UMK-voittaja ratkaistaan 20. helmikuuta suorassa lähetyksessä, joka järjestetään koronaviruspandemian vuoksi ilman yleisöä.

”UMK:hon hakeneiden artistien tunnettuus on kokenut ison harppauksen eteen- ja ylöspäin.”

Näin sanoi tämän vuoden UMK-finalistit valinneen ammattilaisraadin johtaja, YleX:n musiikkipäällikkö Tapio Hakanen viime lokakuussa.

Kun katsoo tänään julkistettua UMK-finalistien nimilistaa, on helppo olla samaa mieltä Hakasen kanssa. Kilpailukappaleita on vielä mahdotonta arvioida, koska niitä ei ole medialle toimitettu kuunneltavaksi, mutta nimekkyydellä mitattuna yhtä kovatasoista euroviisukarsintaa saa Suomen historiasta hakea.

Tänä vuonna Suomen euroviisuedustajaksi Uuden musiikin kilpailussa pyrkivät Danny, Teflon Brothers ja Pandora, Aksel Kankaanranta, Blind Channel, Ilta, Laura Põldvere ja Oskr.

Kappaleet julkaistaan huomisesta lähtien niin, että joka arkipäivä julkaistaan yksi uusi UMK-kappale. Ensimmäisenä on vuorossa Oskrin kappale, viimeisenä Iltan.

UMK-finaali järjestetään 20. helmikuuta koronaviruspandemian vuoksi ilman yleisöä. Euroviisut järjestetään Rotterdamissa 18.–22. toukokuuta, mutta järjestämistapa on vielä epävarma.

Viime vuonna UMK:n slogan oli ”kilpailu tuli takaisin”. Etukäteen kilpailuun liittyi paljon epäilyksiä, koska kaksi edeltävää vuotta eivät olleet massiivisia onnistumisia. Suomi oli päättänyt siirtyä perinteisestä karsinnasta niin sanotun kutsuvierasartistin lähettämiseen Euroviisuihin.

Vuosina 2018–2019 Suomi lähetti Euroviisuihin etukäteen valitun kansainvälisesti tunnetun artistin, jonka toivottiin menestyvän Euroopan laajuisessa laulukilpailussa. Ensin Suomea edusti Saara Aalto, sitten Darude ja Sebastian Rejman. Aalto jäi finaalissa toiseksi viimeiseksi, Darude ja Rejman eivät selvinneet edes finaaliin.

Oli siis ymmärrettävää, että vuonna 2020 Yle päätti ottaa takaisin perinteisen kilpailun, ja lopulta Suomen euroviisuedustajan paikasta kilpaili kuusi artistia ja yhtyettä.

Kuten viime vuoden HS:n jutun otsikossa todetaan, lopputuloksena oli se, että viisupaikasta kisasi ”kiinnostavien mutta aika tuntemattomien artistien joukko”. Etukäteen nimistä esille nousi lähinnä Erika Vikman, ja hänellekin UMK:hon osallistuminen aiheutti lopulta suosion moninkertaistumisen.

Tänä vuonna tilanne on toisin: suurin osa UMK-kilpailijoista on todennäköisesti suomalaiselle suurelle yleisölle entuudestaan tuttuja vähintäänkin nimeltä.

Konkreettisin esimerkki tästä on se, että paikkaa Suomen euroviisuedustajana tavoittelee koko kansan Dannynä tuntema 78-vuotias musiikkineuvos Ilkka Lipsanen.

Siitä lähtien kun Yle korvasi perinteisen euroviisukarsinnan Uuden musiikin kilpailulla, ovat kilpailun osallistujat koostuneet ensisijaisesti nuorista, aloittelevista tai uralleen uutta nostetta hakevista artisteista. Kymmenen vuosien mittaista kokemusta UMK-osallistujista oli toki vuonna 2016 kilpailuun osallistuneella Einillä.

Danny menee Einistäkin vielä heittämällä ohi, sillä seitsemän kertaa aiemmin Suomen euroviisuedustajaksi pyrkinyt konkarilaulaja osallistui ensimmäisen kerran euroviisukarsintoihin vuonna 1966. Kahdesti Danny on jäänyt karsinnoissa toiseksi, mutta voittoa ei ole tullut kertaakaan. Edellisen kerran Danny tavoitteli paikkaa vuonna 2004.

Danny­

Nyt tyytyväiseltä kuulostava Danny tekee nopeasti selväksi, että hänellekin UMK:ssa on kyse uudesta alusta. Tiistaina julkistettiin, että Danny on tehnyt levytyssopimuksen Arttu Wiskarin Mökkitie Records -levy-yhtiön kanssa, ja puhelimessa Danny kertoo, että tulossa on kokonainen uusi levy. Edellinen Dannyn sooloalbumi julkaistiin vuonna 2016, sitä edeltävästä on 2000-luvun alulta.

Selvää on siis se, että UMK:ssa ihmisille esitellään uudenlainen Danny, jonka kappaleet on Wiskarin levy-yhtiön ykköstekijän Janne Rintalan käsialaa. Rintala on Wiskarin omien laulujen luottokirjoittaja, ja viime vuoden UMK:hon hän oli tekemässä niin ikään Mökkitie Recordsin artisteihin kuuluvan Erika Vikmanin Cicciolina-kappaletta. Vikmanin uusi nousu suomidiskon ykkösnimenä on paljon paitsi Vikmanin itsensä, myös Rintalan ansiota.

Danny ei kuitenkaan ole kiinnostunut puhumaan entisen naisystävänsä Vikmanin viimevuotisesta menestyksestä ja mahdollisesta sen perässä seuraamisesta, vaan sivuuttaa kysymyksen korrektisti. Sen sijaan hän ylistää vuolain sanoin Rintalaa, johon hän tutustui sen jälkeen, kun oli osallistunut Vain elämää -ohjelmaan Wiskarin kanssa.

”Minulla on ollut urallani mahdollisuus työskennellä aina aikansa parhaimpien laulunkirjoittajien, kuten Juha Vainion ja Pertsa Reposen, kanssa. Mielestäni Janne on tämän hetken paras ajantulkitsija, hänellä on teksteissään hämmästyttävä kyky tulkita tätä päivää. Olen todella onnellinen siitä, että nyt saan tehdä musiikkia hänen kanssaan”, Danny sanoo.

Alun perin Rintalan kanssa työstettyjä kappaleita ei ollut tarkoitettu UMK:hon tai Euroviisuihin, mutta kun Mökkitien edustajat olivat sitä mieltä, että Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua -niminen kappale kannattaa lähettää kisaan mukaan, Danny ei sanonut vastaan.

”En lähde siitä, että minun pitäisi voittaa. Meillä on tarjottavana uutta Dannyn musiikkia suomalaisille ja jonkinlainen käsitys siitä, että mitä UMK:ssa tarvitaan. Pitää olla vauhtia, vaarallisia tilanteita ja dramatiikkaa.”

Tätä kaikkea Dannyn mukaan hänen kappaleessaan on, koska se on tekstinä ”niin totta kuin lauluteksti voi olla”. Musiikkineuvos kertoo kappaleen olevan tarina, jossa ihminen katsoo elämäänsä viimeisen päivän kannalta.

Danny ei kiistä sitä, että ajatus 78-vuotiaasta konkarista osallistumassa UMK:hon ja pyrkimässä Suomen euroviisuedustajaksi voi olla joidenkin mielestä myös huvittava. Hän vertaakin itseään brittiläiseen konkarilaulajaan Engelbert Humperdinckiin, joka edusti Britanniaa Euroviisuissa vuonna 2012 – varsin heikolla menestyksellä tosin. Siitä Danny on varma, että Euroviisuissa hänelle kävisi paremmin kuin Humperdinckille.

”Tämä on vastavetomme. Tämän tekstin takana on suurenmoista seistä.”

Dannyn kappale julkaistaan maanantaina 18. tammikuuta.

Danny päihittää muut UMK-osallistujat kokemuksellaan, mutta tämänhetkisessä suosiossa ainakin kuuntelumäärillä mitattuna musiikkineuvoksen ohi ajaa rap-yhtye Teflon Brothers, joka osallistuu UMK:hon yhdessä ruotsalaisen eurodance-laulajan Pandoran kanssa.

Kevyestä humoristisesta räpistään tunnettu Pyhimyksen, Heikki Kuulan ja Volin yhtye kuuluu kiistatta viime vuosien striimatuimpiin kotimaisiin yhtyeisiin: Teflon Brothersilla on useita kymmenen miljoonan Spotify-kuuntelun rajan ylittäneitä kappaleita. Yksin Hubba bubba -kappaletta on kuunneltu yli 17 miljoonaa kertaa.

Suomessa hyvin harvoin tämän kokoluokan yhtyeet lähtevät mukaan kilpailemaan paikasta Euroviisuihin. Sen myöntää myös Pyhimyksenä tunnettu Mikko Kuoppala. Syykin on selvä: moni suosittu artisti pelkää leimaa euroviisuartistina.

”Teflon Brothersille on aina ollut oleellista, että voimme rikkoa raja-aitoja ja tehdä asioita pilke silmäkulmassa. Minkä ihmeen takia tällaiseen karnevaaliin osallistuminen vaikuttaisi artistin uskottavuuteen? Uskottavuus on heikoissa kantimissa jo valmiiksi, jos sen menettämistä pitää pelätä.”

Euroviisuihin hakemista Teflon Brothers on Kuoppalan mukaan harkinnut jo vuosien ajan. Se on kiehtonut kolmikkoa, koska Teflon Brothersin suosion ydin on Kuoppalan mukaan se, ettei yhtyeen musiikista pitääkseen tarvitse olla räppimaailman sisäpiirissä.

”Euroviisut on huumoripitoinen, lämminhenkinen huumorin keskittymä. Suomessa ei ole ollut sellaisia euroviisuosallistujia. Joko on suhtauduttu juttuun ihan vitsinä tai sitten lähdetty kilpailemaan vakavasti käsi täristen. Me suhtaudumme tähän camp-kulmaan positiivisesti. Tarkoituksena on tarjota viihdettä.”

Teflon Brothers ja Pandora­

Aivan toisen puolen Teflon Brothersin UMK-osallistumiseen tuo se, ettei yhtye pyri euroviisuedustajaksi kolmestaan, vaan mukana on suomalaisille hyvin tuttu Pandora, eli Anneli Magnusson.

Magnusson kehuu sitä, miten hyvin yhteistyö Teflon Brothersin kanssa on toiminut. Rap-yhtye ja eurodance-laulaja tapasivat toisensa ensimmäisen kerran neljä vuotta sitten, ja toissa vuonna Teflon Brothers lähetti ensimmäisen ehdotuksen yhteiskappaleesta Magnussonille. Tosissaan yhteiskappaletta alettiin työstää vuosi sitten.

”On ollut tajunnanräjäyttävää huomata, millaisia ideoita tässä on syntynyt”, Magnusson kertoo.

Hänelle euroviisukarsinnat ovat Ruotsin puolelta tuttuja entuudestaan: Magnusson on osallistunut pariin otteeseen Melodifestivalen-kilpailuun muttei ole päässyt Euroviisuihin asti. Nyt Magnusson tietää, että hänelle ja Teflon Brothersille saatetaan etukäteen asetella niskaan ennakkosuosikin viittaa heidän yhteissuosionsa ansiosta. Magnusson ei halua stressata siitä.

”Ei ole parasta olla ennakkosuosikki, koska siitä seuraa suuria odotuksia. Altavastaajana on helpompaa lähteä kilpailuun. Mutta katsotaan, mitä tapahtuu.”

Teflon Brothersin ja Pandoran kappaleen nimi on I Love You, mikä viittaisi siihen, että se olisi Teflon Brothersin musiikille epätyypillisesti englanninkielistä. Niin yksiselitteisestä asiasta ei ole kyse.

”Tässä kappaleessa kieli ei ole se asia, ja siihen viitataan myös kappaleessa itsessään. Siinä on eri kieliä ja universaalia viestintää. Koko laulun nimi on maailman universaalein lause”, Kuoppala sanoo.

Teflon Brothersin ja Pandoran kappale julkaistaan perjantaina 15. tammikuuta.

Aksel Kankaanranta­

Oma lukunsa UMK-osallistujien joukossa on viime vuoden UMK-voittaja Aksel Kankaanranta. Kankaanrannan mahdollisella uudella osallistumisella UMK:hon on spekuloitu siitä lähtien, kun Yle ilmoitti, että viime vuoden Euroviisujen peruuntumisesta huolimatta Suomi ei lähetä Kankaanrantaa automaattisesti edustajaksi tämän vuoden Euroviisuihin.

Marraskuussa näytti selvältä, että Kankaanranta ei ole tämän vuoden kilpailussa mukana. Voice.fi julkaisi haastattelun, jossa Kankaanranta sanoo suoraan, että päätti olla hakematta UMK:hon. Miten on siis mahdollista, että Kankaanranta tavoittelee nyt uudestaan euroviisuedustajan paikkaa uudella Hurt-nimisellä kappaleella?

Kankaanrantaa tilanne tuntuu harmittavan.

”Kun annoin sen haastattelun, ajattelin, että puhumme uudesta suomenkielisestä singlestäni. Keskustelu ajautui UMK:n puolelle, mihin en ollut varautunut, ja menin pieneen paniikkiin. Sanoin vahingossa, että en ole osallistumassa kilpailuun, koska minulla oli salassapitovelvollisuus. Se oli oma virheeni, tarkoitus ei ollut hämmentää tai valehdella.”

Nyt Kankaanranta sanoo, että suunnitelma uudesta UMK-osallistumisesta on ollut levy-yhtiön kanssa esillä viime keväästä lähtien. Hän sanoo, ettei Ylen päätös järjestää uusi UMK-kilpailu harmita häntä ainakaan enää erityisesti ja että hän ymmärtää Ylen ratkaisun. Paineita voiton uusimisestakaan laulaja ei suostu ottamaan.

”Lähdetään mukaan sillä asenteella, että katsotaan mitä tapahtuu. En jaksa stressata liikaa siitä, että jos en tällä kertaa voitakaan. Nyt UMK:sa on todella kova taso.”

”Tuleva kilpailukappaleeni on vielä enemmän lauluun perustava kuin Looking Back, ja pidän tästä hitusen enemmän kuin Looking Backista, vaikka molemmat ovat hyviä biisejä”, Kankaanranta sanoo tulevasta UMK-kappaleestaan.

Aksel Kankaanrannan kappale julkaistaan keskiviikkona 20. tammikuuta.

Blind Channel­

Dannyn, Teflon Brothersin, Pandoran ja Aksel Kankaanrannan lisäksi myös muut UMK-osallistujat ovat monille tuttuja.

Merkittävästi muita osallistujia raskaampaa tyyliä edustaa kuusihenkinen rock-yhtye Blind Channel. Emma-gaalassakin palkittu ja Euroopassa vuosien ajan kiertänyt yhtye on kansainvälisellä tunnettuudella selvästi edellä suurinta osaa muista tämän vuoden UMK-kilpailijoista. Yhtyeen laulajat Joel Hokka ja Niko Vilhelm uskovat, että poikkeava tyylilaji voi olla heidän vahvuutensa. Tähän heidän mukaansa viittaa myös UMK-kappaleen nimi Dark Side.

”Suomi on pärjännyt Euroviisuissa parhaiten juuri raskaammalla musiikilla. Lordi voitti viisut, minkä lisäksi rock-yhtyeistä Softengine sijoittui myös poikkeuksellisen hyvin”, Vilhelm sanoo.

”Euroviisuja katsoo paljon ihmisiä, jotka eivät ole euroviisufaneja. Heille juuri rock ja metalli herättävät huomion muiden euroviisukappaleiden joukossa”, Hokka sanoo.

Blind Channelille idea UMK:hon hakemisesta syntyi, kun koronaviruspandemia perui bändin ison kiertueen juuri levyn julkaisun jälkeen ja tietoa tulevaisuudesta ei ollut ollenkaan. Kuusikkoa ei kiinnosta se, miten rockpiireissä suhtaudutaan siihen, että he pyrkivät Euroviisuihin.

”Se on suoraan sanottuna mulle ihan sama. Olemme hulluja ja nälkäisiä ja haluamme päästä näyttämään osaamisemme maailmalle, ja tämä on mahtava mahdollisuus siihen. Jos se vie meiltä rockuskottavuuden rockpoliisien silmissä, ihan sama”, Hokka sanoo.

Blind Channelin kappale julkaistaan torstaina 21. tammikuuta.

Laura Põldvere­

Euroviisuista eniten kokemusta on etukäteen Laura Põldverella, joka on edustanut kotimaataan Viroa kahdesti Euroviisuissa, edellisen kerran vuonna 2017. Virossa Põldveren musiikki nousi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana hyvin kuunnelluksi.

Nykyisin hän työskentelee ja asuu puoliksi Suomessa, ja viime vuoden UMK:ssa kansainvälisen raadin edustajana toimiessaan hän sai idean hakea Suomen euroviisuedustajaksi. UMK:ssa hänen kappaleensa on nimeltään Play.

”Rakastuin Tampereella show’hun ja ihmisiin ja sain rohkeuden lähettää lauluni UMK:hon. Euroviisukarsintoihin osallistuminen on joka kerta jännittävää”, hän sanoo.

Laura Põldveren kappale julkaistaan tiistaina 19. tammikuuta.

Ilta­

Viime vuonna debyyttikappaleensa julkaissut Ilta on UMK:n tämän vuoden nuorin osallistuja, jonka äänen monet kuitenkin tunnistavat Cheekin Sillat-kappaleesta ja Pikku G:n Mitä sulle jää -biisistä. Soolourallaan iskelmähenkistä musiikkia tekevä Ilta palkittiin viime vuonna Iskelmä-gaalassa vuoden tulokkaana, ja idean UMK:hon hakemisesta hän sai omalta tiimiltään.

”Pakko myöntää ensireaktioni olleen, että ’Oletteko oikeasti varmoja?’ Sitte aloimme miettiä, että tässä ajassa tämä on hyvä mahdollisuus ja voi tarjota ison näkyvyyden. Alkoi tuntua siltä, että tämä on hyvä juttu”, Ilta kertoo.

Kelle mä soitan -kappaleella kilpaileva Ilta on Dannyn ohella ainut puhtaasti suomenkieliseen biisiin UMK:ssa luottava. Hän ei mieti vielä liikaa mahdollista paikkaa Euroviisuissa.

”Määränpääni on saavuttaa uusia kuulijoita ja laulaa itseni ihmisten sydämiin.”

Iltan kappale julkaistaan perjantaina 22. tammikuuta.

Oskr eli Oskari Ruohonen­

Todennäköisesti vierain nimi UMK-osallistujista on Oskr, eli Oskari Ruohonen. Aikaisemmin hän on tehnyt indie rockia Traffic Island ja Yournalist -yhtyeissä, mutta nyt hän pyrkii esille sooloartistina kappaleella Lie. Ruohosen isä on Matti ja Teppo -yhtyeen Teppo Ruohonen, ja Oskari kertoo keskustelleensa myös isänsä kanssa UMK:hon osallistumisesta etukäteen.

Ruohonen sanoo tietävänsä, että hän on tämän vuoden joukkiossa etukäteen ajateltuna altavastaaja, vaikka itse korostaa, ettei halua ajatella UMK:ta erityisesti kilpailuna, vaan show’na, jossa pääsee esittämään omaa musiikkiaan.

”Olen musiikkiurallani tottunut siihen asetelmaan, että pääsen yllättämään. Se sopii minulle hyvin. Toivon vain, että ihmiset tykkäävät kappaleestani.”

Oskrin kappale julkaistaan torstaina 14. tammikuuta.

Oikaisu kello 13.30: Korjattu Teflon Brothers -yhtyeen Volin nimen kirjoitusasu oikeaksi.