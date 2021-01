Kirjallisuus

Esitysrunoilija Niko Hallikaisella oli unelma.

Koska unelman tavoittelu varsinkin eristettynä korona-aikana ei ole ollut mahdollista, hän kirjoitti sen muistiin ”kuin kirjalliseksi lahjaksi itselleen”. Kävi kuitenkin niin, että tammikuun alussa ilmestyneessä esikoisteoksessaan Kanjoni (Otava) Hallikainen sattuikin kirjoittamaan unelmansa samalla myös kuoliaaksi.

”Kuten monella 1990-luvulla lapsuutensa eläneestä ikäluokastani, on minullakin ollut lapsesta asti hyvin amerikkalainen unelma elämästä. Olen köyhästä yksinhuoltajaperheestä ja haaveillut muuttavani Yhdysvaltoihin ja tulevani Leonardo DiCaprion adoptoimaksi”, Hallikainen, 31, kertoo.

Tämän haaveen perustukset muurattiin nuoren miehen mieleen television ääressä itähelsinkiläisessä olohuoneessa, Music Televisionin videoiden ja Oscar-gaalojen parissa.

Elettiin aikaa, kun Renny Harlinia ja tämän silloista vaimoa Geena Davisia lennätettiin ympäri Suomen kesäfestivaaleja laman lannistaman kansan ihmeteltäväksi.

”Tuli olo, että minullekin voisi käydä noin. Olisi kuuluisa Hollywood-näyttelijämies ja ulkoisesti upea elämä. Kirjani on tavallaan tämän lapsuudenunelman kuulustelua”, Hallikainen selventää.

Unelma rakentui vankasti fantasian pettävälle hiekalle: kouluaikanaan Hallikainen ei ihastunut todellisiin ihmisiin, ainoastaan kaukaisiin tähtiin. ”Ympäröivä todellisuus oli niin heteroseksuaalinen, että rakkaudentunteet jäivät fantasian tasolle.”

Kanjoni on kiihkeän ruumiillinen, pohjattoman traaginen ja hiilenmustan humoristinen kuvaus rakkaudenkaipuusta tyhjäksi korventuneesta, epävakaasta nuoresta miehestä.

Romaanin kertojaminällä ei ole nimeä, ja häivähdyksiä hänestä on mahdollista tavoittaa vain niiden satojen miesten heijastuksista, joita hän kohtaa webkameran seksisessioissa.

Kamerasessiot vyöryvät lukijan päälle 25 sivun mittaisella massalla. Hallikainen kertookin halunneensa käsitellä miesten välisiä viettejä ja haluja klaustrofobisen ahtaassa tilassa.

Seksin pakkomielteisyys lähentelee väkivaltaa. HS:n kirjallisuuskriitikko Antti Majander kirjoitti viime kesäkuussa arviossaan Janne Saarakkalan esikoiskirjasta Sen pituinen se, että kirjassa ”naidaan useammin ja hävyttömämmin kuin sadassa vuodessa suomalaisen laatu­proosan historiaa yhteensä”.

Uusi vuosi, uusi ennätys.

Hallikaista kiinnostaa kirjoittamisessa juuri kohtuuttomuus. ”Halusin tutkia, missä menee se raja, että jokin on jo liikaa, kuten seksin kuvaus.”

Teksti ja tunteet ovat intensiivisiä. Keskitietä Kanjonin maailmassa ei ole.

”Elämä säikäyttää minut sillä, ettei täällä näemmä ikinä saa, mitä kaikista herkimmin haluaa. Elämä on kummitusjuna. Menen sen perseestä sisään ja tulen suusta ulos kuin itkuinen puhe hautajaisissa.”

Hallikaisen mukaan Kanjoni on ”hyperseksuaalinen installaatio, jonka teemoja ovat rakkaus, erotiikka, haaveet ja miten nämä kaikki kolme romahtavat”.

Esikoiskirjailija sai tietoisesta tekstin rakentamisesta huolimatta myös huomata, että teksti veikin kirjoittajaansa. Alussa hän kirjoitti itselleen unelmien parisuhdetta Oscar-palkitun näyttelijän kanssa unelmien kaupungissa Los Angelesissa.

”Hän tuoksuu ruusugeraniumille, aavikkohiekalle, suurelle palmulle. Alakerran olohuoneen kaiutinpylväistä soi kanadalaista hip hopia, hän tanssittaa minua. Kaikki on liikaa, liikaa, liikaa, liikaa.”

”Kirjoitusprosessin aikana huomasin, että hahmoni alkoi vain riidellä rakkauden kohteensa kanssa. Kirjoittaessa halusin rakentaa itselleni unelmieni suhteen, jota minulla ei ole koskaan ollut, mutta se ei toiminut edes fiktion tasolla”, Hallikainen sanoo ja nauraa.

Teoksen proosarunomainen, liioittelua kerronnan keinonaan käyttävä kieli on tuttua Hallikaisen esitysrunoudesta.

Tanssikriitikkona ja kansain­välisen Sivuaskel-tanssifestivaalin kuraattorina toiminut Hallikainen opettaa myös luovaa kirjoittamista tanssitaiteen koulutusohjelmassa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Niko Hallikainen esitystaiteen talossa Mad House Helsingissä syksyllä 2019.­

Esitysrunouden pariin Hallikainen löysi vuonna 2018, kun muiden taiteellisesta työstä kirjoittaminen ei enää tyydyttänyt omaa luomisen tarvetta. Esitysrunous tarkoittaa nimenomaan lavalle esitettäväksi, pikemminkin kuin tekstinä kirjoitetuksi, tarkoitettua runoutta, jota sen tekijät lausuvat itse yleisölle.

”En ollut tätä ennen ollut tekemisissä esitysrunouden kanssa. Tiesin kyllä beat-runousperinteestä ja siitä kliseisestä kuvasta, jossa joku soittaa bongorumpuja ja toinen lausuu runoa jossain baarin nurkassa epämääräisen rytmin tahtiin. Ajattelin, että voisi kuulostaa hyvältä lausua omia runoja ambient-musiikin tahtiin.”

Hallikainen alkoi kirjoittaa englanninkielisiä runomuotoisia tekstejä. ”Englanniksi siksi, että koen sen tunnekielekseni. Opin englannin lapsena tv:stä katsomalla Cartoon Networkin piirrettyjä”, hän kertoo.

Kolmessa vuodessa syntyi kuusi sooloteosta, kuten psyykkistä yksinäisyyttä käsitellyt esikoinen Blue Exhaust, lähiölapsuudesta kertonut Low Income Glow ja viimeisimpänä Black Mercedes, viisituntinen puhe­säestys prinsessa Dianan hautajaisten televisiointiin. Black Mercedeksen piti saada ensi-iltansa marraskuussa Baltic Circle -teatterifestivaalilla, mutta ensi-ilta peruuntui koronapandemian takia.

Hallikaisen tyyli on lausua proosarunojaan tietoisen monotonisesti kännykkänsä näytöltä, ”koska se on humoristista”. Hänen sooloesityksiään on nähty muun muassa Flow-festivaalilla ja Kiasmassa. Samaan tyyliin hän on itse lukenut äänikirjaksi myös Kanjonin.

Hallikaisen sooloteokset eivät ole tarinallisia, vaan ne pelaavat materiaalin runsaudella ja pienillä yksityiskohdilla, joita hän on poiminut omasta elämästään.

”Tarkoitus on hämmentää sitä, mikä on totta ja mikä ei.”

Sama pätee Kanjoniin.

Kirjan kirjoittaminen on ollut aina Hallikaisen tavoitteena. Tämän unelman toteuttaminen kesti kuitenkin jonkin aikaa, koska oikean kirjoitustyylin löytäminen vei aikaa. Ensin piti löytää ylipäätään sellaista kirjallisuutta, joka Hallikaista kiinnosti. Suomenkielisestä kirjallisuudesta sitä ei löytynyt.

Vuonna 2017 tehdessään pro gradu -tutkielmaansa queer-miestaiteilijoiden verta hyödyntävistä esityksistä hän löysi yhdysvaltalaisen New Narrative -liikkeen. New Narrative on 1970-luvun lopulla San Franciscossa varsinkin gay- ja lesbo­runoilijoiden keskuudessa syntynyt kokeellisen kirjoittamisen liike.

Itselleen tärkeiksi kirjailijoiksi liikkeen piirissä hän mainitsee Kevin Killianin, Eileen Mylesin ja Cookie Muellerin. Heidän teoksiaan ei ole suomennettu.

”New Narrative -romaanit käsittelivät paljon ruumiillisuutta, identiteettiä ja seksiä. Lauseet ovat runollisia ja rakenteeltaan hämmentäviä. Tutustuminen näihin teksteihin oli tajunnan­räjäyttävää. Vaikka Kanjoni ei ole New Narrativea, se avasi minulle sen potentiaalin, mitä proosa voisi olla.”

New Narrative -teksteissä on myös paljon eettisiä ja moraalisia rajanylityksiä, sekä tahallista toden rajojen hämmentämistä tekstin sisällä.

Kysymys toden rajoista liittyy vahvasti myös kiisteltyyn autofiktioon.

Vaikka kirjassa on mukana omiakin kokemuksia, Hallikainen kertoo pyrkineensä luomaan ”kirjalliset olosuhteet, joissa kokemuksellisuus ja fiktiivisyys monimutkaistavat ja sekoittavat toisiaan”.

Esimerkiksi kirjan webkamerasessioilla hän kertoo halunneensa käsitellä 1980- ja 90-lukujen gay cruising -kulttuuria tähän päivään tuotuna.

”Luin aidsiin kuolleen yhdysvaltalaisen taiteilija-aktivisti David Wojnarowiczin päiväkirjoja, jossa hän kuvasi harrastamaansa cruisingia. Homomiehet menivät hylättyihin teh­dashalleihin harrastamaan sek­siä anonyymisti. Nykyään crui­sing-kulttuuri on myös digi­talisoitunut. Kanjonissa kuvattu sivusto on tavallaan dokumentti eräästä webcam-sivustosta, mutta kaikki kirjan videot ovat täysin fiktiivisiä.”

Amerikkalaisessa unelma­kuvastossa sankari ratsastaa tarinan lopussa auringonlaskuun.

Mitä tekee Hallikainen, kun lapsuuden amerikkalainen unelma upeasta elämästä on nyt ratsastettu kuoliaaksi?

”Palaan juurilleni Itä-Helsinkiin television ääreen. Kirjoitan nyt seuraavaa romaaniani, joka käsittelee köyhyyttäni ja tämän vaikutusta seksuaaliseen kasvuun.”

Kisa HS:n esikoiskirjapalkinnosta käynnistyy

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle suomeksi kirjoitetulle esikoisteokselle jaetaan 27. kerran vuonna 2021.

Marraskuussa 2021 julistettava 15 000 euron arvoinen ­tunnustus jatkaa vuosina 1964–1994 myönnetyn J. H. Erkon esikoiskirjapalkinnon perinnettä.

Kilpailun kymmenen finalistia nimetään lokakuun lopulla Helsingin kirjamessujen aikaan.

Raatiin kuuluivat toimittajat Suvi Ahola, Arla Kanerva, Sanna Kangasniemi ja Antti Majander (pj.) sekä kirjailija Eino Santanen ja tunnustuksen viime vuonna romaanilla Rajamaa voittanut Terhi Kokkonen.

Yleensä raati saa tietoonsa vuosittain vähintään 70 kaunokirjallista esikoisteosta.