Brittitabloidien ja Britannian hovin suhde on ollut pitkä ja värikäs, selviää Kuninkaallisia lööppejä -dokumenttisarjasta

Dokumenttisarjan kiinnostavin anti liittyy ikonisten kuvien historiaan.

Viime marraskuussa tuli kuluneeksi 25 vuotta prinsessa Dianan BBC:n Panorama-ohjelmalle antamasta haastattelusta. Siinä Diana puhui avoimesti avio-ongelmistaan ja syömishäiriöistään.

Se ei ollut kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun brittihovi pesi likapyykkiään julkisuudessa. Median ja kuninkaallisten kiinteä suhde on aina ollut molemminpuolinen, kertovat iltapäivälehtien The Daily Mirrorin ja The Sunin toimittajat Kuninkaallisia lööppejä -sarjassa (2020).

Prinsessa Diana The Sun -lehden etusivulla 18. syyskuuta 1980.­

Sarja korostaa lehdistön asemaa vallan vahtikoirana, hovin väärinkäytösten paljastajana. Neliosaisen sarjan avaus käsittelee prinsessa Dianaa, joka oli lehdistölle todellinen rahasampo The Sunin vuonna 1980 julkaisemasta etusivun kuvasta lähtien. Kuuluisassa kuvassa tuleva prinsessa poseeraa hoitolastensa kanssa autuaan tietämättömänä mekkonsa läpikuultavuudesta. Kuva nosti The Sunin myyntiä huimasti.

Parhaimpina päivinä lehteä myytiin juuri Dianan kasvoilla 4,5 miljoonaa kappaletta päivässä, kun esimerkiksi viime maaliskuussa The Sun myi keskimäärin 1,13 miljoonaa kappaletta per päivä. Lehden entinen päätoimittaja Kelvin MacKenzie kertookin, että hänen sympatiansa olivat Dianan puolella, koska tämä myi enemmän lehtiä.

Sarjan kiinnostavin anti liittyy ikonisten kuvien histo­riaan, ei niinkään toimittajien ennalta-arvattaviin lausuntoihin.

Kuninkaallisia lööppejä, TV1 to 7.1. klo 19.00 ja Areena.