Lauantaiessee

Suosituimmat toimittajat ja itsestään median tehneet ihmiset puhuvat seuraajilleen samalta tasolta, kirjoittaa toimittaja Sampsa Oinaala.

Kun radio tuli koteihin, se oli sisustus­elementti, joka sai kunniapaikan keittiöstä tai olohuoneesta. Koko perhe kokoontui suuren putkiradion äärelle, kun sieltä tuli suosikkikuunnelma tai toivekonsertti. Kuunteleminen oli yhteisöllistä.

Kun nyt lähden ulos, vastaan tulee ihmisiä luurit korvillaan. Kuuntelemisesta on tullut intiimi, henkilökohtainen kokemus. Kuulokkeissa ääni tulee iholle ja pään sisään. Taustaäänimaisema katoaa.

Sama kehitys on tapahtunut televisiollekin. Entistä harvemmin koko perhe kokoontuu kuvaruudun äärelle. Kaikilla on omat ruutunsa ja mediatodellisuutensa. Nykytodellisuutta on myös se, että kuka tahansa voi itse olla media. Asiansa esittämiseen ja massojen tavoittamiseen ei tarvita enää radioasemaa, painokonetta tai tv-studiota.

Mitä tämä on tehnyt medialle?

Nuori nainen katsoo itse kuvaamallaan videolla suoraan silmiin. Hän laittaa ruokaa, esittelee pukeutumistaan tai kertoo tavallisesta päivästään. Puoli miljoonaa katsojaa.

Suosituimmat itsestään median tehneet henkilöt ovat yleisölle vertaisia ja puhuvat seuraajilleen samalta tasolta.

Pitäisikö radion oppia tästä jotain? Oppiiko se?

Vanha radio oli valistuksellinen media. Se oli yleisönsä yläpuolella – ylpeästi kaikkitietävänä. Nykyinen radio pyrkii yleisönsä tasolle. Joskus se onnistuu, joskus ei. Lähetysvirtaradiossa taitavimmat juontajat ovat läsnäolevia ja saattavat sopivasti ärsyttääkin.

Pahimmillaan lähetysvirta on merkityksetöntä haahuilua tietokoneohjelman valitseman musiikin lomassa. Miksi kukaan haluaisi kuunnella sellaista puhelimellaan, kun voi klikata omat suosikkibiisinsä rullaamaan suoratoistopalvelusta ilman turhanpäiväistä hölinää.

Puheohjelmissa ja -podcasteissa suosio korreloi usein intiimiyden kanssa. Suosittu radioääni ja myös Yle Areenassa viisinumeroisia kuuntelijalukuja vetävä Jari Sarasvuo on oivaltanut tämän suorastaan pelottavan hyvin. Kun kuuntelen häntä, hän puhuu juuri minulle.

Sarasvuon viimeisin tuotantokausi Yle Puheessa päättyi kesäkuussa 2019. Esseemonologeissaan hän ravistelee yhteiskuntaa ja ihmisiä tavalla, jota on usein hankala asettaa mihinkään kapeaan poliittiseen lokeroon.

Älypuhelimet ja mobiililaitteet mullistavat parhaimmillaan myös kirjallisuuden kuluttamista. Yhä useammin kirjoja kuunnellaan lukemisen sijaan. Vielä vuosikymmen sitten äänikirja oli lähinnä näkövammaisten tuntema kuriositeetti. Kun radiossa luettiin kirjaa, puhuttiin luentasarjasta, ei äänikirjasta.

Maansiirtokonetta ajava ystäväni keksi äänikirjat muutama vuosi sitten. Nykyään hän on kirjallisuuden suurkuluttaja. Työvuorossa voi mennä romaani, parhaassa kaksi. Se on myös syventänyt käy­miämme keskusteluja.

Tämän miehen tapauksessa kulttuuridebatti, jossa painettu ja luettu kirja asetetaan vastakkain, tuntuu lähinnä triviaalilta. Hän on sivistynyt äänikirjojen myötä. Lukemiseen ei olisi ollut aikaa.

Äänikirjabuumi voisi olla mahdollisuus myös kuunnelmalle. Draamallisen fiktion luulisi toimivan kuuntelukokemuksena vähintään yhtä hyvin kuin näyttelijän lukeman proosan. Kuunnelma on draamaa, jossa koko todellisuus perustuu ääniin – siis puheeseen, äänimaisemiin ja musiikkiin.

Tällaisen jos minkä luulisi sopivan kuulokkeisiin. Ainakaan toistaiseksi noste ei ole kuitenkaan tarttunut kuunnelmiin, muutamia yksittäistapauksia lukuun ottamatta.

Avainkysymys on, osaako kuunnelma hyödyntää kuuntelukokemuksen muuttumista intiimimmäksi. Lähtökohtaisesti mahdollisuudet ovat hyvät. Esimerkiksi kirjailija Olavi Paavolainen totesi jo vuonna 1950, että radioteatteri on intiimiä teatteria, jossa koko tarina voidaan rakentaa vaikka päähenkilön sisäiselle yksinpuhelulle.

Kansainvälisesti kuuntelemisen murros näkyykin esimerkiksi vaikuttavina monologipainotteisina kuunnelmina. Parhaimmillaan tällainen teos ottaa kuulijansa ikään kuin sisälle teokseen, tarjoaa hänelle roolin tarinassa.

Yksi huippuesimerkki intiimistä ja kuuntelijan tajuntaan tunkeutuvasta kuunnelmasta on vuoden 2011 Prix Europa -festivaalin kuunnelmien kilpailusarjan voittaja, saksalaisen Paul Plamperin kirjoittama ja ohjaama Tacet. Siinä päähenkilö menettää puhekykynsä. Koska päähenkilö on suurimman osan tarinasta hiljaa, kuuntelijasta ikään kuin tulee kuunnelman päähenkilö.

Kirjojen kuuntelun rinnalla kuunnelmaa sparraa ja haastaa podcastin nousu radion rinnalle laajasti tunnettuna ääneen perustuvana mediana. Podcastilla tarkoitetaan internetissä julkaistavaa sarjamuotoista audiosisältöä.

Monet kansainväliset podcast-hitit sisältävät kuunnelmamaisia elementtejä. Niissä on tarinallisuutta ja äänikerrontaa.

Maailman tunnetuin – ja kuunnelluin – podcast lienee yhdysvaltalainen Serial, jonka jaksoja on ladattu satoja miljoonia kertoja. Se on narratiivista rikosjournalismia. True crime on muutenkin noussut yhdeksi suosituimmista podcast-genreistä, johon ovat tarttuneet myös kaikki tunnetuimmat suomalaiset podcast-alustat Yle Areena, Supla ja Radio­Play. Todellisuus on usein parasta fiktiota. Myös kuunnelmissa trendi näkyy voimakkaana: iso osa viime aikojen uutuuskuunnelmista on ollut todellisuuspohjaisia.

Herää kuitenkin kysymys, onko fantasia ajettu jo liiankin nurkkaan. Missä ihan oikea fiktio luuraa? Eikö nykymediassa ole sijaa tarinallisuudelle, joka ei perustu mihinkään muuhun kuin tekijänsä mielikuvitukseen?

Yleisradiossa kuunnelmia tuottaa yksikkö nimeltä Radioteatteri. Vuodelta 1948 peräisin oleva nimi on nykyisin harhaanjohtava, sillä parhaimmillaan nykyaikainen kuunnelma on paljon läheisempää sukua elokuvalle kuin näyttämötaiteelle.

Viime vuosina Radioteatteri on kuitenkin taas vaihteeksi lähentynyt teatteria, johon sillä on ollut ristiriitainen suhde jo vuosikymmenien ajan. Osittain tämä johtuu kuunnelmatuotannossa tapahtuneesta sukupolvenvaihdoksesta, jossa merkittävä määrä kuunnelmahistorian tuntemusta on syystä tai toisesta päässyt katoamaan.

Teatterin seuraaminen ei ole intiimi, vaan kollektiivinen kokemus. Näyttelijät esiintyvät yleisölle, johon heillä on suora yhteys. Myös äänisuunnittelun logiikka on erilainen, kun äänimaailma luodaan tiettyyn tilaan, esityspaikkana toimivaan teatterisaliin.

Teatterissa esiinnytään yleensä esiintymislavalla. Siellä ei siis olla fyysisesti yleisön tasolla. Helposti tämä johtaa siihen, ettei samalla tasolla olla henkisestikään. Intiimiyttä ei ole helppo tavoittaa yleisön yläpuolelta.

Kuunnelmastudiossa näyttelijä ei puhu yleisölle, vaan mikrofoniin. Tämä mahdollistaa paljon herkkävireisemmän äänen käytön, jossa koko skaala hiljaisimmasta kuiskauksesta maaniseen huutamiseen on käytettävissä.

Myös rytmillisesti kuunnelma sallii isomman vaihtelun kuin teatteri. Se kestää erityisesti hiljaisuutta ja taukoja paremmin.

Kuunnelmalla on toivoa, sillä Radioteatterin tämän vuoden tuotantoon mahtuu myös helmiä, joissa yhdistyvät vaikuttava sisältö ja intiimiys – kirkkaimpana tammikuussa ensiesitetty Heini Junkkaalan ja Anton Laurénin Duetto yhdelle. Myös marraskuussa esitetyllä Pärttyli Rinteen ja Anna-Mari Karvosen neljän kuunnelman Filosofien rakkaustarinat -kokonaisuudella oli hetkensä.

Viimeksi mainitun kuunneltavuutta kuitenkin heikensi äänisuunnittelun viimeistelemättömyys. Kuulokekuuntelussa pieninkin virhe särähtää korvaan, toisin kuin keittiön nurkassa kilpaa astianpesukoneen kanssa pauhaavassa biitsimankassa.

Toista ääripäätä edustavat eräät äänekkäät ja meluisat uutuuskuunnelmat. Näyttelijöiden mellastaminen kuulostaa kuulokkeissa pahimmillaan niin karmealta, että kuuntelija todennäköisesti lopettaa kuuntelun kesken. Huutamisella lienee tavoiteltu energisyyttä. Useimmiten se kuitenkin syö energiaa, eikä luovuta tai välitä sitä yleisölle.

Gösta Sundqvistista kertova Itkisitkö onnesta -musikaali on kiinnostanut kuulijoita Yle Areenassa. Sen avausjakso on käynnistetty Areenassa lähes 215 000 kertaa.­

Radioteatterilla on lähitulevaisuudessa paljon pelissä. Kuunnelmaperinne on Suomessa pitkä, radiodraamaa on tehty yhtä kauan kuin Yle on ollut olemassa – 94 vuotta. Mikään ei kuitenkaan ole varmaa nykyisessä mediakentän myllerryksessä. Jos yleisösuhde katoaa, katoaa tulevaisuuskin.

Mutta myös mahdollisuudet ovat suuret. Gösta Sundqvistista ja Pertti Neumannista vuosina 2018 ja 2020 tehdyt musikaalikuunnelmat ovat tavoittaneet internetissä ennätysyleisöjä. Sundqvistista kertovan Itkisitkö onnesta -musikaalin avausjakso on käynnistetty Areenassa lähes 215 000 kertaa. Kuunnelma siis kiinnostaa ihmisiä, kunhan se on tasokasta ja löytää yleisönsä.

Varmimmin tämä tapahtuu, jos se puhuu juuri minulle. Ja sinulle.