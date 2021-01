Ihana julistusrunoilija, palavasieluinen rokkari ja tajuntaa avartava hämyprosaisti näyttää, että ihminen voi parantua vanhetessaan.

Keväällä 2004 Patti Smith ja hänen silloinen poika­ystävänsä, kitaristi Oliver Ray tapasivat pienen joukon toimittajia Brysselissä. Seuraavana päivänä olisi konsertti. Tapaamisen aluksi kuunneltiin yhdessä vielä ilmestymätön Trampin’-levy.

Sitten Patti Smith halusi, että me esittelisimme itsemme ja aloitti minusta, koska istuin reunimmaisena. Sanoin nimeni ja kerroin olevani Helsingistä – enkä ehtinyt jatkaa, että nyt tosin tulin vain tuolta Brysselin laidalta, sillä Helsinki sytytti hänessä muiston ensimmäisen Euroopan-kiertueen ensimmäisestä keikasta.

Olitko paikalla syksyllä 1976, hän kysyi.

Olisinhan minä tullut, vastasin, vaan kun äiti ei päästänyt.

”Your mother was right”, hän pamautti. ”I was an asshole back then.”

Joulukuun lopussa 74 vuotta täyttänyt Smith jätti törttöilyn jo ajat sitten, mutta nuoruutensa maailmanparannuksesta hän ei ole tinkinyt tippaakaan. Pikemminkin päinvastoin, sillä suuren maailman suuret johtajat ne nyt vasta perseilevätkin, iästä riippumatta. Smithin tavoin myös Donald Trump on vuoden 1946 lapsi.

”Kaksikymmentäneljä prosenttia kansasta oli valinnut loppujen seitsemänkymmenenkuuden prosentin edustajaksi sen, mikä meissä on surkeinta”, Smith kirjoittaa Antti Nylénin suomentamana teoksessa Apinan vuosi (Siltala, 2020), jonka nimi viittaa kiinalaisen kalenterin nimitykseen vuodesta 2016, ei presidenttiin.

Smith jatkaa: ”Tervehtikää nyt kaikki meidän aitoamerikkalaista apatiaamme.”

Politiikan sijasta teos kuitenkin liihottelee vapaasti faktan, fiktion ja unen yhteen kietoutumissa. Olennaista on ”pitää kiihkeää toivoa yllä”, vaikka epätoivoa ja kuolemaa sataa niin kirjoittajan lähipiiriin kuin koko maapallolle.

Kirjan viimeiset luvut sijoittuvat koronavuoden alkuun. Smith käy pyhiinvaellusmatkalla Gentin Sint Bavon katedraalissa Hubert ja Jan van Eyckin 1400-luvulla maalaaman alttaritaulun tähden – tietämättä vielä, että maailma sulkeutuu juuri.

Patti Smithin poetiikassa ihmiset ja aikakaudet ovat yhtä. Sanoma lienee lapsekkuuteen saakka uhmakkaan optimistinen, mutta samalla myös kaikkein suurin.

22. marraskuuta 1998 hän esiintyi synnynkaupungissaan Chicagossa, ja konserttitaltiointi Home For The Holiday ilmestyi hiljan. Kuinka ollakaan, hänen rokkaavista rauhanhuudoistaan kai simppelein People Have The Power kuulostaa paremmalta kuin koskaan, kun bändi vaikenee ja äänessä on vain julistusrunoilija itse.

Vähän myöhemmin Smith vyöryttää konserttilavalta jotakin vielä tymäkämpää: Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen. Kyllä! Käy selväksi, että sen uljaat sanat eivät ole tulleet eläväksi lihaksi.

John F. Kennedy murhattiin päivälleen 35 vuotta aiemmin. Hän ei ollut presidenteistä paras, Robert-senaattoriveljeä enemmän arvostava Smith huomauttaa välispiikissään. Mutta hän antoi silti ihmisille jotakin harvinaisen arvokasta: toivoa ja mahdollisuuden tunteen.