Taidehallin ryijynäyttelyyn ei nyt pääse, mutta Tukholman kuninkaanlinnan virtuaalikierros esittelee upeita mattoja, joilla kuningas on astellut pikkupojasta asti

Tunnetun tekstiilitaiteilijan Märta Måås-Fjetterströmin näyttelyyn pääsee nyt virtuaalikierrokselle. Hän inspiroitui luonnosta ja loi mattoja, jotka löivät läpi myös kansainvälisesti.

Kiinnostaako Taidehallin ryijynäyttely? Jos kiinnostaa, eikä museoon nyt vielä pääse koronan takia, voi lohdutukseksi käväistä Tukholman kuninkaan­linnassa.

Sitä varten ei tarvitse matkustaa minnekään, netti riittää.

Kuninkaanlinnassa vuosina 2019–2020 esillä ollut Märta Måås-Fjetterströmin näyttely on nimittäin tallennettu 360 asteen videotekniikkaa hyödyntäen digitaaliseksi kokemukseksi, josta saa hyvän käsityksen Måås-Fjetterströmin vaikuttavasta elämäntyöstä.

Videon avulla voi liikkua jo sulkeutuneen näyttelyn näkymissä ja zoomata tekstiilien herkulliseen kuvio- ja värimaailmaan, jonka vahva inspiroija oli luonto. Äänimaisema vaihtelee luonnonäänistä lintujen viserryksineen kaupunkihälinään ja urkumusiikin mahtavaan pauhuun. Info-näppäimen alta avautuu tietoiskuja.

Kuningatar Kristiinan hopeaistuin Valtakunnansalissa Tukholman kuninkaanlinnassa. Istuin on lahja Magnus De la Gardielta ennen kuningattaren kruunausta vuonna 1650. Istuin on Abraham Drentwettin valmistama.­

Videolla pääsee kurkistamaan saliin, johon harva normaalisti pääsee, nimittäin Carl Gustaf Tessinin piirtämän ja vuonna 1770 lopullisesti valmistuneen Kuninkaanlinnan pyhimpään, Valtakunnansaliin. Sen kunniapaikalla seisoo hopeisena hohtava kuningatar Kristiinan valtaistuin vuodelta 1650. – Tällä kohtaa videolla alkaa pauhata urkumusiikki, jos napsauttaa äänisymbolia.

Kuningas Kaarle XVI Kustaa tutustumassa Märta Måås-Fjetterströmin teoksiin, joista suuri osa on kuninkaallisissa kokoelmissa. Näyttely oli esillä lokakuusta 2019 huhtikuuhun 2020 ja on nyt nähtävissä verkossa.­

Märta Måås-Fjetterströmin mattokutomon perustamisesta tuli vuonna 2019 kuluneeksi sata vuotta. Se antoi pontimen näyttelylle, jonka aloite tuli kuningas Kaarle XVI Kustaalta. Bernadotten suvun omistuksessa on lukemattomia Måås-Fjetterströmin mattoja, ja kuningas on kulkenut pienestä pitäen niillä sisustetuissa huoneissa esimerkiksi Ulriksdalin linnassa ja Sofierossa isovanhempiensa luona vieraillessaan.

Yksi matto, Valkoinen pitsiportti, annettiin lahjaksi Englannin kuningatar Elisabet II:lle tämän vieraillessa Tukholmassa vuonna 1956. Valkoinen pitsiportti on näyttelyssä kuningatar Kristiinan valtaistuimen alla.

Märta Måås-Fjetterström: Valkoinen pitsiportti, yksityiskohta. Ensimmäinen kappale matosta on vuodelta 1934.­

Virtuaalikierroksella voi tutkailla näytteillä olleita kuningashuoneen omistamia tekstiilejä, joita ei ole aiemmin nähty julkisuudessa. Esillä oli myös lukuisia yksityiskokoelmista saatuja mattoja, eri tekniikoin valmistettuja.

Märta Måås-Fjetterström on Ruotsin tunnetuimpia tekstiilitaiteilijoita. Hän koulutti ja työllisti suuren joukon käsityöläisiä. Hän osallistui suuriin näyttelyihin Ruotsissa ja ulkomailla ja kävi muun muassa New Yorkissa. Sieltä sai inspiraationsa Torni-niminen matto, joka syntyi vuonna 1931. Måås-Fjetterström vieraili New Yorkissa, koska Waldorf Astoria -hotelli oli tilannut häneltä joukon mattoja.

Yhdellä seinällä vilahtaa taiteilijan motto: Ei ole suurempaa vapautta kuin se, jota tuntee oudossa suurkaupungissa.

Kirjoittaja näki näyttelyn marraskuussa 2019. Lähteenä myös julkaisu ”Se på mattorna – det är jag”, Märta Måås-Fjetterström på Kungliga slottet. Skrifter från Kungl. husgerådskammaren 20.

Märta Måås-Fjetterströmin lehmäkuosi on vuodelta 1930. – Yksityiskohta. Vasemmassa alanurkassa taiteilijan signeeraus.­

Märta Måås-Fjetterström: Punainen lilja. Gobeliinitekniikalla kudottu teos on vuodelta 1933. Yksityiskohta, kuninkaan omistuksessa.­

Näyttelynäkymä. Märta Måås-Fjetterströmin kuvan vierellä Musta puutarhamatto (1923). Maton yksi versio on tehty korkeimman oikeuden tiloihin. Näyttelyyn voi nyt tutustua verkossa virtuaalisesti.­

Yleisnäkymä Märta Måås-Fjetterströmin näyttelystä.­