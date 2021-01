Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ja Kristin Davis tähdittävät kymmenosaista uutta Sinkkuelämää-sarjaa, jonka nimi on And Just Like That.

Näyttelijät Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ja Kristin Davis ovat ilmoittaneet sosiaalisen median tileillään, että Sinkkuelämää-sarja saa jatkoa yli 15 vuoden tauon jälkeen.

Kukin näyttelijöistä on jakanut Instagram-tilillään saman videon, jossa kerrotaan Sinkkuelämää-tarinan jatkuvan HBO Maxilla.

HBO on vahvistanut yhdysvaltalaismedioiden mukaan, että Sinkkuelämää-tarina saa jatkoa HBO Max -suoratoistopalvelussa kymmenosaisena sarjana. Tuotanto on tarkoitus aloittaa tulevana keväänä New Yorkissa, ja sarjan nimeksi on ilmoitettu And Just Like That.

Yksi asia on paluunsa tekevässä suositussa sarjassa toisin kuin sen alkuperäisessä versiossa: sarjan neljästä päätähdestä yksi ei ole mukana. Samantha Jonesia sarjassa ja siitä tehdystä kahdessa elokuvassa esittänyt Kim Cattrall ei ole mukana uudessa sarjassa.

Tarkkaa tietoa Cattrallin poisjäämisen syistä ei ole kerrottu, mutta jo pidemmän aikaa on ollut tiedossa, että Catrall ja sarjan päänäyttelijä Sarah Jessica Parker eivät ole hyvissä väleissä. Parkerin ja Cattrallin keskinäisistä ongelmista on uutisoitu jo vuosien ajan yhdysvaltalaismedioissa, ja vuoden 2018 talvella Cattrall ilmoitti julkisesti, että Parker ei ole hänen ystävänsä.

Julkinen välienselvittely voimistui sen jälkeen, kun suunniteltu kolmas Sinkkuelämää-elokuva jätettiin tekemättä.

Aiheesta kirjoitetuissa jutuissa on väitetty, että Cattrallilla oli vuosien ajan vaikeuksia tulla toimeen sarjan muiden päänäyttelijöiden kanssa, jotka olivat väitetysti kääntyneet Cattrallia vastaan. Cattrall on puhunut muutamissa haastatteluissa ikävistä kokemuksistaan. Parker puolestaan on sanonut, ettei muista tapahtumien menneen samalla tavalla sarjan kuvauksissa kuin Cattrall on kertonut.

Uudessa And Just Like That -sarjassa pääosassa ovat siis Carrie Bradshaw (Parker), Miranda Hobbes (Nixon) ja Charlotte York (Davis). Sarja kertoo ennakkotietojen mukaan siitä, miten noin 50-vuotiaiksi ikääntyneet hahmot seikkailevat rakkaus- ja ystävyssuhteiden maailmassa.

Sarjan vastaavaksi tuottajaksi palaa Michael Patrick King, joka ohjasi ison osan Sinkkuelämää-sarjan jaksoissa ja käsikirjoitti sekä ohjasi molemmat elokuvat.

Vuosina 1998–2004 alun perin nähty Sinkkuelämää-sarja on yksi aikakautensa klassikoista, joka oli valtavan suosittu ympäri maailmaa. Sen jälkeen sarjan tarinaa jatkettiin kahdessa, vuosina 2008 ja 2010 ilmestyneissä elokuvissa. Vuosina 2013–2014 sarjasta tehtiin esiosa The Carrie Diaries, joka seurasi nuoren Carrie Bradshaw’n elämää.

HBO Nordic on ilmoittanut, että kaikki HBO:n Euroopan suoratoistopalvelut muuttuvat vuoden 2021 loppupuoliskolla HBO Max -suoratoistopalveluksi. Palveluun tulevat katsottavaksi muun muassa HBO Maxin alkuperäissarjat.