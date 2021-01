Danny pyrkii Suomen euroviisuedustajaksi ensimmäisen kerran yli 15 vuoteen, ja ajatus Dannyn UMK-voitosta on pelottavan houkutteleva, kirjoittaa Juuso Määttänen.

Eihän sille mitään voi, mutta väkisin tämä lause saa virneen nousemaan suupielille.

Danny pyrkii Suomen edustajaksi Euroviisuihin vuonna 2021.

Tässä tapauksessa virnistys ei ole pahantahtoista tai pilkallista, vaan hyväntahtoista huvittuneisuutta. Juuri sellaista, mitä Euroviisuissa kuuluu ollakin. Sopivaa camp-henkeä ja ajatusta siitä, että kaikkea – edes itseään – ei aina tarvitse ottaa niin kamalan vakavasti.

Jos tällainen asenne saadaan valjastettua Euroviisuissa oikein, parhaimmillaan lopputuloksena on täyttä timanttia.

Toistaiseksi on mahdoton sanoa, minkä muotoista ja kokoista timanttia musiikkineuvos Ilkka ”Iso D” Lipsanen aikoo meille tarjoilla kappaleellaan Sinä päivänä kun kaikki rakastaa mua, koska yhtäkään viisukappaletta ei ole vielä julkaistu. Ennusmerkit ovat silti vähintäänkin lupaavat.

Ennen Uuden musiikin kilpailun osallistujien julkistamista euroviisupiireissä alkoi nimittäin liikkua jonkinlaisia huhuja tulevista kilpailijoista.

Puhuttiin, että Mökkitie Records toisi tänäkin vuonna yhden artistin mukaan UMK:hon. Viime vuonna Arttu Wiskarin levy-yhtiön edustaja oli Erika Vikman, joka varasti UMK-show’n kappaleellaan Cicciolina, vaikka jäikin lopulta kilpailussa niukasti kakkoseksi. Vikmanille matka oli paljon tärkeämpi kuin määränpää. Cicciolina teki hänestä hittiartistin, jonka tulevaa diskolevyä odotetaan kuumeisesti.

Vikmanin nousu tapahtui nimenomaan sillä asenteella, että kaikkea ei tarvitse ottaa täysin vakavasti. En tarkoita, että Vikman olisi lyönyt homman läskiksi ja pelleillyt UMK-karsinnoissa. Päinvastoin: kaikki oli tarkkaan harkittua, ja Vikmanin uusi Kikka-henkinen tyyli oli juuri sitä, mitä suomalaiset olivat kaivanneet.

Paljon oli juuri sen ansiota, että taitavasti tehtyyn ”junttimusiikkiin” keskittynyt Wiskarin levy-yhtiö oli löytänyt Vikmanista muusikon, joka halusi tehdä tismalleen samanlaista musiikkia, mitä biisintekijä Janne Rintalan mielestä puuttui Suomesta.

Tänä vuonna päivää ennen UMK-kilpailijoiden julkistamista Mökkitie Records tiedotti tehneensä levytyssopimuksen kaikista maailman ihmisistä Vikmanin entisen miesystävän Dannyn kanssa.

Jo tässä vaiheessa oli helppo laskea 1+1 ja todeta, että tälläkin kertaa summaksi tule kaksi. Olin kuullut jo pari päivää ennen Mökkitien ilmoitusta spekulaatiota siitä, että seitsemän kertaa aiemmin Suomen euroviisuedustajaksi pyrkinyt 78-vuotias Danny yrittäisi mukaan vielä kerran.

Dannyn edellisestä euroviisukarsinnasta on jo aikaa, ja se tapahtui vuonna 2004. Silloin Danny & D’voices kilpaili kappaleella Seven Times Seven. Siitä ei ole paljon kerrottavaa jälkipolville.

Mutta tänä vuonna asiat voivat olla toisin. Dannyn UMK-kappale julkaistaan ensi maanantaina, eli sitä voi arvioida vasta sitten, mutta jo banaaliutta huokuva nimi lupaa hyvää. Samoin tiedotteessa oleva kuvaus kappaleesta.

”Kysymys on oikeastaan siitä, että elämä on lahja ja sen pituudesta ei kukaan tiedä. Mutta sen tietää, että se aikanaan päättyy ja kappaleessa sitä aihetta käsitellään humoristisesti ja totuudenmukaisesti.”

Mökkitie Records ei ole toivottavasti säästellyt Dannyn ensimmäiseksi kappaleeksi uudella levy-yhtiöllä mitään kädenlämpöistä löysäilyä vaan jotain todella yllättävää.

Riippunee paljon Dannyn huumorintajusta ja biisintekijäporukan luovuudesta, mihin asti biisi todella kantaa. Haastattelussa Danny puhui kappaleen teemoista, kuten elämän loppusuoralla olemisesta, yllättävän juhlallisesti ja vakavasti. Samalla hän vertasi itseään Britanniaa Euroviisuissa pönöttäen edustaneeseen Engelbert Humperdinckiin.

Tämä huolettaa. Humperdinck ei ole missään tapauksessa oikea referenssikohde Dannylle, ja toivottavasti hän tietää sen itsekin.

Oma mielikuvitukseni ehti jo Dannyn nimen julkistamisen jälkeen laukata aivan toisaalle. Kirjoitin vuonna 2019 Tel Avivin Euroviisujen aikaan ylistystekstin San Marinon viisuedustajasta Serhatista: 54-vuotiaasta turkkilaismiehestä, jonka kappaleessa Say Na Na Na ei ollut mitään järkeä mutta josta tuli koko viisukansan rakastama meemi. Se siivitti San Marinon maan historian parhaaseen euroviisutulokseen.

Serhatissa oli vain yksi ongelma. Kilpailusuoritusten perusteella hänen laulutaitojaan saattoi kuvailla kauniistikin sanottuna huonoiksi. Sävellajin löytäminen oli mahdoton tehtävä.

Dannylla ei tätä ongelmaa ole. Oikein muotoiltuna käsissämme voisi olla suomalainen paranneltu versio kuivakan Humperdinckin sijaan Serhatista.

Ei Danny ole silti ainut kiinnostava nimi tämän vuoden UMK-osallistujien joukossa. Oikeastaan voi sanoa, että kattaus ei ole nimilistan perusteella ollut UMK:n olemassaolon aikana koskaan näin kiinnostava ja kovatasoinen.

Mukana on Blind Channel, eli kohtuullisesti kansainvälistä mainetta niittänyt rock-yhtye, Iltan sekä Oskari Ruohosen kaltaiset kaksi soolourallaan nostetta hakevaa laulajaa ja aikaisemmin Viroa kahdesti Euroviisuissa edustanut Laura Põldvere.

Dannyn ohella suurimman yllätyksen mukana olollaan onnistuivat tarjoamaan Teflon Brothers ja Pandora – sekä viime vuoden UMK-voittaja Aksel Kankaanranta.

Kankaanrannassa yllättää se, että marraskuussa hän ilmoitti Voice.fi:n haastattelussa, ettei hakenut tänä vuonna UMK-osallistujaksi. Samoihin aikoihin julkaistiin Kankaanrannan suomenkielinen debyyttisingle. Nyt Kankaanranta kertoo, että ilmoitus oli hänen oma mokansa.

”Kun annoin sen haastattelun, ajattelin, että puhumme uudesta suomenkielisestä singlestäni. Keskustelu ajautui UMK:n puolelle, mihin en ollut varautunut, ja menin pieneen paniikkiin. Sanoin vahingossa, että en ole osallistumassa kilpailuun, koska minulla oli salassapitovelvollisuus. Se oli oma virheeni, tarkoitus ei ollut hämmentää tai valehdella.”

Selvästi Kankaanrantaa polttelee viime vuonna toteutumatta jäänyt mahdollisuus päästä edustamaan Suomea Euroviisuissa. Viime vuonna hän onnistui yllättämään katsojat vaikuttavalla lauluäänellään ja nousemaan sillä lopulta jopa UMK-voittajaksi. Tänä vuonna vastaavaa yllätysefektiä ei Kankaanrannalla enää ole, joten uudesta voitosta tulee huomattavasti hankalampaa.

Ellei sitten Suomen kansa tunne Kankaanrantaa kohtaan niin suurta sympatiaa, että hänet äänestetään euroviisuedustajaksi puhtaasti oikeudenmukaisuuden nimissä.

Silti eniten huomaan odottavani Dannyn sijaan Teflon Brothersin ja Pandoran kappaletta.

Teflon Brothers on tehnyt vuosikausien ajan kevyttä huumoriräppiä, joka iskee vuodesta toiseen Suomessa ison massan makuhermoihin hämmentävällä tarkkuudella. Jokainen biisi ei toimi, mutta Teflon Brothersin cv:hen mahtuu hurja määrä kovia hittejä. Nyt kolmikko ottaa täysin uuden aluevaltauksen, kun yhtye tekee eurodance-konkari Pandoran kanssa yhteiskappaleen I Love You.

Parhaimmillaan yhteisbiisi voi olla Suomessa vuoden 2021 kovin bilekappale ja jopa potentiaalinen euroviisuvoittaja. Huonoimmillaan se voi olla vastaava floppi kuin Waldo’s People -yhtyeen kappale Lose Control.

Ennakkohaastattelussa yhtyeen jäsenen Pyhimyksen antamat kommentit tarjoavat kovan lupauksen siitä, että kyse olisi enemmän ensimmäisestä kuin jälkimmäisestä. Totuus selviää perjantaina, kun kappale julkaistaan.

”Euroviisut on huumoripitoinen, lämminhenkinen huumorin keskittymä. Suomessa ei ole ollut sellaisia euroviisuosallistujia. Joko on suhtauduttu juttuun ihan vitsinä tai sitten lähdetty kilpailemaan vakavasti käsi täristen. Me suhtaudumme tähän camp-kulmaan positiivisesti. Tarkoituksena on tarjota viihdettä”, Pyhimys sanoi.

Sopivaa camp-henkeä. Ei liian vakavasti itsensä ottamista. Juuri sitä, mitä tämän tekstin alussa toivoin. Jos nämä palaset loksahtavat täydellisesti paikoilleen, Teflon Brothers ja Pandora voivat yltää mihin asti tahansa.