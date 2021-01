Kaksiosainen ranskalaisdokumentti esittelee pätevästi trumpilaisuuden esimuodon ja rinnakkaisilmiön Ku Klux Klanin.

Olipa kerran amerikkalaisjärjestö, johon kuului miljoonia jäseniä, vaikka se suhtautui väkivaltaisen vihamielisesti ihonväriltään ja ajatusmaailmaltaan erilaisiin.

Järjestö kykeni vaikuttamaan presidenttiehdokkaan valintaan, ja sillä oli omat tiedotus­kanavat kuten lehtiä ja radioasemia. Toimintaa perusteltiin Raamatun sanoin, mutta useampikin johtohenkilö jäi kiinni haureudesta.

Järjestö tunsi olevansa niin laajalti hyväksytty, että kymmenet tuhannet sen jäsenet osallistuivat yhteismarssiin Washington DC:ssä, ylpeästi omilla kasvoillaan.

Kuulostanee tutulta ja tuoreelta, mutta kuvailu ei kohdistu trumpilaisiin viime viikolla vaan pahamaineiseen Ku Klux Klaniin vuonna 1925.

David Korn-Brzozan ohjaama kaksiosainen ranskalaisdokumentti KKK – amerikkalainen tarina todellakin esitetään häkellyttävän osuvaan aikaan.

Yhtäläisyydet menneisyyden ja nykyterrorin välillä eivät ole sattumaa. Monilta osin kyse on suorasta jatkumosta, minkä osoittavat dokumenttiinkin poimitut vuoden 2017 tapahtumat Virginian Charlottesvillessä. Ku Klux Klan oli mukana järjestämässä Unite the Right -tapahtumaa, johon osallistunut ääri­oikeistolainen ajoi autonsa päin vastamielenosoittajien joukkoa. Yksi kuoli ja 19 loukkaantui.

Presidentti Donald Trump totesi Charlottesvillessä olleen ”hyviä ihmisiä molemmilla puolilla”. Kun hän pyörsi puheensa – samoin kuin viime viikolla kongressivaltauksen suhteen –, kaikki tiesivät, kummassa lausumassa puhui todellinen Trump.

Ku Klux Klanin historiasta dokumentti kertoo kattavan tuntuisesti poimien välillä esiin yllättäviäkin yksityiskohtia – kuten vaikkapa KKK:ta tehokkaasti vastustaneen Teräsmies-radiokuunnelman, jonka kirjoitti järjestöön soluttautunut toimittaja.

KKK:n perustivat vuonna 1865 etelävaltiolaiset sisällissodan veteraanit, jotka halusivat huvittaa itseään vapautuneita orjia pelottelemalla. Pian kuitenkin alkoi vakava väkivalta, joka määritti, miten etelän mustat saattoivat elää elämäänsä.

Keskeisiin käännekohtiin lukeutui D. W. Griffithin propagandistinen menestyselokuva Kansakunnan synty (1915), jonka ansiosta Ku Klux Klanin jäsenmäärä alkoi nousta miljoonaluokkaan.

Läpi historiansa terroristijärjestön keskeisenä tavoitteena on ollut – jälleen ajankohtaisesti – vääristää vaalien lopputulokset. Murhasarjat ja muu väkivalta olivat tähän todella tehokas keino vähintään 1960-luvulle asti.

Sisällissodan jälkeen Geor­gian osavaltion väestöstä 42 prosenttia oli afroamerikkalaisia, nykyisin 32. Silti vasta viime viikolla ensimmäinen heistä, Raphael Warnock, valittiin liittovaltion senaattiin.

