Yhdysvaltain tulevan varapresidentin Kamala Harrisin kuvaa helmikuun Voguen kannessa on pidetty muun muassa epäkunnioittavana.

Yhdysvaltain tuleva varapresidentti Kamala Harris poseeraa maailman tunnetuimman muotilehden Voguen Yhdysvaltain-painoksen kannessa lehden helmikuun numerossa.

Harrisista otettu kansikuva vuoti CNN:n mukaan nettiin sunnuntaina, ja hyvin nopeasti sen jälkeen kuva alkoi kerätä raivokasta palautetta.

Harrisista otetut kuvat julkaistiin sunnuntaina myös Voguen virallisilla Twitter- ja Instagram-tileillä, ja Vogue julkaisi sivuillaan Harrisia käsittelevän artikkelin, jossa kerrotaan kansikuvan taustoista.

Erityisen paljon huomiota on kerännyt kahdesta kuvasta se, jossa Harris poseeraa vaaleanpunaisen ja vihreän taustan edessä pukeutuneena mustaan bleiseriin, tummiin housuihin ja Converse-merkkisiin tennareihin.

Toisessa kuvassa Harris poseeraa vaaleansinisessä Michael Kors -puvussa kultaisen taustan edessä. Vogue ei ole vahvistanut, kumpaa kuvaa se käyttää helmikuussa julkaistavan lehtensä kannessa.

Ensimmäisessä kuvassa ihmisiä on ärsyttänyt erityisesti ”valkopesu”. Arvostelijoiden mielestä tummaihoisen Harrisin kasvot on saatu näyttämään kansikuvassa paljon valkoisemmalta kuin kuuluisi.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Vogueta arvostellaan siitä, miten tummaihoiset kuvataan lehdessä. Viime vuonna lehden päätoimittaja Anna Wintour pahoitteli lehden toimituksen sisäisessä sähköpostissa virheitä, joita lehdessä on vuosikymmenten aikana tehty tummaihoisten ihmisten käsittelyssä. Wintourin sähköpostissa pahoiteltiin sitä, miten lehdessä on julkaistu tummaihoisista ihmisistä kuvia ja artikkeleita, jotka ovat olleet loukkaavia tai suvaitsemattomia.

Esimerkiksi toimittaja Wajahat Ali kutsui kuvaa tviitissään sotkuksi ja ilmoitti, että olisi itse voinut kuvata Harrisista paremman kuvan Samsung-puhelimellaan.

”Anna Wintourilla ei taatusti ole paljon tummaihoisia ystäviä ja kollegoita”, Ali kirjoitti.

Osa arvostelijoista on syyttänyt ensisijaisesti kuvaajaa ja ihmetellyt, miten kuvaaja on saanut Harrisin näyttämään niin vaalealta. Kansikuvat on ottanut valokuvaaja Tyler Mitchell, josta tuli vuonna 2018 ensimmäinen tummaihoinen valokuvaaja, joka oli kuvannut Voguen kannen. Tuolloin Mitchell kuvasi pop-tähti Beyoncén lehteen.

Yhdysvaltain tuleva varapresidentti Kamala Harris kuvattuna Delawaressa 8. tammikuuta.­

CNN:n lisäksi Harrisin kuvaa on käsitelty useissa muissakin amerikkalaismedioissa, kuten Washington Postissa ja New York Postissa.

Keskustelua on herättänyt kuvassa myös Harrisin rento vaatetus. CNN kertoo, että sen lähteiden mukaan Harris ja tämän edustajat olivat odottaneet, että lehden kanteen valittaisiin kuva, jossa hän poseeraa virallisessa puvussa ja että rennompi kuva olisi lehden sisäsivuilla.

Samoin CNN kertoo, että Harrisin edustajat olisivat pyytäneet Voguelta uutta kantta. Voguen edustajat eivät kommentoineet CNN:lle tulevan varapresidentin kanssa käytyjä keskusteluja.

Voguen julkaisemassa artikkelissa kerrotaan, että Harrisin vaatevalinnat olivat hänen omiaan. Samoin jutussa kerrotaan, että kuvan värimaailman on haluttu heijastavan Alpha Kappa Alpha -nimisen Howardin yliopiston sisarkunnan värejä. Harris kuului opiskeluaikanaan kyseiseen sisarkuntaan, joka on Yhdysvaltojen yliopistoissa historian ensimmäinen afroamerikkalaisten sisarkunta.

Tästä huolimatta kuvaa on arvosteltu siitä, että se saa Harrisin näyttämään liian tavanomaiselta. Esimerkiksi Washington Postin jutussa kirjoitetaan, että siitä puuttuu näyttävistä valokuvistaan tunnetulle Voguelle tyypillinen ”Vau”-vaikutelma.

”Toisinaan se on kaikki, mitä tummaihoiset naiset haluavat: ihailevan ja juhlistavan ’Vaun’ siitä, mitä he ovat saavuttaneet.”

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöaktivisti Charlotte Clymer kirjoitti Twitterissä, että kuva ei ole Voguen standardien mukainen ja että siihen ei ole uhrattu ajatusta, minkä vuoksi se on Harrisia kohtaan epäkunnioittava.

Arvostelun vastapainoksi kuva on toki myös kerännyt sosiaalisessa mediassa kehuja. Esimerkiksi kirjailija Paul Rudnick kirjoitti Twitterissä, että Harris näyttää kuvassa upealta ja että paikka Voguen kannessa on kunnianosoitus Harrisille.