Kun museot ovat kiinni, kuvataide-elämyksensä pitää ottaa sieltä, mistä ne saa. Keväällä moni ehti jo väsyä huonoihin nettigallerioihin, mutta erinomaisiakin on. Helsingin Sanomien kuvataidekriitikot suosittelevat viittä sivustoa, joita taiteenystävän kannattaa klikata.

Courtauldissa laatu korvaa määrän

Museoiden virtuaalinäyttelyt tapaavat olla raivostuttavan kömpelöitä, eikä niiden huonolaatuisissa kuvissa edes kunnolla näe itse taideteoksia. Tätä ongelmaa ei ole Lontoossa sijaitsevan Courtauld Galleryn etänäyttelyssä, jossa katsoja pääsee niin lähelle live-kokemusta kuin se tietokoneen ruudulla lienee mahdollista.

Korkearesoluutioisten 3d-kuvien avulla katsoja voi kotisohvaltaan liikkua gallerian seitsemässä huoneessa ja katsella teoksia hyvinkin läheltä. Gallerian pienuuden ei pidä antaa hämätä: Courtauldissa laatu korvaa määrän.

Édouard Manet: Folies Bergèren baari (1881–1882).­

Galleria tunnetaan etenkin hienosta kokoelmasta ranskalaista impressionismia ja jälki-impressionismia. Kokoelman helmiä ovat Édouard Manet’n vallankumouksellisen Aamiainen ruohikolla -maalauksen (1862–63) varhainen versio sekä hänen myöhäistuotantonsa pääteos Folies Bergèren baari (1881–82). Galleriassa on myös kokonainen huone Paul Cézannea.

Kokoelmaan kuuluu myös hyvä määrä vanhojen mestarien teoksia Sandro Botticellista Thomas Gainsboroughon. Etenkään ei kannata ohittaa kolmannen salin nurkkaan piilotettua Pieter Brueghel vanhemman teosta Maisema ja pako Egyptiin (1563) – pientä maalausta, johon mahtuu kokonainen maailma.

Katso Courtauldin näyttely verkossa täältä.

Harri Mäcklin

Jonas Lund, The Internet.click, 2017. Pysäytyskuva teoksesta.­

Kansainvälinen internet-taiteen näyttely We=Link: Sideways esittelee klassikoita ja uudempia teoksia

Ruotsalaisen taiteilijan Jonas Lundin peli The Internet.click (2017) muistuttaa Tetristä, mutta on hengeltään huomattavasti tylympi. Peliä pelataan klikkailemalla verkkosivulla alas putoavia yritysten logoja. Jos logo pääsee karkuun, näyttöön ilmestyy näkymää häiritseviä mainoksia. Mainokset vaikeuttavat kiihtyvästi putoavien logojen havaitsemista ja pian peli onkin pelattu.

Lundin The Internet.click on mukana internet-taiteen näyttely We=Link: Sidewaysissä. Sivusto on trendikkäällä tavalla retro: Teokset on järjestetty mustaa taustaa vasten neonvihreinä hohtaviin tiedostokansioihin. Kansioita klikkaamalla avautuu pieniä ikkunoita, joihin teostiedot on kirjoitettu nyt jo nostalgisella, Windows 95 -käyttöjärjestelmästä muistuttavalla fontilla.

Esillepano on mielekäs. Internet-teokset kokee mieluiten juuri näin, verkossa surffailemalla.

Shanghaista käsin koordinoidussa näyttelyssä on reilu kaksikymmentä teosta lähes kolmeltakymmeneltä taiteilijalta ja taiteilijaryhmältä. Uusien teosten lisäksi mukana on dokumentaatioita alan klassikoista, kuten Wolfgang Staehlen vuonna 1991 alullepanemasta ja New Yorkin lankapuhelinverkossa toimineesta keskustelualusta The Thing BBS:stä.

Nykyisen sosiaalisen median laskelmoivaa pinnallisuutta parodioi Lauren Lee McCarthyn ja Kyle McDonaldin kekseliäs pplkpr (2015). Applikaatio monitoroi sosiaalisten kohtaamisten herättämiä fyysisiä ja emotionaalisia ärsykkeitä ja tekee keräämänsä datan perusteella suosituksia käyttäjänsä ihmissuhteista.

Omanlaistaan pikasosiaalisuutta edustaa myös Jonah Brucker-Cohenin ja Mike Bennettin BumpList (2003). Kuuden hengen sähköpostilistalta joutuu heti poispotkituksi, mikäli seitsemäs keskustelija mielii listalle mukaan.

We=Link: Sideways 23.5.2021 asti täällä.

Sini Mononen

Hauser & Wirth -gallerian sivulla voi katsoa esimerkiksi Louise Bourgeois’n oppitunnin appelsiinin kuorimisessa.­

Jättigalleriat osaavat ja varaakin on

Kun koronavirus keväällä sulki taidenäyttelyt kaikkialla maailmassa, suuret kansainväliset taidegalleriat eivät jääneet ihmettelemään hiljentyneitä näyttelytilojaan. Ne muuttuivat pikavauhtia digitaalisiksi sisältötehtaiksi, joiden kotisivuilta avautuu pääsy näyttelyitä esitteleviin videoihin, taiteilijahaastatteluihin ja virtuaalisiin kuraattorikierroksiin.

Kyseessä eivät ole käsikameralla tehdyt improvisaatiot, joita keväällä nähtiin paljon, vaan huolella käsikirjoitetut videot, joita katsoo mielellään. Haastattelijat ja kirjoittajat edustavat alan parhaimmistoa.

Esimerkiksi White Cube -galleria Lontoossa tarjoaa parhaillaan videoidun kuraattorikierroksen Edvard Munchin ja Tracey Eminin yhteisnäyttelyyn Royal Academyssa. Se on tällä hetkellä myös ainoa tapa nähdä pitkään valmisteltu, mutta virustilanteen sulkema näyttely.

Gallerian sivuilla on myös monia muita ajankohtaisia näyttelyesittelyitä sekä esimerkiksi seuraavan Venetsian biennaalin taiteellisen johtajan Cecilia Alemanin pitkä haastattelu.

Kansainvälisen Hauser & Wirth -gallerian runsas sivusto on taiteen tavaratalo, joka saa monien taideinstituutioiden sivut näyttämään paikalleen pysähtyneiltä. Sivuilla on paljon sekä kuvaa että tekstiä: esseitä, kolumneja, haastatteluita, videoita ja elokuvia. Pääosassa ovat tietenkin gallerian edustamat taiteilijat, mutta pelkästään online-näyttelyitä on jo parikymmentä.

Kiinnostava on myös gallerian julkaisema digitaalinen taidelehti Ursula, jota lukiessa vierähtää helposti pitempikin tovi. Tuoreista jutuista mieleeni tarttui ensimmäiseksi brittikriitikko Waldemar Janusczakin mainio essee taiteilija Louise Bourgeois’sta. Siinä opetellaan muun muassa appelsiinin kuorimista.

Timo Valjakka

British Museumin sivuilla voi tarkastella lähietäisyydeltä esimerkiksi niin sanottua ”kehotuskääröä”, jossa annetaan ohjeita hovinaisille. Käärön teksti on Zhang Huan käsialaa (232–300) ja kuvat maalattiin tiettävästi muutamaa sataa vuotta myöhemmin. Tavallisesti käärö on esillä vain muutaman viikon vuodessa.­

British Museum kokeilee uutta

Mitä yhteistä on egyptiläisellä krokotiilinnahkahaarniskalla, hindulaisella saviveistoksella ja bysanttilaisella ehtoollisastialla? British Museumin ja Google Cultural Instituten yhteysprojektina syntynyt Museum of the World -sivusto ohjaa etsimään odottamattomia yhteyksiä museon kokoelmista.

Museum of the World on tavallisesta poikkeava virtuaalinäyttely. Se ei yritä rekonstruoida British Museumin näyttelysaleja, vaan se siirtää tuhansia esineitä ainutlaatuiseen virtuaaliseen tilaan. Katsoja pystyy liikkumaan edestakaisin horisonttiin katoavalla aikajanalla, joka ulottuu nykypäivästä kaksisataatuhatta vuotta menneisyyteen.

Aikajanalle sijoitetuista palluroista aukeaa tietue, jossa kokoelmien esineitä esitellään kuvan, tekstin, äänen ja karttojen avulla. Erityisen mukavia ovat museon kuraattorien ääniopastukset kustakin esineestä.

Museum of the World on mainio esimerkki uusista tavoista, joilla museot voivat esitellä kokoelmiaan verkossa. Sivustolle on kerätty valtava määrä dataa helposti hahmotettavaan ja mukavasti navigoitavaan muotoon. Esineiden välille piirretyt yhdysviivat jättävät kutkuttavasti tilaa vierailijan omille tulkinnoille.

Museum of the Worldiin voi tutustua täällä.

Harri Mäcklin