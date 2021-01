Gary Rossin ohjaaman elokuvan rajaus on liian laaja. Pääosassa Newton Knightina nähdään Matthew McConaughey.

Free State of Jones ★★★

USA 2016

Nelonen ke 6.1. klo 23.00 (K16)

Yhdysvaltojen sisällissodasta on tehty lukemattomia elokuvia, tässä yksi tuoreimmista. Gary Rossin ohjaama Free State of Jones kertoo tositapahtumiin perustuen miehestä nimeltä Newton Knight (1837–1922).

Knight pakeni etelän konfederaation joukoista ja päätyi taistelemaan vastapuolelle, orjien rinnalle. Hän alkoi puolustaa köyhiä perheitä, joita konfederaation joukot ryöstivät. Elokuvassa piileskellään Mississippin soisissa metsissä.

Vaikka päähenkilö on tuttuun tapaan valkoinen mies, Knightin legenda on kiinnostavaa histo­riaa maan rotutaisteluille. Rossin elokuvan rajaus on kuitenkin liian laaja, varsinkin kun itse tarinaan on liitetty vielä myöhempi aikataso, jossa Knightin jälkeläinen joutuu osaltaan kärsimään rotuerottelun jäljistä ja Knightin suhteesta orja ­Racheliin (Gugu Mbatha-Raw).

Ylipitkäksi venyvän elokuvan kerronta on rytmiltään tasapaksua ja muutenkin hahmotonta. Hidasta ja hiljaista eloa katkovat tavanomaiset taistelukohtaukset. Tapahtumat jatkuvat vielä pitkään sodan jälkeen, kun Ku Klux Klan nostaa päätään.

Päärooleissa nähdään kaksi viime vuosikymmenen karismaattista miesnäyttelijää, Matthew McConaughey ja Maher­shala Ali. Ali näyttelee Moses Washington -nimistä orjaa, jonka kanssa Knight ystävystyy.