Vuonna 2020 puheenaiheeksi nousivat monet erinomaiset tv-sarjat. HS kokosi tähän juttuun 15 uutta sarjaa tai tuotantokautta, jotka nousivat esille menneen vuoden aikana kirjoitetuissa jutuissa.

Koronaviruksen hallitsemana vuotena yhä useampi saattoi huomata viettävänsä aikaa kotona television ääressä ja katsomalla lineaarisesta televisiosta tai suoratoistopalveluita.

Ei siis ihme, että vuosi 2020 tuntui olevan erittäin hyvä vuosi tv-sarjojen osalta. Olemme pariinkin otteeseen vuoden 2020 aikana suositelleet tv-sarjoja katsottavaksi hiljaisina iltoina, mutta nyt uuden vuoden alettua on hyvä katsastaa vielä kerran taaksepäin.

Mitkä olivat koronaviruspandemian hallitseman vuoden parhaat ja kiinnostavimmat sarjat? Tähän juttuun on poimittu 15 tv-sarjaa, jotka ovat saaneet HS:n tv-jutuissa ja -arvioissa erityisesti huomiota ja joista useimpia on kehuttu vuolaasti. Sitaatit ovat lainauksia vuoden aikana kirjoitetuista jutuista.

Bob Odenkirkin (keskellä) näyttelemästä Saul Goodmanista tuli Breaking Bad -sarjassa odottamaton suosikki.­

Better Call Saul

”Hehkutus menee nykyaikana helposti yli, mutta sanon sen silti: juuri nyt viidettä ja samalla toiseksi viimeistä kautta pyörivä Better Call Saul (2015–) saattaa hyvin olla kaikkien aikojen paras tv-sarja.

Breaking Bad (2008–2013) on yksi kaikkien aikojen arvostetuimmista ja palkituimmista tv-sarjoista. Breaking Bad parani kausi kaudelta ja muuttui itsevarmemmaksi niin kuvaukseltaan kuin kerronnaltaan. Suuri yleisö löysi sarjan juuri ennen viimeisen kauden toista puoliskoa, jolloin sarjasta tuli todellinen popkulttuuri-ilmiö.

Ilmiöksi muuttuminen näkyy internetin elokuva- ja tv-sarjaraamatussa IMDB:ssä, jossa Breaking Bad on listattu maailman parhaaksi monikautiseksi tv-sarjaksi.

Sen spin-off Better Call Saul sen sijaan on monta kymmentä sijaa alempana. Siitä tuskin tulee koskaan samanlaista ilmiötä kuin Breaking Badista, koska sarjan vahvuudet ovat niin erilaisia kuin Breaking Badin.

Ymmärtämällä velkansa alkuperäiselle sarjalle Better Call Saul tekee sen, mihin vain hyvin harva spin-off tai jatko-osa on koskaan pystynyt: ylittämään alkuperäisen, tekemään jotain suurempaa. Mutta koska Breaking Bad oli valmiiksi niin laadukas, Better Call Saulin saavutus saattaa olla vertaansa vailla.” Pekka Torvinen HS 5.3.2020

Better Call Saul, Netflix.

NHL-tähti Peter Andersson (Ulf Stenberg, oik.) palaa Björnstadiin valmentajaksi.­

Björnstad

”Viisiosaisen sarjan tapahtumat käynnistyvät, kun pienen pohjoisruotsalaisen kaupungin, kuvitteellisen Björnstadin oma NHL-tähti Peter Andersson (roolissa Ulf Stenberg) palaa kotipaikkakunnalleen valmentajaksi. Anderssonilta odotetaan ihmeitä. Hän on saanut tehtäväkseen nostaa paikallisen jääkiekkoilun takaisin kunniaan ja sitä myöten pelastaa koko kaupungin maineen sekä seuran sponsoritulot.

Peter tarttuu tehtävään intoa puhkuen. Hän ottaa haltuunsa juniorijoukkueen, jonka paras pelaaja Kevin (Oliver Dufåker) on kaupungin lupaavin kiekkolahjakkuus sitten Peterin itsensä. Sarjassa lupaavasti alkanut menestystarina saa synkkiä sävyjä, kun Keviniä syytetään yhtäkkiä karmeasta teosta.

Aiemmista töistään Guldbaggella palkitut ohjaaja Peter Grönlund (Goliat, Tjuvheder) ja kuvauksesta vastaava Petrus Sjövik (Ömheten) onnistuvat erinomaisesti. Sarjan kuvaus on komeaa ja tarinankerronta hallittua.

Kamera tuo usein henkilöhahmot lähikuvaan, viipyy kasvoilla ja antaa tunteiden välittyä. Ulkokuvat vyöryttävät talvista maisemaa jättimäisine lumikinoksineen ja paukkuvine pakkasineen ja tuntuvat kietovan kaupungin kylmään rutistukseen. Sarjan nuoret jääkiekkoilijat ovat oikeita lätkänpelaajia, jotka näyttelevät ensimmäistä kertaa ja tekevät sen luontevasti. Grönlund tunnetaan siitä, että hän hakee mielellään autenttisuutta roolitukseen ja haluaa siksi usein sekoittaa ammattilaisia ja amatöörejä keskenään.” Riitta Koivuranta HS 29.10.2020

Björnstad, HBO Nordic.

I May Destroy You -sarjan pääosaa näyttelee Michaela Coel.­

I May Destroy You

”Brittiläinen monilahjakkuus Michaela Coel on laittanut itsensä peliin sarjassaan I May Destroy You, jossa kaikki pyörii suostumuksen ja varsinkin sen puuttumisen ympärillä. Coel on kertonut, että sarja perustuu hänen omiinkin kokemuksiinsa. Hänet on raiskattu.

Coel näyttelee itse päähenkilöä Arabellaa, joka elää Lontoossa coolia ja irtonaista elämää. Hän on juuri pääsemässä uran alkuun kirjailijana, ja siitä innoissaan lähtee tuttujen kanssa baarikierrokselle. Hän vetää hyvät pohjat sekä alkoholia että muita päihteitä, mutta sitten pimenee. Joku on ujuttanut sekaan tyrmäyshuumetta.

Arabellan tajuntaan on jäänyt vain yksi muistivälähdys, minkä lisäksi hänellä on otsassaan haava ja kännykkäkin on kärsinyt. Poliisi vahvistaa, että hänet on raiskattu.

Arabellan elämäntyyliin ei sovi ajatus, että joku muu on käyttänyt häntä hyväkseen. Hän on uskonut, että kaikki on hänen omassa hallinnassaan, myös ja varsinkin seksi. Sarjan edetessä hän joutuu kohtamaan seksiin liittyvät itsepetoksensa, kouluvuosista alkaen.” Leena Virtanen HS 8.6.2020.

I May Destroy You, HBO Nordic.

Le Bureau kuvaa Ranskan salaisen palvelun alaisuudessa työskenteleviä vakoojia, joiden asemapaikkoina ovat esimerkiksi Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä. Kuvassa Raymond Sisteron (Jonathan Zaccaï), Sylvain Ellenstein (Jules Sagot) sekä JJA (Mathieu Amalric).­

Le Bureau

”Kun vakoojajännärin hahmojen koodinimet ovat laatua Moukka, Mummo ja Vaari, voisi olettaa, että ranskalaissarja Le Bureau, vakoojaverkosto marssii vitsillä sisään. Mutta mitä vielä, Éric Rochantin luoma sarja tarraa heti avausjaksossaan katsojaa kurkusta kiinni, ja ote vain kiristyy.

Genren keskivertoryntäilyyn tottuneelle Le Bureau voi tosin olla kulttuurisokki. Missä ovat räjähdykset, vempaimet ja pyssynpauke? Ensimmäinen lyhyt takaa-ajo nähdään vasta kolmannessa jaksossa, ja sekin muistuttaa enemmän normaalia puikkelehtimista pariisilaisessa iltapäiväruuhkassa. Le Bureaun ilmiselvä verrokki on amerikkalaissarja Isänmaan puolesta. Ranskalaiset vievät pisteet vähäeleisyydellään.

Jännitys ei ole ainakaan aluksi kiinni vauhdista ja vaarallisista tilanteista. Kansainvälisiin vakoojatarinoihin liittyvät vainoharhaisuuden ja luottamuksen teemat väijyvät verkkaisten tapahtumien taustalla jatkuvasti. Kiehtovin ja tärkein kysymys on kuitenkin se, mitä kaksoiselämä tekee ihmiselle.

Sarja kuvaa Ranskan salaisen palvelun alaisuudessa työskenteleviä vakoojia, joiden asemapaikkoina on ranskalaisille tärkeitä alueita, kuten Pohjois-Afrikka ja Lähi-Itä.

Heidän tehtävänään ei ole säntäillä kiperästä paikasta toiseen vaan soluttautua oikeisiin piireihin ja hankkia tietoja. Tämä on mahdollista vain, jos vakooja kykenee täydelliseen kaksoiselämään. Riskinä on paitsi kärähtäminen myös se, että keksitystä identiteetistä on vaikea päästää irti.” Tuomo Yrttiaho HS 8.4.2020

Le Bureau, vakoojaverkosto, Yle Areena.

Mrs. America -sarjassa näyttelevät muun muassa Cate Blanchett, Melanie Lynskey, Sarah Paulson, Cindy Drummond, Carly Sztern ja Kayli Carter.­

Mrs. America

”Dahvi Waller on aiemmin käsikirjoittanut jaksoja sarjoihin Täydelliset naiset (2004–2012), Mad Men (2007–2015) ja Halt and Catch Fire (2014–2017). Näissä kaikissa sukupuolten tasa-arvo oli yksi keskeisistä teemoista.

Wallerin HBO:lle luomassa tosipohjaisessa Mrs. America -sarjassa tasa-arvo on asian ydin.

Tarkemmin sanottuna väännön kohteena on Equal Rights Amendment, perustuslain lisäys sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Sen ensimmäistä ver­siota tarjottiin USA:n kongressille jo 1920-luvulla, mutta vasta 1960-luvun naisasialiikkeen myötävaikutuksella lisäys hyväksyttiin edustajainhuoneessa vuonna 1971 ja senaatissa 1972.

Hyväksyminen tapahtuu Mrs. American avausjaksossa. As­tuakseen voimaan uusi perustuslaki pitää kuitenkin ratifioida kolmessa neljäsosassa kaikista osavaltioista. Alkaa kamppailu vähintään 38 osavaltion lainsäätäjien sieluista.

Liki käsittämätöntä taistoa ERA:n ratifiointeja vastaan ryhtyy johtamaan konservatiivi­vaikuttaja ja ydinasesopimus­ekspertti Phyllis Schlafly. Tätä näyttelevä Cate Blanchett osoittaa jälleen erinomaisuutensa lähihistorian naisten tulkkina.” Timo Peltonen HS 17.4.2020

Mrs. America, HBO Nordic.

Anya Taylor-Joy näyttelee Musta kuningatar -sarjan šakkitähteä Beth Harmonia.­

Musta kuningatar

”Yllättävää on, että loppusyksyn ehkä koukuttavin ja puhutuin tv-ilmiö kertoo shakista ja shakinpeluusta.

Shakista mitään tietämättömille sarja opettaa ainakin, että pelin avauksella on merkitystä. Myös sarjan ensimmäinen kohtaus onnistuu.

Parikymppinen Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) herätetään krapulaisen oloisena hotellihuoneestaan Pariisissa vuonna 1967. Hän juoksentelee ympäri huonetta, nappaa pöydältä pari pilleriä ja kiiruhtaa kohti hotellin alakertaa korkokengät käsissään. Siellä häntä odottaa yleisö, lehdistö salamavaloineen ja Grand Prix -shakkiturnauksen loppuottelu.

Sitten siirrytään ajassa taaksepäin. Alkaa varsin perinteikäs kasvutarina, jossa äärimmäisen lahjakas Harmon kamppailee sekä paikastaan miesvaltaisissa urheilupiireissä että pitääkseen päihdeongelmansa kurissa.

Anya Taylor-Joy tekee Harmonina hienon roolityön. Mutta aivan erityisen sarjasta tekee shakki. Se saadaan sarjassa näyttämään jännittävältä myös niille katsojille, jotka eivät ymmärrä pelistä mitään.” Piritta Räsänen HS 11.11.2020

Musta kuningatar, Netflix.

Normaaleja ihmisiä -sarjan pääparia näyttelevät Daisy Edgar-Jones ja Paul Mescal.­

Normaaleja ihmisiä

”12-osainen Normaaleja ihmisiä -sarja seuraa varsin uskollisesti 2017 ilmestynyttä Sally Rooneyn romaania, joka on ollut ympäri maailmaa valtava menestys. Rooneyta on kutsuttu ’uudeksi J. D. Salingeriksi’ nimenomaan siksi, miten tarkasti hän kuvaa nuoruutta ja ihmissuhdehapuilua 2010-luvun maailmassa.

Monet ovat lukeneet Normaaleja ihmisiä suurena rakkaustarinana, koska sen keskushenkilöiden, Connellin ja Mariannen, suhde on tiivis, vahva ja aistillinen. Minusta kyse on kuitenkin enemmän ihmissuhdetaitojen oppimisesta, ja sen vaikutus inhimillisessä kokemuskentässä on paljon romanttista rakkautta laajempi.

Liikkeelle lähdetään viimeisestä kouluvuodesta ennen akateemisia opintoja.

Pikkukaupungin koulussa Connell ja Marianne tajuavat olevansa samoista asioista kiinnostuneita huippuoppilaita vaikka ovatkin muuten hyvin erilaisia: Connell on suosittu futissankari, Marianne hyljeksitty älykköfriikki.

Lisäjännitteen suhteeseen tuo luokkaero, jota ei irlantilaisessa tai brittiläisessä kirjallisuudessa vieläkään voi unohtaa.” Suvi Ahola HS 29.5.2020

Normaaleja ihmisiä, Yle Areena.

Riitta Havukainen näyttelee Espanjan Aurinkorannikolle työtehtäviin lähtevää oululaispoliisia Hilkka Mäntymäkeä.­

Paratiisi

”Suomalaiset jännärit kehittyvät nyt vauhdilla. Niitä katsoessa viihtyy ja jopa jännittää – muutenkin kuin juonen aukkojen puolesta.

Paratiisin kantava voima on eläkeikää lähenevä oululaispoliisi Hilkka Mäntymäki, jonka vähän vanhempi lääkärimies sairastaa Alzheimeria, ja Hilkan yksi tulevaisuuden vaihtoehto on jäädä miehensä omaishoitajaksi. Pariskunnalla on tytär Anni, jolla on oma perhe.

Lähtökohta on kiinnostava ja omaperäinenkin, ja paras idea on ollut valita Riitta Havukainen päärooliin. Hän on ikään kuin Suomen Vera Stanhope, pohjoismaisen eleetön, vähän liiankin, mutta silti tunteellinen. Risto Tuorila on riipaiseva ailahtelevana aviomiehenä, joka ei hyväksy sairauttaan. Armi Toivasen näyttelemä tytärkin on hyvin kirjoitettu hahmo.

Hilkka on täydessä vedossa, ja hän tuntee edelleen vetoa poliisin työhön varsinkin sitten, kun hänet määrätään Espanjan Aurinkorannikolle etsimään kadonnutta oululaisperhettä.

Sen jälkeen rikosjuoni kasvaa aika vakuuttavasti, ja tietenkin Hilkka on koko ajan palaamassa takaisin Suomeen. Kunnes sitten ei enää ihan heti palaakaan, kun käy ilmi, että suomalaisten suosimassa kohteessa kuolee eläkeläisnaisia epäilyttävissä olosuhteissa. Häntä oikeasti tarvitaan.” Leena Virtanen HS 9.2.2020

Paratiisi, Yle Areena.

Rakasta mua -sarjan sisaruksina nähdään Gustav Lindh (Aron) ja sarjan luoja Josephine Bornebusch (Clara).­

Rakasta mua

”Mistä tunnistaa Sen Oikean ekalla kerralla, entäs kolmenkympin paremmalla puolella tai vanhuuden päivillä, jo toisella kierroksella? Onko rakkaus ylipäätään mahdollista ja milloin siihen kannattaa heittäytyä?

Näitä kysymyksiä esittää Josephine Bornebuschin käsikirjoittama ja ohjaama draama­komediasarja Rakasta mua (Älska mig, 2019).

Solsidan-sarjan yläluokkaisena Mickanina tunnettu Bornebusch on aiemmin käsikirjoittanut Tervetuloa Ruotsiin! -sarjaa (2014), ja ohjaajana hän debytoi vuonna 2018 lastenelokuvassa Lasse-Maijan etsivätoimisto.

Sarjan ensimmäinen kausi sai viime syksynä Ruotsissa hyvin innostuneen vastaanoton. Sarjaa verrattiin jopa draamakomedia-genren parhaisiin, kuten yhdysvaltalaissarjoihin This Is Us ja Togetherness. Sarja nähtiin tuoreeltaan myös Suomessa Viaplay-palvelussa.

Onneksi Rakasta mua näyttää pohjoismaisen luonteensa katkaisemalla useimmiten turhan sokeriseen suuntaan kehittyvät tilanteet. Muutamasta kovin ennalta-arvattavasti yhteen nivoutuvasta juonenkäänteestä huolimatta sarja koukuttaa katsojan. Sen hahmoihin on helppo kiinnittyä, ja kerrontakin on sujuvaa.” Laura Kytölä HS 19.10.2020

Rakasta mua, Yle Areena.

Irina Björklund on Rauhantekijä-sarjan pääosassa nähtävä rauhanneuvottelija Ann-Mari Sundell.­

Rauhantekijä

”Rauhantekijä nimensä mukaisesti paneutuu suomalaisten kansainväliseen vahvuuteen, rauhanneuvotteluihin. Sarjan päähenkilö on monessa liemessä keitetty keski-ikäinen Ann-Mari Sundell.

Rauhantekijä etenee vakuuttavasti. Viidestä ensimmäisestä jaksossa jokaisessa on omat jännitteensä, ja juoni saa koko ajan kaivattua lisäkierrettä.

Käy ilmi, että Sundell on viettänyt lapsuutensa Istanbulissa, joten hänellä on Turkkiin henkilökohtainen side. Myös sivuhenkilöistä avautuu kiinnostavia puolia. Sundellilla on avustajana ruotsalainen Emilia (Louise Peterhoff) ja saksalainen, kurditaustainen Diyar (Kardo Razzazi). Tiimiin tunkee myös suomalainen turvamies Tom (Mikko Nousiainen), johon Sundell oppii vähitellen luottamaan.

Eriikka Etholén-Pajun käsikirjoituksessa on suomalaista varovaisuutta, mutta ohjaaja AJ Annila on silti saanut siitä riittävän tukevaa perustaa omalle visiolleen ja rytmilleen.

Päänäyttelijä Irina Björklundille jää suuri vastuu, ja hän kantaa sen älykkäästi, joskin vähän sävyttömästi. Ann-Mari Sundellista kasvaa oikea ihminen, vaikka hänen työtehtävänsä välillä ihmetyttääkin.” Leena Virtanen HS 6.9.2020

Rauhantekijä, Yle Areena.

Emmy-gaalan tuomariston mielestä Schitt’s Creek on tämän hetken paras komediasarja.­

Schitt’s Creek

”Emmy-gaala on tv-alan vuoden merkittävin amerikkalainen palkintogaala. Peräti seitsemän palkintoa varsinaisessa pääseremoniassa ja lisäksi kaksi Creative Arts Emmy -palkintoa voitti kanadalainen komediasarja Schitt’s Creek. Tuomariston mielestä se on siis kiistatta tämän hetken paras komediasarja.

Oleellista Schitt’s Creekissä on nimenomaan se, miten sarja vuosien aikana kehittyy yksinkertaiselta tai hieman halvalta tuntuvasta ideasta moniulotteiseksi ja jopa koskettavaksi komediasarjaksi.

Jo ensimmäisissä jaksoissa sarjan päähahmojen, Rosen perheen nelikon, näyttelijöiden suoritukset jäävät mieleen poikkeuksellisen onnistuneina. Sarjasta kirjoitetuissa kehuvissa artikkeleissa korostetaan, että esittelyvaiheen jälkeen sarja onnistuu muun muassa olemaan ilahduttavan moderni siinä, miten yhden päähahmon kuuluminen seksuaalivähemmistöön ei ole asia, jota tarvitsisi alleviivata.

Mikä tärkeintä, Schitt’s Creekin huumori ei perustu typerille maalaisille naureskeluun, vaan vitsit kohdistuvat ennemminkin ylimieliseen Rosen perheeseen. Vähitellen sarja viihdyttää ennen kaikkea sillä, miten Rosen perhe löytää paikkansa kaupungista, jota eivät voi ensin sietää.

Suomalaisten näkökulmasta on ilahduttavaa, että Schitt’s Creek on tullut täällä katsottavaksi vasta nyt, koska lisää ei ole luvassa palkitun kuudennen kauden jälkeen.” Juuso Määttänen HS 24.9.2020

Schitt’s Creek, C More.

The Crown -tv-sarjan neljännellä kaudella seurataan muun muassa prinsessa Dianan (Emma Corrin) ja prinssi Charlesin (Josh O’Connor) elämää..­

The Crown

”Peter Morganin luoman The Crownin neljännellä kaudella ollaan tultu aikakauteen, jossa populaarikulttuuri ja median läsnäolo arjessa kehittyi ja kiihtyi ennennäkemättömällä tavalla. Se tarkoitti, että loputkin kuningasperheen rauhasta ja yksityisyydestä alkoi olla mennyttä.

The Crown on tavannut olla varsin uskollinen historian kululle, ja uuden kauden neljän ensimmäisen jakson perusteella samoin on nyt.

Esimerkiksi Dianan ujous, bulimia, rakkaus musiikkiin: kaikki tuttuja asioita hänen elämäkerroistaan.

Tuttua on myös se, että The Crown ei draamassa säästele. Kuvat ovat välillä ylimaallisen kauniita, musiikki taitavasti valittu, sanat suuria. Vaikka ylilyöntejäkin tulee ja esimerkiksi metsästysmetaforaa olisi voinut käyttää vähän säästeliäämmin, pysyy dramaattisuus aisoissa.

On myös niin, että isoja ja uskomattoman dramaattisia olivat oikeat tapahtumatkin.

Peter Morgan ei siis petä, tälläkään kertaa.” Sanna Kangasniemi HS 13.11.2020

The Crown, Netflix.

Pedro Pascal näyttelee Mandalorianin nimiosaa.­

The Mandalorian

”Tähtien sodalla on mennyt viime vuosina kehnonlaisesti. Uudet elokuvat ovat saaneet ristiriitaisen vastaanoton. Ne eivät ole sytyttäneet yleisössä tuttua intoa Voiman pimeän ja valoisan puolen taisteluun kaukaisessa galaksissa. Maailmaan suurimman tieteissadun tulevaisuus on alkanut näyttää – no, aika pimeältä.

Valo pilkahti, kun The Mandalorian ilmestyi viime vuoden lopussa.

The Mandalorian näyttää ja tuntuu vanhalta Tähtien sodalta. On kulttuureja, joilla on omat tapansa. Söpöjä, hurjia ja hassuja otuksia riittää. Maailma on likainen ja rähjäinen. Sarjan visuaalinen ilme on viipyilevä, henkilöt vähäsanaisia ja toiminta sähäkkää. Ludwig Göranssonin vaaniva musiikki täydentää hienon kokonaistunnelman. Sarja on kaiken kaikkiaan hyvin viihdyttävä.

Sarjan jaksot ovat lyhyitä, välillä turhan lyhyitä. Ne ovat erillisiä pieniä tarinoita, joissa sarjan iso juoni etenee askel kerrallaan. Kerronta on taloudellista ja tunnelma on verkkainen, ajoittain ehkä liian verkkainen. Jaksoja toisaalta jaksaa katsoa useampaankin kertaan.

Elokuvasuunnitelmat Tähtien sodan kaukaisessa galaksissa on laitettu jäihin tai siirretty vuosien päähän. Star Warsin tulevaisuus on seuraavat vuodet televisiossa.

The Mandalorian on näyttänyt Tähtien sodan uuden suunnan, ja se näyttää oikein hyvältä.” Jussi Ahlroth HS 16.9.2020

The Mandalorian, Disney+.

Tiger King -sarjassa tavataan Joe Exotic, joka pitää usean sadan eläimen tarhaa Oklahomassa.­

Tiger King

”Vuoden puhutuimmaksi dokumenttisarjaksi noussut Tiger King – Villi ja vaarallinen tiikeribisnes kertoo Joseph Maldonado-Passagesta (aiemmin Schreibvogel) eli paremmin Joe Exotic -nimellä tunnetusta tiikerinkasvattajasta, joka pitää usean sadan eläimen tarhaa Oklahomassa.

Dokumentintekijöille Exotic on todellinen unelma. Hän on takatukkainen ja verbaalisesti kyvykäs egosentrikko, josta paljastuu seitsenosaisen sarjan edetessä yhä uusia yllättäviä puolia. Hän on muun muassa asefanaatikko, homoseksuaali, iskelmälaulaja ja polyamorian kannattaja.

Hän on myös totaalisen sekaisin.

Samalla dokumentilla tuntuu olevan hyvä sydän. Heti ensimmäisessä jaksossa vakavailmeinen eläintensuojelija Carole Baskin kertoo, että Yhdysvalloissa elää vangittuna enemmän tiikereitä kuin luonnonvaraisena koko maailmassa, ja vaatii hallitukselta kunnon toimia ongelman kitkemiseen.

Ensi alkuun dokumentti vaikuttaakin käsittelevän eläintenkasvattamisen aiheuttamia ongelmia. Aika pian tosin herää kysymys, mahtuuko vakava eläinoikeusteema ja Joe Exoticin maaninen ego samaan dokumenttiin.” Jussi Lehmusvesi HS 3.4.2020

Tiger King, Netflix.

Esther ”Esty” Shapiro pakenee Unothodoxissa avioliittoaan ja yhteisönsä ankaria sääntöjä New Yorkista Berliiniin. Estyä näyttelee Shira Haas, hänen miestään Ami Rahav.­

Unorthodox

”Pitkälti jiddišinkielinen Unorthodox on erityinen sarja siinäkin mielessä, että se sivuaa elokuvissa ja tv-sarjoissa harvemmin käsiteltyä aihetta, vanhakantaista ortodoksijuutalaisuutta.

Sarja perustuu löyhästi Deborah Feldmanin muistelmateokseen Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots. Sen päähenkilö on 19-vuotias Esther ”Esty” Shapiro, joka pakenee järjestettyä avioliittoaan ja yhteisönsä ankaria sääntöjä New Yorkista Berliiniin. Siellä asuu yhteisön jo ajat sitten jättänyt Estyn äiti Leah.

Unorthodox kuvaa hienovaraisesti ja sympaattisesti sekä Estyn elämää juutalaisyhteisössä että hänen uusia kuvioitaan Berliinissä.

Vaikka sarja tuo esiin yhden hasidijuutalaisen erityisryhmän ja sen kulttuurin ahdistavia piirteitä, se ei pyri kieltämään yhteisön tarjoamaa yhtenäisyyttä ja turvaa. Eikä liioin irrallisuuden tunnetta, jonka Esty kohtaa päädyttyään itselleen aivan outoon maailmaan.

Itse asiassa Esty on Berliinin kirjavissa ja ennakkoluulottomissa boheemipiireissä kuin Liisa ihmemaassa. Uusia asioita ja opittavaa on paljon, sillä kotiyhteisö on sulkenut lähes kaiken nykyaikaisen ulkopuolelleen. Peruspuhelin on kosher eli sallittu, älypuhelin ei.

Tämä kaikki on sarjassa kuvattu taitavin yksityiskohdin ja rituaalein, ja ainakin itse koin, että kuvauksessa oli mukana myös huumoria, hyväntahtoista sellaista.” Pertti Avola HS 14.4.2020

Unorthodox, Netflix.