Musiikkialan seuratuin palkintotilaisuus Grammy-gaala siirtyy maaliskuulle, tapahtuman järjestäjät ilmoittivat tiistaina. Alun perin Grammy-gaala oli tarkoitus järjestää Los Angelesissa 31. tammikuuta.

Syy ajankohdan siirtämiselle on ilmeinen: koronaviruspandemia ei ole helpottanut, ja Kalifornian osavaltio on Yhdysvalloissa yksi pahimmin pandemiasta kärsineistä alueista. Los Angelesissa on tällä hetkellä voimassa tiukat koronarajoitukset. Muun muassa kuntosalit, kampaamot ja ravintolat on suljettu, ja asukkaita on kehotettu pysymään kotonaan niin paljon kuin mahdollista.

Uusi tapahtumapäivä on 14. maaliskuuta. Samana päivänä on tarkoitus järjestää elokuva- ja tv-alan Screen Actors Guild -gaala. SAG-gaalan järjestäjät ovat ilmoittaneet olevansa erittäin pettyneitä siitä, että Grammy-gaala on päätetty siirtää samalle ajankohdalle.

Myös muut merkittävät vuoden 2021 palkintogaalat on siirretty Yhdysvalloissa myöhemmälle ajankohdalle. Oscar-gaala on tarkoitus järjestää huhtikuun lopussa, Golden Globe -gaala puolestaan helmikuun lopussa. Toistaiseksi on epäselvää, miten tapahtumat aiotaan tarkalleen järjestää ja kuinka paljon ihmisiä järjestäjät toivovat saavansa paikan päälle.

Suomessa musiikkialan Emma-gaala on siirretty toukokuulle, ja tv-alan Kultainen Venla -gaala on ilmoitettu järjestettävän keväällä. Vuoden 2020 Jussi-gaala järjestettiin kevään sijaan lokakuussa, ja tämän vuoden gaalan ajankohdasta ei ole toistaiseksi ilmoitettu.

Eniten Grammy-ehdokkuuksia tänä vuonna keräsi laulaja Beyoncé, joka on ehdolla yhdeksässä kategoriassa. Ehdokkaiden julkistamisen jälkeen eniten keskustelua herätti kuitenkin se, että yhden vuoden isoimmista levyistä tehnyt kanadalainen pop-tähti The Weeknd jäi kokonaan ilman ehdokkuuksia. The Weeknd syytti sosiaalisessa mediassa Grammy-gaalaa ”korruptoituneeksi”.