Traces – Jäljet -sarja perustuu dekkarikirjailija Val McDermidin ideaan.

Tuli ei tuhoa kaikkea, huomauttaa oikeuskemian professori Sarah Gordon (Laura Fraser) heti Traces – Jäljet -sarjan (2019) avausjaksossa tutkiessaan leivänpaahtimeen mahdollisesti sytykkeeksi työnnettyä pahvinpalaa. ”Lähes kaikesta jää jälki”, hän korostaa työtään seuraaville rikospoliiseille.

Uskotaan. Mutta millainen jälki jää jännityssarjasta, johon on ripoteltu kummallisia käänteitä ja salaperäisiä sattumia niin runsaasti, että ne tuntuvat menettävän merkityksensä?

Epämääräinen ja pidemmän päälle myös päämäärätön.

Miljöön valinta on kiinnostava. Kuusiosainen Traces – Jäljet on sijoitettu Skotlannin koillisrannikolle sarjoissa harvinaiseen 150 000 asukkaan Dundeen kaupunkiin. Sen nykyinen markkinointimotto on ”Yksi kaupunki, monia löytöjä”.

Synnyinkaupunkiinsa palaavan kaksikymppisen Emma Hedgesin (Molly Windsor) osalta motto osoittautuu enteelliseksi. Hän on juuri saanut laboratorioteknikon paikan Dundeen yliopiston oikeuslääketieteen laitokselta mutta päätyy pian selvittämään väkivaltaisesti kuolleen äitinsä menneisyyttä, ja siinä samassa omaansa.

Dekkarikirjailija Val McDermidin ideasta sepitetyssä sarjassa on hetkensä silloin, kun tekijät keksivät hyödyntää Dundeen kaupunkia. Valitettavasti keskustelut ovat kömpelöitä, henkilöhahmot hengettömiä ja tyylilajien yhdistely väkinäistä. Puhumattakaan kaiken yllä leijuvasta suuresta salaliitosta, jo­hon vihjataan puoliväliin saakka sen paremmin perustelematta.

