Hanna Weseliuksen romaani on huikaiseva kuva nykyhetkestä, jossa ääriliikkeet vellovat pitkin Helsinkiä

Sateenkaariportaat on Hanna Weseliuksen toinen romaani. Esikoisromaani Alma! (2016) sai Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon ja Tulenkantaja-palkinnon.

Hanna Weselius toimii valokuvataiteen yliopistonlehtorina Aalto-yliopistossa. Sateenkaariportaat on hänen toinen romaaninsa.­

Romaani

Hanna Weselius: Sateenkaariportaat. Wsoy. 373 s.

”Miten hänestä onkin tullut tuollainen tylsä vanha ukko.”

Kysymys korventaa Hanna Weseliuksen Sateenkaariportaiden päähenkilöä, keski-ikäistä Egonia, sietämättömästi. Valtiotieteellisen tiedekunnan professorina toimivan Egonin elämä, opiskelijoineen ja artikkeleineen, on päivästä toiseen harmaata massaa.

Egon matkustaa lähes joka päivä metrolla lapsuudenkotiinsa huolehtimaan äidistään, mutta keskustelu on kumpaankin suuntaan katkeraa, väsynyttä vihaa. Egonin yhteydet toisiin ihmisiin, oma poika mukaan lukien, ovat yhtä lailla tahmeita. Egon käy oopperassa ja mielenosoituksissa, mutta kaikessa hän on irrallaan toisista.

Erityisesti suhteet naisiin ovat vaikeita. Heitä tuntuu olevan kaikkialla, vaanimassa Egonia kahviloissa ja kirjakaupoissa:

”Ovatko ne naiset siellä yötä päivää passissa? Tuntuu, että ovat. Missä kirjahylly, siellä nainen. Yritin keskittyä kädessäni olevaan kirjaan, mutta tunsin koko ajan päänahassani naisen vilkuilun. Ja tietenkin väistämätön tapahtui ja nainen aloitti lähestymisensä. Sieltä hän rymisteli hyllyn ympäri kuin panssarihaupitsi ja kohta hän oli vieressäni.”

Pojan äiti sen sijaan on hyvinkin voimakkaasti poissa.

Nimensä Egon on saanut Metro-Tyttöjen kappaleesta Egon Tango vuodelta 1953. Laulu on menevää rallatusta, mutta sanat synkät: ”Tie turman vainen vie multa kohta maineen / Käyn deekikselle varmaan tien harmaan vuoks’ armaan.”

Egon Tangossa rakkaus Egoniin on syy alkoholin liikakäyttöön, mutta Sateenkaariportaissa Egon on se, joka pulloon tarttuu. Alkoholi on ainoa helpotus, pullo – tai viinilasi – paras ystävä. Siihen Egonin suhde romaanin aikana tiivistyy.

Weselius rakentaa ihmiselämän kurjuutta ja elämän tarjoamien roolien ahtautta, mutta Sateenkaariportaat on paljon muutakin. Egonin elämän laitamilla velloo ääriliikkeiden nousu, jonka symboliksi muodostuvat kirjalle nimen antaneet portaat.

Malminkartanon Jätemäen portaat maalattiin kesällä 2017 sateenkaaren värein osana Helsingin Taiteilijaseuran Taidekehä-hanketta, mutta jo paria päivää myöhemmin taideteos oli sotkettu valkoisella, ja sitten mustalla. Portaat maalattiin uudestaan sateenkaaren väreillä, mutta osa mustista ja valkoisista portaista jätettiin näkyviin Fibonaccin lukusarjan mukaan. Tapahtumat hämmentävät Egonia.

Portailla on merkitystä laajemminkin, ne kertovat Egonin tilasta mutta myös romaanista itsestään, sen kerronnasta ja muodosta: ”Kuten sillatkin, portaat ovat liminaalitiloja. Kun astut portaille, et ole enää etkä vielä missään. Olet matkalla, etkä välttämättä ollenkaan tiedä, mihin.”

Välitiloilla on kirjallisuudessa, kuten kaikissa taiteissa, merkittävä ja tutkijoita kutkuttava rooli. Ovatko ne tiloja ollenkaan, mitä ne viestivät, mihin ne johtavat?

Sateenkaariportaissa portaat aloittavat romaanin, ja niiden mukana nousee paitsi kuva ääriliikkeistä myös kuva Helsingistä. Weselius kuvaa kaupunkia tarkkuudella ja laaja-alaisuudella, löytää kaduille sävyjä ja merkityksiä.

Sateenkaariportaat on älykäs, viiltäväkin katsaus yhteiskuntaamme, vuosisatoja tiivistyneine rakenteineen kaikkineen. Samoin kumpikin on yhden ihmisen kautta kerrottu laajempi kuva meistä jokaisesta.

Weseliuksen kerronta on vaivatonta, suuresta teemasta pieneen yksityiskohtaan sujuvasti hypähtävää. Egonin minä-kerronnasta ulkopuoliseen kaikkitietävään kertojaan solahtavaa. Siellä täällä ääneen pääsee myös äiti, jonka näkemys pojastaan toimittaa kiehtovan lisäpeilin virkaa. Kieli taipuu ilkikurisesti milloin minnekin, huumori on usein mustaa mutta myös lempeää, ymmärtävää.

Varsinaisen tarinan lomaan Weselius pujottaa runsain mitoin eri aiheita tavoittavia tietoiskuja, ja romaanin lopussa on useamman sivun verran lähteitä. Taustansa saavat niin Egonin nimi kuin karjalaisten talojen siniset ikkunanpuitteet. Jonkun toisen kynästä lopputulos näyttäisi Wikipedia-artikkelien vyöryltä, mutta Weseliuksella faktat syventävät fiktiota, ja toisinpäin. Kaikella on merkitystä.

Sateenkaariportaat päättyvät Karjalaan, suomalaisille monin tavoin ladattuun paikkaan. Karjala on paikka, Karjala oli paikka, mutta mikä Karjalasta on totta ja mikä unelmaa?

Egon on nähnyt Karjalasta unta lapsuudestaan asti, vaikka ei ole siellä koskaan käynyt. Karjala on periytynyt Egonille äidin, Karjalan neidon, ja tämän ystävien ja sukulaisten tarinoista. Uni seuraa Egonia, kunnes hän päätyy lähtemään paikan päälle, poika seuranaan.

Pojan, jonka avaimenperässä on Suur-Suomen kartta, Äänisjärvineen kaikkineen. Kevein vedoin, siellä täällä, Weselius tuo esille ääriliikkeiden Karjalan.

Weseliuksessa on viisautta ja hienovireisyyttä, hän luottaa lukijaansa. Sateenkaariportaat on huikaiseva kuva nykyhetkestä, ihmisistä ja paikoista juuri nyt.

Samalla se laajenee kuvaksi koko maailmasta, ihmisestä kaikkialla ja aina.