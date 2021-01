Fyysisen taide-elämyksen saaminen vaatii tässä ajassa vaivannäköä, mutta onnistuu kyllä – kohtuullisen turvallisestikin, kirjoittaa kulttuuritoimittaja Aino Frilander.

Taidenäyttelyissä luuhaajan loppu- ja nyt näköjään myös alkuvuosi on mennyt tiedon metsästämiseen: Museot ovat kiinni, mutta entä galleriat? Onko niillä poikkeusaukiolo­ajat? Löytyykö tietoa nettisivuilta, Facebookista vai Insta­gramista? Onko käynti turvallinen? Ovatko ovet auki, vai pitääkö näyttelyyn varata aika etukäteen? Kehtaako ajan varata?

Gallerioissa käynti on monille hermostuttavaa muutenkin: vähemmän paatuneet ovat kertoneet pelkäävänsä valkoisia kaikuvia huoneita ja tiskin takana lymyäviä tyylikkäitä taideihmisiä.

(Tunnistan ilmiön: suurkaupunkien gallerioissa törmää välillä niin nyreisiin galleria­työn­teki­jöi­hin, että itsekin tekisi mieli peruuttaa saman tien takaisin ulos. Suomessa galleristit ovat kuitenkin erittäin ystävällismielisiä, lupaan.)

Helsinkiläisen Galleria Halmetojan tuorein näyttelytiedote pisti silmään. Siinä pyydettiin ihmisiä varaamaan käyntiaikoja rohkeasti. ”Muistakaa, että vierailu näyttelyssä on taiteilijalle tärkeä asia”, tiedotteessa lukee.

”Taiteilija tekee taidetta yleisölle ja toivommekin paljon kävijöitä. Eli rohkene olla yhteydessä, vaikket olisikaan ostoaikeissa. Jokainen näyttelykäynti on arvokas ja motivoi myös meitä gallerian työntekijöitä.”

Voiko tuota selvemmin sanoa? Ajan galleriakäyntiä varten siis saa varata, ihan kuka tahansa. Varaaja ei ole galleristille vaivaksi, päinvastoin.

Puhelimessa galleristi Veikko Halmetoja sanoo, ettei galleriassa käydäkseen tarvitse muutenkaan tulla sisään ostohousut jalassa. Tavallisena viikonloppuna galleriassa voi käydä sata ihmistä, joista ehkä yksi ostaa teoksen. Se on ok. Näyttelyssä kyse on muustakin kuin teosten myynnistä.

Taiteilija on saattanut tehdä töitä näyttelyn eteen kahden vuoden ajan. Harmittaa, jos näyttelyä ei sitten näe kukaan, paitsi ehkä valokuvina tietokoneen ruudulla.

Pieni soittokierros paljastaa, että gallerioissa on mietitty paljon turvallisuutta ja vastuullisuutta.

”Kun ravintolat ja kaupatkin ovat auki, on tärkeää, että kaupallisuudelle on tarjolla myös vastapainoa”, sanoo Sinneä ylläpitävän Pro Artibus -säätiön Nina Toppila.

Yleensä teoksia saa katsella omassa rauhassaan, ja jos ruuhkaa uhkaa syntyä, panee galleristi oven hetkeksi säppiin.

”Jos esimerkiksi riskiryhmään kuuluva haluaa varata yksityisen ajan, silloin sisään ei pääse kukaan muu”, sanoo Hippolyten näyttelykoordinaattori Petronella Grönroos.

Toki ihmisten pitäisi nyt pysyä pää­osin kotona, mutta moni meistä tarvitsee myös fyysisiä taide-elämyksiä. Kun kirjat on luettu, levyt kuunneltu ja Yle Areena katsottu tyhjiin, gallerianäyttely on niitä harvoja kulttuurielämyksiä, joita itselleen voi turvallisesti järjestää. Netti ei korvaa kaikkea.