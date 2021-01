Sapiens – ihmiskunnan synty -sarjakuva-albumi kattaa ensimmäisen neljänneksen Yuval Noah Hararin alkuperäisteoksesta.

Yuval Noah Hararin suositun Sapiens-teoksen sarjakuvaversion on piirtänyt ranskalainen Daniel Casanave.­

Sarjakuvat

Daniel Casanave, David Vandermeulen, Yuval Noah Harari: Sapiens – Ihmiskunnan synty (Sapiens: La naissance de l’humanité). Suom. Jaana Iso-Markku. Bazar. 248 s.

Yuval Noah Hararin kirjaa Sapiens – Ihmisen lyhyt historia on myyty yli kymmenen miljoonaa kappaletta kymmenillä kielillä. Kirjan menestyksestä todistaa myös sen versioiminen muihin ilmaisuvälineisiin.

Suomessa ihmiskunnan historiaa tuoreista kulmista hahmottava Sapiens nähtiin viime vuonna Kansallisteatterissa näytelmänä ja tänä syksynä se ilmestyi sarjakuvana.

Sarjakuvaversio on ranskalainen hanke. Meillä se ilmestyi ensimmäisten joukossa – jopa ennen englanninkielistä laitosta, josta se on käännetty. Jaana Iso-Markku suomensi myös alku­teoksen ja sai siitä työstä J. A. Hollon palkinnon.

Dokumentaarista sarjakuvaa on maailmalla tuotettu viime aikoina kiihtyvään tahtiin. Varsinkin elämäkertoja on tullut paljon. Ilmiöllä on ainakin jossain määrin kaupallinen perusta. Ennestään tutut aiheet myyvät.

Vaikka moni dokumentaarinen sarjakuva tehdään kunnianhimoisesti, sarjakuvan rajat tulevat usein vastaan. Jos sarjakuva ei kerro asiaansa ensisijaisesti kuvilla, siitä tulee helposti kuvitettua tekstiä. Siksi se kertoo paljon luontevammin tarinoita kuin kylmiä faktoja.

Siinä mielessä Sapiens on sovitettu viitseliäästi. Israelilainen historian tohtori Harari on osallistunut käsikirjoitukseen belgialaisen David Vandermeulenin kanssa. Ranskalainen Daniel Casanave on piirtänyt tuhdin kirjan.

Harari esiintyy sarjakuvassa henkilöhahmona, joka johdattaa lukijat ihmiskunnan alkuhämäristä halki kivikauden. Alkuperäisestä kirjasta sarjakuva kattaa vasta ensimmäisen neljästä osasta. Seuraavassa sarjakuvakirjassa on luvassa maanviljelyksen tuoma kumous.

Vaikka sarjakuvassa on käytetty asioiden kertomiseen moninkertainen sivumäärä kirjaan verrattuna, paikoin teksti alistaa kerronnan puhuviksi päiksi. Enimmäkseen dramatisointi kuitenkin toimii.

Guardian-lehden haastattelussa Harari kertoi, että aluksi hän ei halunnut henkilöhahmoksi, koska ajatteli, että se olisi itsekeskeistä. Sarjakuvantekijät vakuuttivat hänet hahmon tarpeellisuudesta kerronnalle.

Sarjakuvan käsikirjoitusvaiheessa Harari päivitti joitakin yksityiskohtia ajan tasalle uusimpien tieteellisten löytöjen mukaan. Tiedeyhteisö ei tosin ole ottanut hänen kirjaansa vastaan yhtä innostuneesti kuin maallikot. Hararin lisäksi sarjakuvassa esiintyy liuta enimmäkseen keksittyjä henkilöhahmoja. Tarinan kerrontaan käytetään sarjakuvana toteutettuja eri välineitä: mainosta, elokuvaa, rikostutkintaa ja oikeussalidraamaa, jopa sarjakuvan sisään keksittyä sarjakuvaa.

Konstit kuulostavat teennäisiltä, mutta toimivat aika hyvin. Poliisijännäri tosin menee vähän teennäiseksi. Casanave on piirtänyt ison urakan taloudellisesti, mutta värit tukevat ohutta viivaa.

Kuvat ovat tavallaan konkreettisempia kuin teksti. Sarjakuvassa korostuvat myös asiat, joita lajimme varhaisesta historiasta ei tiedetä, koska niitä ei voi piirtää. Tekstissä ne on helpompi jättää huomiotta. Mutta tiedon rajojen tuominen näkyviin kiinnostaa, joten ei se huono juttu ole.

Yksi Hararin jännittävimmistä näkemyksistä korostaa sepitteen osuutta ihmisen kehityksessä. Siksi sopii hyvin, että sarjakuvana kaikki on dramatisoitu.

Ihmisen menestys on yleensä laskettu isojen aivojen ja työkalujen valmistuksen ansioksi. Harari huomauttaa, että ne meillä oli käytössä jo pari miljoonaa vuotta, mutta silti olimme vähäpätöinen laji.

Vasta 70 000 vuotta sitten ihminen laajensi ekologisen lokeronsa koko planeetalle. Eikä homo sapiens enää elänyt sopusoinnussa luonnon kanssa. Kaikki muut ihmislajit ja puolet Maapallon 200 isosta nisäkäs­lajista katosivat ihmisen tieltä.

Hararin mielestä mielikuvitus ja yhteisesti sepitetyt tarinat sitoivat suuret ihmisjoukot yhteen ja mahdollistivat laajan yhteistyön, jolla menestys syntyi.

Harari laskee yhteisiin tarinoihin muun muassa uskonnon, rahan ja lain. Niitä ei ole totuttu ajattelemaan sepitteenä, mutta ihmisten keksintöjähän ne ovat. Niiden teho perustuu siihen, että riittävän suuri osa ihmisistä uskoo niihin.

Juuri niinhän käy markkinoilla, kun sijoittajat menettävät uskonsa osakkeeseen ja sen arvo romahtaa. Silkkaa sepitettä sekä markkinat että osakkeet.