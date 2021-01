Nuorisokomediassa Everybody Wants Some!! pelataan baseballia texasilaisessa collegessa vuonna 1980.

Blake Jenner (vas.) ja Austin Amelio Everybody Wants Some!! -elokuvassa.­

Amerikkalaiset pelaavat jalkapallosta ja pesäpallosta niin omia versioitaan, että muualla ne tunnetaan ehkä parhaiten elokuvista. Ja elokuvia niistä on tehty, jalkapallosta ehkä enemmän mutta pesäpallostakin runsaasti jo mykkäkaudelta 1910-luvulta saakka.

Baseball-elokuvien pitkään perinteeseen liittyi myös Richard Linklater. Elokuvassa Everybody Wants Some!! (USA 2016) pelataan texasilaisessa collegessa vuonna 1980. Se kuuluu myös nuorisokomedioiden lajityyppiin.

Ennen Everybody Wants Somea Linklater oli ohjannut suositun Rakkautta ennen -trilogian (1995–2013), ja hänen edellinen elokuvansa oli maineikas Boyhood (2014). Kriitikot kehuivat Everybody Wants Somea, mutta se päätyi vain rajoitettuun jakeluun ja jäi tappiolliseksi.

Suomessa elokuva on nähty aiemmin vain tallennejakelussa.

Everybody Wants Some!!, Hero klo 19.05. (K12)