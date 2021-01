Festivaalien järjestäjien ponnistelut valuivat viime kesänä hukkaan, ja nyt on käynnissä hurja hermopeli: Suurin jännitys koskee Antti Tuiskun kesäkuun jättikeikkoja

Turvavälivaatimusten ja yleisömäärärajoitusten purkaminen edellyttäisi jonkinlaisen laumasuojan syntymistä. Se taas vaatisi, että valtaosa väestöstä on saanut rokotuksen.

Suomalaiset festivaalijärjestävät elävät tällä hetkellä odotuksen hiki otsalla. Viime kesänä jättiponnistelut valuivat pitkälti hukkaan, ja tulevana kesänä olisi tarkoitus palata entistä vahvempana, kuten korona-aikaan on ollut tapana sanoa.

Edelleen kaiken yllä roikkuu epävarmuuden miekka.

”Jännityksellä seuraamme tilannetta”, Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä sanoo. ”Ei auta muu kuin olla toiveikas.”

Vielä tällä hetkellä festivaalit julkistavat kilpaa artistejaan, eikä isommista peruutuksista ole kerrottu. Niemelä kuitenkin myöntää, että veitsenterällä mennään. Jos maasta toiseen liikkuminen on vielä kesälläkin vaikeaa, kiertueita tullaan todennäköisesti peruuttamaan, mikä heijastuu Suomen-keikkoihinkin.

Tanskan Roskilden lisäksi Suomen kannalta merkittäviä keikkoja on ainakin Ruotsissa, Puolassa ja Britanniassa. Juuri tällä hetkellä Niemelää mietityttää Britannian laaja koronasulku, joka saattaa kestää helmikuun puoliväliin saakka.

”Maasta toiseen siirtyminen on haasteellisinta isoilla tuotannoilla, joilla on paljon liikuteltavaa tavaraa ”, hän sanoo. ”Toisaalta peruuttaminen riippuu artistista. Ketä tilanne sattuu huolestuttamaan ja ketä ei.”

Epävarmuus siis jatkuu, vaikka Suomen tilanne helpottaisikin.

”Varmaan se rokote on kaiken a ja o”, hän sanoo.

Tapahtumajärjestäjät ovat tänä vuonna siinäkin mielessä poikkeuksellisessa tilanteessa, että lippunsa maksanut yleisö on jo pitkälti valmiina. Suuri osa tapahtumajärjestäjistä toivoi viime kesäksi lippunsa ostaneita säilyttämään lippunsa, ja niin vaikuttaa myös tapahtuneen.

Niemelän mukaan tällä hetkellä Ruisrockiin on ostettu jo jopa kymmeniätuhansia lippuja, ja tilanne on samankaltainen monella muullakin festivaalilla. Pori Jazzin toimitusjohtaja Miika Ranne kertoo, että myydyistä lipuista palautettiin vain parikymmentä prosenttia.

”Meillähän on ollut lippujen ennakkomyyntiaika nyt poikkeuksellisesti puolitoista vuotta”, hän sanoo. ”Siksi lippuja on myyty paljon ennakkoon.”

Myös vuodenvaihteen tienoilla lippukauppa kävi toimitusjohtajan mukaan yllättävän hyvin.

Muuten Porissakin mennään viikko kerrallaan. Ranne myöntää, että muiden festivaalien tilanne vaikuttaa heihinkin, mutta toisaalta suunnitelmat ovat valmiina: Jos amerikkalaiset peruvat, mennään eurooppalaisilla artisteilla. Jos eurooppalaiset peruvat, mennään kotimaisilla.

Toimitusjohtajan mielestä Kirjurinluoto on hyvä ympäristö korona-ajan keikkapaikaksi. Yleisö on tottunut piknikvilttiajatteluun, nousevalla rinteellä näkyvyys on hyvä kauempaakin ja tarvittaessa aluetta voidaan jakaa lohkoihin.

Turvaväleistä ja muista rajoituksista tulisi kuitenkin tietää pian.

”Maaliskuu on meille kriittinen. Viimeistään silloin tarvitaan tieto, onko rajoituksia vai ei.”

Pori Jazzin yleisöä Kirjurinluodossa kesällä 2019. Festivaalin yleisöstä monella on tapana istua alueella piknikpeittojensa päällä.­

Samaa asiaa odotetaan koko alan kattojärjestössä Tapahtumateollisuus ry:ssä. Järjestön viestinnästä ja vaikuttamisesta vastaavan johtajan Maria Sahlstedtin mukaan alan toimijoita kiinnostaa se, missä vaiheessa rajoituksia päästään purkamaan.

”On sanottu, että Suomessa olisi riittävä rokotuskattavuus juhannukseen mennessä. Mutta siitä ei ole ollut julkista keskustelua, mitä kokoontumisrajoituksille tapahtuu, kun rokotteet on annettu. Missä vaiheessa ne puretaan?”

”Täytyy olla aika kattavat perusteet sille, että rajoituksia jatkettaisiin, jos riittävä määrä rokotuksia on saatu kesään mennessä annetuksi”, hän sanoo.

Rokotusten ohella järjestäjät laittavat toivonsa pikatestauksen yleistymiseen tapahtumien yhteydessä.

Tapahtumateollisuus ry:n mukaan tapahtumien järjestäminen on oltava mahdollista tavalla, joka ei perustu vain kokoontumisrajoituksiin, turvaväleihin ja hygieniaan.

”Turvavälikeikat, saati sitten virtuaalikeikat, eivät voi olla pysyvä tapa järjestää tapahtumia. Siihen kuuluu tiivis tunnelma ja yhteinen elämys sekä turvallisuus”, Sahlstedt sanoo.

Järjestäjät ja keikkajanonsa tyydyttymistä odottava yleisö saavat hermoilla vielä jonkin aikaa, sillä tällä hetkellä tilanne ei voisi paljon jännittävämpi kesän suhteen olla.

THL:n mukaan Suomeen odotetaan kesään mennessä 5–7 miljoonaa koronarokoteannosta, joilla voitaisiin rokottaa 2,5– 3,5 miljoonaa yli 16-vuotiasta suomalaista.

Tämä tarkoittaisi, että rokotetun aikuisväestön määrä olisi kesällä vähimmillään hieman alle 56 prosenttia ja enimmillään lähes 78 prosenttia.

Varotoimien radikaali vähentäminen vaatisi jonkinlaisen laumasuojan syntymistä. Laumasuoja tarkoittaa tilannetta, jossa yksittäinen taudin saanut henkilö ei enää aiheuttaisi epidemiaa.

”Alustavien arvioiden mukaan laumasuojaan tarvittaisiin 70 prosentin rokotepeittävyys, mutta Yhdysvaltojen tautikeskus CDC on esittänyt jopa 90 prosentin peittävyystavoitetta”, Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sanoo. ”Siinä haarukassa sen arvioidaan siis varmaankin olevan. Sen vuoksi varotoimia on tärkeää jatkaa laumasuojan saavuttamiseen asti.”

Ruotsalaisen mukaan on liian aikaista sanoa, miten suuria yleisötilaisuuksia kesällä voidaan järjestää. Avoimia kysymyksiä ovat yhä ainakin virusmuunnosten vaikutus tilanteeseen sekä rokotteiden todellinen toimitustahti.

Lisäksi avoin kysymys on alle 16-vuotiaiden rokottaminen.

”Valitettavasti vielä tällä hetkellä ollaan arvailujen varassa. Maaliskuuhun mennessä ollaan paljon viisaampia.”

Yleisöä Evelinan keikalla kesäkuussa 2020. Suvilahti Summer -tapahtumassa pidettiin tiukasti turvavälit.­

Yhdestä kesän odotetuimmista keikoista vastaa Antti Tuisku, joka pitää kaksi jättikeikkaa Olympiastadionilla. Konsertit siirrettiin viime kesän elokuusta ensi kesäkuuksi, ja suuri osa yleisöstä on säilyttänyt lippunsa.

Apulaisylilääkäri ei halua vertailla eri artistien tilaisuuksia, mutta sanoo, että tapahtuman ajankohta ja yleisön ikä vaikuttavat arvioon.

”Jos haluaa ottaa riskin ja tapahtuman järjestää, niin mieluummin myöhemmin kuin aiemmin. Ja toki on niin, että mitä vanhempaa yleisöä niin sitä rokotetumpaa se näillä näkymin on.”

”Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, miten alle 16-vuotiaiden rokottamiseen liittyvä tutkimustieto etenee, ja missä vaiheessa heidät tullaan rokottamaan.”

Tuiskun keikan järjestävä Warner Live ilmoittaa suhtautuvansa luottavaisin mielin kesään, ja että näillä näkymin keikat ovat toteutumassa.

Mitä pidemmälle epävarmuus jatkuu, sitä vaikeammaksi järjestäjien asema käy. Kustannukset juoksevat koko ajan ja kasvavat, mitä lähempänä h-hetkeä ollaan.

Tapahtumateollisuus ry:n Sahlstedtin mielestä vastauksia pitäisi saada nopeasti. Hänen mukaansa messuja siirretään jo kesältä syksyyn ja alkusyksyltä eteenpäin.

Ruisrockin Niemelä puolestaan katsoo, että lopullinen varmuus festivaalin kohtalosta täytyy olla ennen vappua. Vakuutusta ei tänä kesänä ole tiettävästi millään festivaalilla. Eikä kävijämäärääkään voi loputtomiin supistaa.

”Me ollaan mietitty, millainen festivaali on sellainen, että ihmiset siitä nauttii”, hän sanoo. ”Ollaan tultu siihen tulokseen, että Ruisrockin kokoista festivaalia ei oikein voi rajata sektoreihin. Sosiaalisuus ja vapaa liikkuminen on festareilla kuitenkin keskiössä.”

Pori Jazzin Ranne uskoo yhä tulevaan.

”Voihan olla niinkin, että me ollaan ensimmäinen Euroopan maa, jossa isot festivaalit päästään järjestämään”, hän sanoo.