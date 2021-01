Nightwish-yhtyeen basisti ja laulaja Marko Hietala kertoo Facebookissa jättävänsä yhtyeen.

Marko Hietala on soittanut Nightwishissä 2000-luvun alusta lähtien.­

Basisti ja laulaja Marko Hietala ilmoittaa Nightwish-yhtyeen virallisella Facebook-sivulla jättävänsä yhtyeen ja poistuvansa julkisuudesta.

”Rakkaat ihmiset. Jätän Nightwishin ja julkisen elämäni”, Hietala aloittaa kirjoituksensa.

Hietala on ollut jäljellä olevien perustajajäsenien, kosketinsoittaja Tuomas Holopaisen ja kitaristi Emppu Vuorisen jälkeen Nightwishin pitkäaikaisin jäsen. Hän on soittanut yhtyeessä vuodesta 2002.

Suorasanaisessa kirjoituksessaan Hietala tuo esille pettymyksensä nykyiseen musiikkiteollisuuteen. Se on syy hänen päätökseensä jättää Nightwishissä soittaminen.

Kirjoituksessaan hän kertoo siitä, miten hän on kokenut tunnustuksen puutetta työskennellessään viime vuosina alalla.

”Suoratoistoyhtiöiden isot pomot vaativat inspiraationsa avulla toimivia artisteja työskentelemään yhdeksästä viiteen samalla kun jakavat tulot epäreilusti. Jopa artistien kesken. Olemme musiikkiteollisuuden banaanivaltio. Isoimmat kiertuepromoottorit puristavat prosentteja jopa meidän omista fanituotteistamme samalla kun maksavat osinkoja Lähi-itään. Ilmeisesti jotkut teokratiat voivat ottaa rahat musiikista, josta joutuisi mestatuksi tai vankilaan ilman että vaikuttavat tekopyhiltä. Tässä vain pari esimerkkiä”, Hietala kirjoittaa.

Tekstissään Hietala kertoo jääneensä viime vuonna pakon edessä kotiin ja pohtineensa asioita. Hän huomasi olevansa pettynyt moniin asioihin musiikkiteollisuudessa ja ymmärsi tarvitsevansa tunnustusta työstään.

”Kirjoittaakseni, laulaakseni ja soittaakseni tarvitsen uusia syitä ja inspiraation lähteitä.”

Hietala kirjoittaa olevansa kroonisesti masentunut ja toteaa, että olisi vaarallista hänelle ja hänen läheisilleen, jos hän jatkaisi nyt työskentelyä.

”Älkää olko huolissanne, olen kunnossa. Minulla on kaksi poikaa, vaimo, muu perhe, ystäviä, koira ja paljon rakkautta.”

Tekstissään Hietala kirjoittaa, ettei todennäköisesti aio jättää musiikkia pysyvästi. Hän sanoo, että on ”pari asiaa”, jotka hän on luvannut hoitaa vuoden 2021 aikana, mutta muuten hän toivoo, ettei kukaan median tai musiikkialan edustaja – Black Sabbathin perustajaa Tony Iommia lukuun ottamatta – ota häneen yhteyttä tämän vuoden aikana.

”Minun täytyy nyt keksiä asioita uudelleen. Toivon voivani kertoa niistä vuoden 2022 aikana. Tämä ei ole silti lupaus.”

Tekstinsä lopussa Hietala haluaa tehdä myös selväksi, mitä mieltä on ”salaliittoteorioista”, joita yllättävä yhtyeestä poistuminen saattaa aiheuttaa.

”Täytän 55 vuotta 14. tammikuuta. Olen kiistatta hoitanut oman osuuteni. Esimerkiksi Tuomaksen [Holopainen] syyttäminen tästä on loukkaus sekä minulle että vapaalle ajattelulleni. Tämä on surullinen asia meille kaikille.”

Hietala on yksi suomalaisen metallimusiikin tunnetuimmista nimistä, joka on aloittanut uransa jo 1980-luvun alkupuolella, jolloin hän perusti veljensä Zachary Hietalan kanssa Tarot-yhtyeen.

Ennen Nightwishiä hän soitti myös Sinergy-yhtyeessä, jonka hän kuitenkin jätti siirryttyään Nightwishiin Sami Vänskän tilalle.

Nightwishin lisäksi Hietala on muun muassa laulanut Northern Kings -yhtyeessä ja ollut pitkään mukana Raskasta joulua -projektissa. Keväällä 2019 Hietala julkaisi ensimmäisen sooloalbuminsa Mustan sydämen rovio.

Vuonna 2020 Hietala osallistui Masked Singer Suomi -ohjelmaan ja voitti kilpailun Tohtori-nimisellä hahmollaan.

Nightwish kertoo Facebook-sivuillaan, että Hietalan lähtö yhtyeestä on pakottanut yhtyeen tekemään vaikeita päätöksiä.

Tiedotteessa sanotaan, että huolellisen harkinnan jälkeen yhtyeen jäsenet ovat yhteisymmärryksessä päättäneet toteuttaa tälle vuodelle suunnitellun Human. :II: Nature. -kiertueen suunnitellusti korvaavan basistin kanssa. Basistin nimi ilmoitetaan myöhemmin.

Kiertueen on tarkoitus alkaa 12. maaliskuuta virtuaalikonsertilla, minkä jälkeen yhtyeen on tarkoitus lähteä maaliskuun lopussa Kiinasta kiertämään ympäri maailmaa. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan kiertue jatkuu vuoden 2021 loppupuolelle saakka. Suomeen on ilmoitettu toistaiseksi kaksi festarikeikkaa.

Uutinen päivittyy.