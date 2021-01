Hipgnosis Songs Fund -yhtiö on ostanut 50 prosentin oikeudet Kanadassa syntyneen rock-legendan koko tuotantoon.

Muusikko Neil Young on myynyt puolet koko tuotantonsa oikeuksista brittiläiselle musiikkialan sijoitusyhtiölle Hipgnosis Songs Fundille, kertovat useat mediat, kuten Britannian yleisradioyhtiö BBC ja The Guardian.

BBC:n mukaan kaupan kokonaishinta on noin 150 miljoonaa dollaria, eli yli 120 miljoonaa euroa. Kauppa kattaa koko Youngin katalogin, yhteensä 1 180 kappaletta, jotka Young on tehnyt 1960-luvulla alkaneen uransa aikana.

Kaupan jälkeen Hipgnosis saa puolet kaikkien kappaleiden tuotoista, eli muun muassa radiosoitoista ja tv-käytöstä kertyvistä korvauksista.

”Tämä sopimus muuttaa Hipgnosiksen ikiajoiksi. Ostin ensimmäisen Neil Young -albumini ollessani seitsemänvuotias. Neil Young – tai ainakin hänen musiikkinsa – on ollut ystäväni siitä lähtien”, sanoo yrityksen omistaja Merck Mercuriadis BBC:lle.

Mittavan uran musiikkibisneksessä muun muassa Elton Johnin, Guns ’n’ Rosesin ja Beyoncén managerina tehnyt Mercuriadis perusti musiikkialan sijoitusyhtiön vuonna 2018. Yhtiön arvo on noussut kovaa vauhtia sen perustamisesta lähtien, ja viime joulukuussa Mercuriadis ilmoitti sen markkina-arvon olevan jo 1,25 miljardia puntaa (1,38 miljardia euroa).

Ennen Neil Youngin tuotannon ostamista yhtiö on viime aikoina ilmoittanut ostaneensa kokonaan oikeudet kitaristi-laulaja Lindsey Buckinghamin kappaleisiin, kuten Buckinghamin Fleetwod Mac -yhtyeelle tekemiin kappaleisiin. Samoin yhtiö on ostanut hiljattain oikeudet tuottaja Jimmy Iovinen kappeleiden tuotantorojalteihin.

BBC:n jutussa kerrotaan Mercuriadiksen sanoneen, että musiikki on kultaan tai öljyyn verrattava sijoituskohde. Neil Young ei olekaan ensimmäinen legendaarisen uran tehnyt muusikko, joka on viime aikoina myynyt kappaleidensa oikeudet.

Joulukuussa uutisoitiin, että Nobel-palkittu muusikko Bob Dylan myi kaikkien kappaleidensa oikeudet Universal Music Publishing Groupille. The New York Timesin mukaan kaupan hinta oli yli 300 miljoonaa dollaria, eli yli 250 miljoonaa euroa.

Vuonna 1945 syntynyt Neil Young on yksi rockhistorian tunnetuimmista ja vaikuttavimmista muusikoista. Hänen uransa kattaa lähes 50 studioalbumia. Soolotuotannon lisäksi hän on tehnyt musiikkia yhtyeissä Buffalo Springfield, Crazy Horse ja Crosby, Stills, Nash & Young.

Youngin tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Heart of Gold, Harvest Moon, Rockin’ in the Free World ja Old Man.