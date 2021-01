Alkoholi inspiroi Thomas Vinterbergin ja Mads Mikkelsenin tragikomedian.

Thomas Vinterbergin ohjaama Yhdet vielä on vahva parhaan ulkomaisen elokuvan Oscarin tavoittelija. Alan bisneslehti Variety nosti sen kategorian kärkiehdokkaaksi jo ennen kuin ehdokkuuksia on julkistettu. Joulukuun alussa se nappasi European Film Awards -gaalassa neljä tärkeää palkintoa, muun muassa paras elokuva ja paras ohjaus -palkinnot.

Komedian ja tragedian rajalla kulkeva elokuva kertoo alkoholista, tarkemmin sanottuna neljästä varhaiskeski-ikäisestä opettajamiehestä, jotka ryhtyvät tissuttelemaan määrätietoisesti ja tauotta. Heitä innostaa teoria, jonka mukaan pieni alkoholimäärä veressä ehkäisee masennusta.

”Alkoholi on maailmanhistorian kannalta merkittävä asia”, Vinterberg sanoo.

”Se nostattaa keskusteluja ja kohottaa tunnelmaa, mutta toisaalta tuhoaa perheitä ja tappaa.”

Oscar-mahdollisuuksia on povattu myös pääosan Mads Mikkelsenille. Vinterberg ohjasi häntä aiemmin elokuvassa Jahti, joka oli Oscar-ehdokkaana kahdeksan vuotta sitten. Vinterbergin elokuvista tunnetaan hyvin myös Dogma95-liikettä kiihdyttänyt Juhlat (1996).

Mads Mikkelsen Thomas Vinterbergin elokuvassa Jahti.­

Yhdet vielä kuvaa mukaansatempaavasti sekä riemua ja korostuneita tunteita että riippuvuuden kierrettä.

”Elämä ja vaikkapa oman työni luovat prosessit ovat tuhon ja rakentamisen vuorottelua. Haluamme monella tapaa irti tylsästä ja keskinkertaisesta.”

Vinterberg kirjoitti elokuvan yhdessä Tobias Lindholmin kanssa. Tanskalaisten alkoholisuhteen purkamisen ohella he piirtävät kuvaa viidenkympin villityksestä.

”Elokuva kertoo myös itsehillinnästä ja halusta vapautua siitä”, Vinterberg sanoo.

”Mitä estot ovat? Vaimoni on pappi, ja hänen mielestään rakastuminen on hyvä esimerkki siitä, kun estottomuus ottaa vallan. Rakastuminen on hyvin epärationaalista. Eräs perustelu irrottelulle ja päihtymykselle on ulkoinen paine. Yhteiskunnan jäseniä arvioidaan ja hallitaan koko ajan monin tavoin.”

”Halu vapautua kontrollista on tanskalaisille ehkä erityisen voimakas, sillä olemme olevinamme niin kamalan järkeviä.”

Elokuvaan jätti jälkensä murhe ohjaajan omassa elämässä. Neljäntenä kuvauspäivänä saapui uutinen: Vinterbergin 17-vuotias tytär Ida oli kuollut auto-onnettomuudessa Belgiassa.

”Tuollainen tuhoaa elämän. Kaikki muuttui. ”

Seuraavina päivinä Lindholm tuurasi Vinterbergiä ohjaajana. Elokuvan tekijäryhmästä monet olivat Vinterbergin ystäviä ja tunteneet Idan tämän koko elämän ajan.

”Jos elokuvasta välittyy rakkauden ja huolenpidon tunteita, ehkä ne tulevat sieltä. Jos nauratte, kenties huumori tulee siitä, että neljä läheisintä ystävääni yritti saada minut nauramaan silloin, kun se oli mahdotonta.”

Psykiatri vakuutti ohjaajalle, että jos hän vain kykenee, hänen kannattaa palata töihin.

”Hupsu elokuva alkoholista muuttui elokuvaksi rakkaudesta ja elämästä.”

Suomen ensi-ilta on 19. helmikuuta. Sen toteutumisen edellytyksenä on pandemiarajoitusten edes lievä hellittäminen pääkaupunkiseudulla.

Tanskassa Yhdet vielä tuli elokuvateattereihin syyskuussa. Se on saanut asukasluvultaan Suomen kokoisessa maassa yli 800 000 katsojaa. Suomessa vastaavaan on yltänyt koko 2000-luvulla ainoastaan Tuntematon sotilas.

”Kai meitä auttoi kilpailun puute”, Vinterberg sanoo ja viittaa siihen, että Hollywood-ensi-iltoja ei ole pandemian vuoksi nähty kevään jälkeen juuri lainkaan.

Hän uskoo elokuvansa puhuttelevan eri yleisöjä eri tavoin.

”19-vuotiaat menevät katsomaan sitä toista kertaa perjantai-iltana kaljakassin kanssa, ja yhtä lailla näytöksessä voi olla Nimettömien alkoholistien jäseniä, jotka kokevat tarinan kertovan juuri heistä”, ohjaaja kuvailee.

”Elokuva ei ole moralistinen”, vaan sallii monenlaiset tulkinnat.

Vinterberg uskoo elokuvan tulevaisuuteen

Juuri nyt elokuvateatterit ovat koronapandemian vuoksi kiinni Suomessa ja Tanskassa. Thomas Vinterberg uskoo, että elokuvateatterit ja perinteinen jakelutapa kestää poikkeusajan myllerrykset.

”Ei maailma niin vähästä muutu. Ei ihmiskunta muuta tapojaan yhden sukupolven aikana”, ohjaaja pohtii.

”Tarvitaan enemmän kuin pandemia. Suuri trauma, kuten sota voisi muuttaa ajattelua noin paljon. Kaikki palaa tavalliseen hyvässä ja pahassa.”

Vinterberg sanoo uskovansa elokuvan erityiseen kykyyn välittää kokemuksia ja ihmisten haluun vastaanottaa tarinoita valkokankaalta.

”Yhteisöllisyys on tärkeää. Pimeä huone, jossa jaetaan sama tunteellinen elämys, vetää suuria yleisöjä puoleensa jatkossakin.”

Eikä kyse ole ainoastaan siitä, mitä valkokangas tarjoaa. Kotikatseluun liittyvät erilaiset tavat kuin elokuvissa käyntiin.

”Se on odotusten rituaali, jossa maksat lipusta, etsit paikkasi ja otat vastaan jotain, mitä ei pause-näppäimellä voi keskeyttää”, Vinterberg miettii.

”Koko katsomo hengittää samassa rytmissä. Elokuvateatteri on omanlaisensa paikka, jossa pidetään toista kädestä ja ehkä enemmänkin.”