Viikon suosituksissa ovat Marko Hautalan romaani Pimeän arkkitehti, Elina Knihtilän tähdittämä tv-sarja Sisäilmaa ja norjalainen, romanttinen komediasarja Jouluksi kotiin.

Kauhutarinat ovat aina kiehtoneet minua, mutta en ole silti koskaan ollut mikään kauhun suurkuluttaja. Enkä oikein osaa kunnolla määritellä, millaisesta kauhusta pidän.

Jollain tasolla sen täytyisi kuitenkin tuntua uskottavalta, ja sellaisen kauhun tekeminen on vaikeaa.

Eniten pidän realistisesta ja psykologisesta kauhusta. Siksi olen ottanut tavakseni lukea Marko Hautalan romaaneja. Uusimmassa, Pi­meän arkkitehdissä, tapahtumien keskipisteenä toimii aivan tavallinen vaasalainen kerrostalo, jonne opiskelijapoika Joni muuttaa asumaan.

Talolla on synkkä historia ja paljon salaisuuksia. Jokin siellä ja sen asukkailla tuntuu olevan pahasti pielessä, ja pian talon raskaat ja pahaenteiset energiat alkavat kuristaa Joninkin mielenrauhaa.

Hautala onnistuu luomaan todella puistattavia ja pelottavia mielikuvia. Ne rappukäytävästä öisin kuuluvat paljaat, läpsyvät juoksuaskeleet, huh. Tämä on yksi parhaimmista lukemistani Hautalan romaaneista.

Pimeän arkkitehti (Tammi), s. 335.

Annelilla (Elina Knihtilä) on vaikeaa johtamassaan te-toimistossa.­

Kauhujen te-toimisto

Jos kauhuteema kiinnostaa, voi ryhtyä katsomaan uutta kotimaista minisarjaa Sisäilmaa. Nimittäin aika karmeaa on seurata sen työvoimatoimiston henkilökunnan räpiköimistä betoninraskaiden suorituspaineiden alla. Sarjassa alati muuttuvat ministeriöiden ohjeistukset ja virkamiesten ja -naisten työtehoon kohdistuvat mahdottomat odotukset kuulostavat niin todellisuudesta lainatuilta, että oikein vatsanpohjasta ottaa ja melkein kylmä hiki nousee omallekin otsalle. Henkilöhahmot luhistuvat yksi toisensa jälkeen.

Tiina Lymin luoman mustan komedian viimeisessä jaksossa meno rapistuvassa toimistotalossa muuttuu jo todella häiriintyneeksi. Elina Knihtilä loistaa herkullisia hahmoja tarjoilevassa sarjassa. Pisteet myös sarjan musiikille ja äänimaailmalle.

Sisäilmaa, Yle Areena

Ida Elise Broch esittää Johannea.­

Rakkautta etsimässä

Te-keskuksen sekopäisen kaaoksen jälkeen onkin mahtava antautua norjalaisen Jouluksi kotiin -draamakomediasarjan pariin. Sen lämminhenkisen tunnelmalliseen maailmaan on ihana upota. Ei väliä, vaikka joulu meni jo.

Sarja kertoo kolmekymppisen sairaanhoitajan Johannen yrityksistä löytää poikaystävä. Bridget Jones -henkisen pääroolin esittäjä Ida Elise Broch on vastustamattoman suloinen, sympaattinen ja samastuttava, ja kuuluisaan brittiläiseen sinkkuhahmoon verrattuna jotenkin raikkaampi. Sarjassa on nautinnollisen sujuvaa dialogia ja tilannekomiikkaa. Yksinkertaisesti hersyvän hauska sarja, josta on nyt julkaistu toinen kautta. Sen ei toivoisi loppuvan koskaan.

Jouluksi kotiin (Home for Christmas), Netflix

Eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa 30.12.–6.1.

Kaunokirjallisuus

1) Nina Wähä: Perintö

2) Ruth Ware: Lumimyrsky

3) Jelena Tšižova: Muistista piirretty kaupunki

4) Delia Owens: Suon villi laulu

5) Stella Harasek: Pimeä aine

6) Arttu Tuominen: Hyvitys

Tietokirjat

1) Georges Bataille: Sisäinen kokemus

2) Hanna Olvenmark: Annos eurolla

3) Eveliina Talvitie: Vanha nainen tanssii

4) Katarina Baer, Kalle Koponen: Kiinan suurin harppaus

5) Alexi Laiho: Kitara, kaaos & kiirastuli

6) Satu Lidman: Taivas ja syli, kertomus parisuhdeväkivallasta