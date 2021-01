Pearsonin sisaruskolmikon tarina jatkuu This Is Us -sarjan uusissa jaksoissa

Viidennellä kaudella koronapandemia ja Black Lives Matter -liike tulevat osaksi sarjan tapahtumia.

Pearsonin sisarukset Kate (Chrissy Metz), Kevin (Justin Hartley) ja Randall (Sterling K. Brown) täyttävät 40 vuotta viidennelle kaudelleen edenneessä perhesarjassa This Is Us (2016–).

Sisaruskolmikon kautta tämä useasti palkittu amerikkalaisten suosikkisarja on käsitellyt monia elämän ongelmia ja traumoja, kuten riippuvuutta, ylipainoa ja identiteettiongelmia.

Uudella kaudella sarja reagoi viime vuoden tapahtumiin tuomalla koronapandemian ja Black Lives Matter -liikkeen osaksi sarjan todellisuutta.

Perheeseen adoptoidun Randallin painiskelu identiteettinsä kanssa Black Lives Matter -liikkeen myötä nousee pääosaan alkujaksoissa.

Sarjan luojan Dan Fogelmanin viimevuotisen lausunnon mukaan sarja lähestyy loppuaan: viides kausi saattaa jäädä toiseksi viimeiseksi.

This Is Us, Liv to 7.1. klo 21.00 ja Ruutu+. (K12)