkia. Ennen kaikkea se tuntuu yhden aikakauden valmistumiselta.

The Avalanches oli pitkään yhden levyn ihme. Duon vuoden 2000 debyytti Since I Left You nousi tyhjästä indiekaanoniin, Primal Screamin Screamadelican henkiseksi jatkeeksi. Se oli studionörtteilyä parhaimmillaan. Aina mainittiin, että levyllä oli yli 900 sämpleä, sellainen työmaa, että ihme että se edes saatiin julkaistuksi. Elektronisuus myytiin suorituksena, mutta albumi sai sen kuulostamaan kepeältä, vaivattomalta ja aurinkoiselta.

Sämpläämisessä ei ollut mitään uutta, mutta nyt sampleista tehtiinkin kollaaseja, joihin ei lisätty itse mitään. Genreä kutsuttiin nimellä plunderphonics säveltäjä John Oswaldin vuonna 1985 kirjoittaman esseen mukaan.

DJ Shadow oli lajin ensimmäinen läpimurto. Vallankumouksellisuus tuli millenniumin aikaan siitä, miten hallitsemattomilla sämplemäärillä pyrittiin osoittamaan, ettei tekijänoikeuslaeista ole valvomaan kaikkea kollaasimusiikkia. Reilun käytön määritelmää saattoi venyttää.

Since I Left You oli kieltämättä edelläkävijälevy: se oli kiinnostunut ensisijassa muistista. Sämpleissä Madonnan Holidaysta r&b-harvinaisuuksiin oli kyse muistin uudelleenjärjestelystä.

Kului kymmenen vuotta ja muistista tuli popin keskeisin teoreettinen kysymys. 2010-luvun taitteessa kultakautensa eläneen valveunisen popin estetiikka jäljitteli mielikuvia 1980-luvun televisiosta ja radiosta. (Seuraavan sukupolven artistien musiikkiin suodattuu nyt mielikuvia videopeleistä ja varhaisesta internetistä.)

Elektronisen musiikin hittisana oli tuolloin hauntologia, filosofi Jacques Derridan termi, joka kuvaa sitä, miten mennyt jää kummittelemaan nykyisyyteen. Musiikissa sen ottivat omakseen brittiartistit kuten Burial ja The Caretaker, jotka penkoivat menneiden aikojen taustamusiikkeja vinyylilaareista ja rakensivat uutta niiden päälle. Heidän rahisevista soundeistaan kuuli fiksaation poispyyhkiytyviin muistoihin ja tulevaisuuksiin, joita odotettiin turhaan tulevaksi.

Avalanches oli poissa silloin, kun sen hetki olisi ollut.

Kun yhtyeen toinen levy Wildflower ilmestyi vuonna 2016, se oli läpeensä epäkiinnostava yritys ratsastaa vanhalla. Sen sijaan We Will Always Love You näyttää, että eteenpäin pääsee, vaikka katsoisi taaksepäin.

Since I Left Yousta muodostui 20 vuodessa kultaisten indievuosien nostalgialevy. We Will Always Love You alkaa edesmenneen naisen puhelinvastaajaviestillä ja päättyy vuonna 1974 ulkoavaruuteen lähetettyyn morsetukseen.

Symboliikka käy selväksi: aika kuluu, mutta mennyttä ei oteta pois. Konseptin hienous on siinä, miten Avalanches luo tyhjästä uutta nostalgiaa.

Sen näkee ja tuntee jo vierailijalistasta: Weezerin Rivers Cuomo, Yeah Yeah Yeahsin Karen O, The Smithsin Johnny Marr, aikanaan unohdettu ja 2000-luvulla löydetty folklaulaja Vashti Bunyan, triphop-tähti Tricky.

Onneksi on myös nykyajan tähtiä: tuottaja Jamie xx, räppäri Pink Siifu ja lauluntekijä Blood Orange.

Soundin henkinen keskipiste on The Divine Chord -kappaleen noin vuoteen 2008 ajoittuvassa indiepsykedeliassa – MGMT-yhtye on tietenkin mukana – mutta skaala venyy Portisheadilta kuulostavaan Reflecting Lightiin ja Wherever You Gon haamureiveihin, jotka laulaa Neneh Cherry.

We Will Always Love Youta on ehditty jo verrata edellämainittuun Caretakeriin siten, että jos Caretaker on dementoitumisen ääniraita, Avalanches rikastaa muistia. Duon musiikki kirkastaa menneen värit ja terävöittää sen yksityiskohdat.

Äänen kerrokset on asetettu päällekkäin, mutta toisin kuin muistoihin, albumin kollaasimaisiin kuulokuviin on helppo zoomata sisään ja ulos tarkkuuden muuttumatta.

Avalanchesin pitäisi tällä tietoa saapua Sideways-festivaalille kesäkuussa. Kiitos We Will Always Love Youn, keikan lykkääntyminen vuodella nosti sen kiinnostusarvon toiseen potenssiin, joten pandemia-asioissa sopii toivoa parasta. Kerrankin tarjolla on nostalgiabuukkaus, joka on itsekin pohjattoman kiinnostunut nostalgiastaan.

Kesää odotellessa We Will Always Love You käy talven menetetyn aurinkoloman korvikkeeksi niin hyvin kuin musiikkialbumi vain voi.

Kriitikon valinnat: Vanhan vuoden viimeiset levyt ja uuden vuoden ensimmäiset singlet

Albumi, räp

Playboi Carti: Whole Lotta Red. AWGE. ★★★★

Räpin kreisit vuodet alkavat olla ohitse. Trapin kulmat ovat hioutuneet. Trenditutka osoittaa perinteisempään ja vähemmän melodiseen ulosantiin.

Onneksi Playboi Cartin jouluna yllättäen ilmestynyt toinen albumi Whole Lotta Red jatkaa genren tuntemattomimpien nurkkien kartoitusta. Päälle tunnin ja 24 biisin megamötkö on Lil Uzi Vertin viime vuoden Eternal Atake -jätin sukulainen, yksi hahmotelma trap-buumin viemisestä taiteelliseen maaliinsa.

Kuinka paljon ideoita yksi räppäri saa tuhlattua albumissa? Onko Kanye Westin fiitti yhä hyvä idea? Miksi Playboi Cartin ähinä kuulostaa autotunetetulta koiralta? Miksi sitä silti haluaa kuulla?

Albumi, elektroninen

Four Tet: Parallel. Text. ★★★

Kieran Hebdenin eli Four Tetin elektroniset sävellykset ovat hienoimmillaan kuin kvartetti soittamassa huvilan juhlasalin nurkassa. Jouluna Hebden julkaisi yllättäen kaksi albumia, jotka tuntuvat varastontyhjennykseltä.

Julkaisuista Parallel on linjakkaampi, 871 silppua. Kummankaan biiseillä ei ole nimiä. Parallel on koruton ja ambient-sävyinen biittikooste, kuin kuuntelisi biisiaihioita. Tietenkin antaisin Four Tetin äänitapetoida musiikillaan asuntoni koska vain. Muuhun Parallelista ei ole eikä kai pitäisikään olla. Se on vain ja ainoastaan taustamusiikin taidetta, ambientin huoneilmaan katoavaa harmaata, biitin ryhdistämänä.

Single, pop

Antti Tuisku: Treenaa. Warner. ★

Artistit, jotka kuuntelevat omaa musiikkiaan vapaa-ajallaan, ovat hyvin epäilyttäviä. Antti Tuisku kertoo jumppaavansa sen tahdissa. Treenaa-biisi on halpa ja mitätön jumppavideomainen hi-nrg-jytä, joka saa lihasten sijaan aivot kramppaamaan.

Biisistä olisi singlen sijaan korkeintaan välikkeeksi albumilla, jollainen toivottavasti on tulossa pian. Tiedote ainakin vihjaa, että henkisyyttä käsitellyt Valittu kansa -albumi voisi saada ruumiillisen vastineensa. Antti Tuiskuna oleminen on jatkuvaa musiikillista nuorallakävelyä: tällä tavoin harva horjahtaa hurmiosta huumorittoman huumorimusiikin hirvittävyyksiin. Mutta ehkä se on hänen todellinen ansionsa.

Single, pop

Nelma U: Kaikki kerrat kun me tavattiin (feat. Ibe). Skorpioni. ★★★★

Nelma U vakuutti popnörtit viime kesän omakustannelevyllään ja Naakkapuut-singlellään. Niissä oli samaa ihmettelyä, vilpittömyyttä ja tahallista naivismia kuin Reginan varhaisimmilla biiseillä.

Syksyllä hän ja Ibe sopivat fiittauksesta Instagram-storyissä. Nyt ilmestyvän kappaleen julkaisee Skorpioni-levy-yhtiö, sekin sama kuin Ibellä. Kaikki kerrat kun me tavattiin kertoo pienen kohtauksen ihastumisesta ja sitoutumiskammosta melodiakielellä, jonka epäkonventionaalisuus tuo mieleen PMMP:n. Kirkkaimpia valoja se ei vielä käännä Nelma U:hun, mutta jos jotakuta kannattaa seurata tänä vuonna tarkasti, niin häntä.