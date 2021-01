Vuoden 1927 Chicagoon sijoittuva Ma Rainey’s Black Bottom on teemoiltaan tärkeä ja yhä ajankohtainen

Juuri joulun alla ensi-iltaan tullut Ma Rainey’s Black Bottom on saanut ylimääräistä nostetta murheellisesta käänteestä, jota osasivat odottaa ilmeisesti vain osallisen lähiomaiset. Elokuvan toisessa keskeisessä roolissa oleva Chadwick Boseman kuoli viime elokuussa syöpään vain 43-vuotiaana.

Lahjakkaan, koppavan ja lapsuutensa rasistisen pahuuden piinaaman Levee-nimisen muusikon rooli jäi samalla Bosemanin viimeiseksi.

Bosemanin erinomainen, maaniseksi yltyvä eläytyminen ei kuitenkaan ole ainoa syy, miksi yhdysvaltalaisen George C. Wolfen ohjaama Ma Rainey’s Black Bottom näyttäytyy nyt niin ajankohtaisena ja poikkeuksellisena, jopa vuotensa valiona.

Toinen vielä parempi syy on – teemojen ohella – näyttelijä Viola Davis, jonka heittäytyminen monitasoisen tarinan tosipohjaiseksi nimihenkilöksi on pysäyttävän ilmiömäistä. Davis on jokaisena sekuntinaan todella Ma Rainey (1886–1939), se ”bluesin äidiksi” myöhemmin nimetty väkevä laulaja ja lauluntekijä, joka ei perimätiedon mukaan antanut kenenkään määritellä ja määräillä itseään.

Arvostetun August Wilsonin samannimiseen näytelmään (1982) perustuvassa elokuva­sovituksessa tämän saa kokea karvaasti myös Ma Raineyn yhtyeessä kornettia soittava Levee sekä laulajan manageri Irvin (Jeremy Shamos).

Hän ja soolouraa suunnitteleva Levee tahtovat tahoillaan, että mustalle yleisölle esiintyvä ja levyttävä Ma Rainey nykyaikaistaisi vanhahtavaa ”maalaismaista” tyyliään ja noteeraisi uudet urbaanimmat yleisöt.

Kysymykset aitoudesta, sitoutumisesta ja mukautumisesta olivat siis ajankohtaisia Chicagossa jo vuonna 1927, jolloin ­bluesiksi määriteltyä afroamerikkalaista musiikkia oli levytetty Yhdysvalloissa vasta kymmenkunta vuotta.

Pelkistetyssä studiossa ja ­hiostavan päivän kuumottavassa sessiossa on lopulta kyse paljosta muusta kuin parin uuden laulun levyttämisestä: arvosta ja arvottomuudesta, vallasta ja valtasuhteista sekä kulttuurisesta riistosta ja rakenteellisesta rasismista.

Tuhannen kilometrin päästä Chicagoon tulleet muusikot tietävät olevansa toisen luokan kansalaisia, joilla on vain välinearvoa ”historian ylijääminä”, kuten Ma Raineyn kvartetin vanhin, pianisti Toledo (Glynn Turman), muotoilee monologissa kollegoilleen.

Laulajaa pitkään odottaessaan he odottavat myös ihmisarvoaan, mutta treenihuoneen salvatun rautaoven takana on vain tiilitalojen välinen korkea kuilu.

Laulaja Ma Raineyn kunnianhimoisella kornetistilla Leweellä (Chadwick Boseman, toinen vas.) on mielestään loistava musiikillinen idea. Kvartetin muut muusikot, pianisti Toledo (Glynn Turman, vas.), basisti Slow Drag (Michael Potts) ja pasunisti Cutler (Colman Domingo) eivät ole yhtä vakuuttuneita.­