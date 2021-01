Kansallisteatterissa on peruttu viime maaliskuun jälleen 320 esitystä, ja suunnittelija on joutunut heittämään työnsä roskiin yhä uudelleen: ”Aika jännittävää”

Teatterien kevät on pandemiararajoitusten puristuksessa kovin epävarma, mutta teattereissa sinnitellään ja jaksetaan toivoa parasta. Kevään ohjelmistoissa on tulossa vaikka mitä kiinnostavaa – kunhan teatterit vain ensin saataisiin avattua.

Kansallisteatterin tuotantosuunnittelija Tapani Kukkola kuvattiin Kansallisteatterin ison salin katsomossa. Kukkola on työskennellyt tuotantosuunnittelijana vuodesta 1998. ”Työ vaatii järjestelmällisyyttä.”­

Tavanomaisena keväänä tämä juttu ei alkaisi näin.

Mutta nyt on 2021 ja pandemia, joten ennen kuin mennään pääkaupunkiseudun teatterien kevään ohjelmistotarjontaan, jutellaan hetki Kansallisteatterin tuotantosuunnittelijan Tapani Kukkolan kanssa siitä, mitä koronapandemia on tarkoittanut hänen työlleen.

”No tämä on ollut aika jännittävää kyllä”, Kukkola sanoo heti alkuun nauraen.

Tuotantosuunnittelija on teatterissa se, joka – kuten työnimike kertoo – suunnittelee sen, missä ja milloin esitykset pyörivät. Normaalistikin työ vaatii lukemattomien asioiden ja ihmisten sovittamista yhteen, mutta pandemia on tehnyt siitä entistäkin haastavampaa.

”Kyllähän tähän henkisesti tottuu, mutta teettää tämä paljon työtä, jonka saa kohta heittää roskakoriin.”

Kukkola on laskenut, että viime vuoden maaliskuun 13:nnesta päivästä kuluvan tammikuun loppuun on Kansallisteatterissa peruttu 320 esitystä. Nyt tammikuussa tehty viimeisin peruutus oli Kukkolan laskujen mukaan viides hänen tekemänsä aikataulu, josta tuli roskiskamaa.

Helmi–maaliskuun näytöksiin lippuja on jo myyty, mutta Kukkola sanoo, että teatterissa odotellaan ”hyvin suurella varauksella” päästäänkö niitä esittämään.

”Aika kriittisesti täytyy suhtautua siihen, että helmikuussa päästäisiin aloittamaan. Pidän sitä epätodennäköisenä.”

Koronakoordinaatioryhmän infotilaisuudet Kukkola katsoo yhdessä teatterin avainhenkilöiden kanssa. Erilaisia skenaarioita tehdään, mutta peruminen ja suunnitelmien toteuttaminen aloitetaan vasta infosta. ”Se on se lähtöisku.”

Tapani Kukkola on tehnyt tuotantosuunnittelijan työtä Kansallisteatterissa vuodesta 1998 lähtien. Hän sanoo, että työ on normaalistikin ennustamista, mutta nyt ”ennustettavuus on surkeaa”.

Viisi roskiin heitettyä suunnitelmaa: eikö se turhauta?

”Onhan se vähän turhauttavaa. Mutta nyt ollaan kaikki maailmassa jouduttu tottumaan siihen, että tällainen jyllää. Täytyy sanoa: rakkaudesta lajiin! Ja sekin päivä vielä koittaa, kun päästään esittämään. Sitä kohti tässä mennään. Varmaan rokotukset ovat avain siihen.”

Tältä näyttää pääkaupunkiseudun teatterien kevät – sitten kun teatterit saadaan auki:

Timo Tuominen ja Petra Karjalainen ovat pääosassa Kansallisteatterin esityksessä Tunnit, viikot, kuukaudet.­

Kansallisteatterissa näyttämölle on tulossa monia kotimaisia uutuuksia.

Suurella näyttämöllä nähdään Reko ja Tina Lundánin teoksiin pohjautuva Tunnit, viikot, kuukaudet. Sen rooleissa esiintyvät laulaen näyttelijät Petra Karjalainen ja Timo Tuominen. Kuolemasta, arjesta ja surusta kertovan teoksen on käsikirjoittanut Kati Kaartinen ja sen ohjaa Tuomas Rinta-Panttila. Livebändin soittaman musiikin on säveltänyt Jussi Tuurna.

Marraskuussa perumaan jouduttu Juha Jokelan Dosentit odottaa myös ensi-iltaansa suurelle näyttämölle. Sen rooleissa nähdään Hannu-Pekka Björkman, Ria Kataja, Tommi Korpela, Maria Kuusiluoma, Otto Rokka, Marja Salo ja videolla Snezhina Petrova.

Suurella näyttämöllä nähdään myös Ruska Ensemblen Arktisen trilogian päätösosa Donna Quijote – kamppailu toivosta. Teos pohjautuu valtaväestön sekä alkuperäiskansojen väliseen taideyhteistyöhön. Sen ovat kirjoittaneet ja ohjaavat Jarkko Lahti ja Ari-Pekka Lahti.

Vallilan Kansallisteatteriin odotetaan Kari Heiskasen kirjoittamaa ja ohjaamaa Kohtaamisten käsikirja -komediaa, Vesa Vierikon ohjaamaa Molièren Saituria ja Anne Frankin päiväkirjaan pohjaavaa, Kantti-nuorten tekemää Anne F -teosta, jonka ohjaa Satu Linnapuomi.

Antti Timonen ja Paavo Kääriäinen ovat Tatu Ja Patu Helsingin Kaupunginteatterissa.­

Helsingin kaupunginteatteriin odotetaan varmasti kaikkein kiihkeimmin moneen kertaan siirrettyä Tatu ja Patu Helsingissä -ensi-iltaa, jonka piti olla alkujaan vuosi sitten maaliskuussa. Nyt sitä voidaan joutua odottamaan ensi syksyyn. Jos näytökset voitaisiin aloittaa helmikuussa, sijoitettaisiin ensi-ilta jo ilmoitettuihin esityspäiviin ja jatkettaisiin siitä, kertoo teatterinjohtaja Kari Arffman. Jos kiinniolo jatkuu helmikuun, siirrettäneen ensi-ilta suoraan syksylle.

Silloin maaliskuussa suurella näyttämöllä nähtäisiin Pieni merenneito ja Humiseva harju.

Jos teatterit olisivat kiinni vielä maaliskuussakin, saattaisi Humiseva harju jatkaa vielä syksyllä. Pieni merenneito jatkaisi huhtikuussa, mutta ei missään tapauksessa enää syksyllä. Disney ei myöskään anna lupaa esityksen striimaamiseen.

Muita Helsingin kaupunginteatterin näyttämöille odotettavia esityksiä ovat Teatterikorkeakouluyhteistyön aloittava, huhtikuulle suunniteltu Decamerone ja suositun Saikkua, kiitos! -esityksen kolmas osa sekä Pasi Lampelan uutuusnäytelmä, josta teatteri kertoo lisää helmikuussa.

Espoon kaupunginteatterissa on tällä hetkellä suunniteltu, että Laura Jäntin ohjaaman ja sovittaman August Strindbergin Aavesonaatin ensi-ilta olisi 4. helmikuuta. Jos rajoitukset jatkuvat, ensi-ilta siirtyy.

Laura Jäntti ohjaa August Strindbergin Aavesonaatin.­

Jäntti on sovittanut magiaa ja manipulaatiota sisältävän Aavesonaatin kolmelle esiintyjälle: näyttelijä-miimikko-klovni Siri Hamarille, tanssija-näyttelijä-laulaja Janne Marja-aholle ja fyysisen teatterin konkarinäyttelijä Ana-Yrsa Faleniukselle.

Muita Espooseen keväälle suunniteltuja esityksiä ovat Olavi Uusivirran poikkitaiteellinen salonki Hullunviulu, jonka vieraina nähtäisiin eri iltoina muun muassa ohjaaja Susanna Kuparinen ja kirjailija Aina Bergroth.

Maaliskuussa Espoon ohjelmistossa pitäisi olla myös Viro-viikot, jossa esimerkiksi Paavo Piikin ohjaama Gesamtkunstwerk¹. Myös Lehman-trilogian on suunniteltu jatkavan ohjelmistossa maaliskuussa.

Teatteri Avoimien Ovien keväässä on tulossa muun muassa Open Road Show, joka ottaa kantaa sukupuolen sopimuksenvaraisuuteen sekä Rosvosektori – Fortune of Gender - esitys, joka on näyttelijä Minna Kivelän ja burleskitaiteilija Bettie Blackheartin vetämä happening.

Teatteri Jurkan ohjelmistokalenterissa on huhtikuussa Fjodor Dostojevskin klassikko Riivaajat Markus Järvenpään näyttelemänä. Esityksen takana on sama työryhmä kuin 2010 ensi-iltansa saaneessa Rikoksessa ja rangaistuksessa, ohjaaja on Tuomo Rämö.

Maaliskuussa näyttämölle odotetaan Maria Jotunin Kun on tunteet -teosta, Inke Koskisen ja Sofia Smedsin tulkitsemina. Myös teosta Viikset, lavalla Johannes Holopainen, ohjaajana Essi Rossi, odotetaan Jurkan kevätkaudelle.

Kom-teatterissa juhlitaan teatterin 50-vuotistaivalta. Helmikuun 12. päivä lavalle pitäisi tulla Jussi Kylätaskun Runar ja Kyllikki, uuden taiteellisen johtajan Lauri Maijalan ohjaamana. Nimirooleissa nähdään Ella Mettänen ja Paavo Kinnunen.

Ryhmäteatterissa ensi-iltaan on tulossa Juha Kukkosen ohjaama Jumalan sana, joka perustuu Kari Hotakaisen samannimiseen romaaniin. Sen rooleissa ovat Santtu Karvonen, Robin Svartström, Minna Suuronen, Saara Kotkaniemi ja Veeti Laasila.

Teatteri Takomossa pitäisi olla ensi-illassa 18. helmikuuta Samuli Niittymäen Plup Plup – Two Water Bottles, joka käsittelee fyysisen teatterin keinoin nykyihmisen tapaa kuluttaa itsensä loppuun työnteolla.

Q-teatterissa ensi-iltaa odottaa Toksinen kabaree, Juho Mantereen kirjoittama ja ohjaama teos. Ensi-illan on suunniteltu olevan 18. helmikuuta. Vuoteen 2031 lennättävässä esityksessä lavalla nähdään Miro Lopperi, Olli Riipinen, Miiko Toiviainen ja Anna-Sofia Tuominen.

Sofia Smeds ja Inke Koskinen tulkitsevat Maria Jotunin Kun on tunteet -teosta Teatteri Jurkassa.­

Ryhmäteatterin Jumalan sanassa näyttelevät Robin Svartström, Minna Suuronen, Veeti Laasija, Santtu Karvosen ja Saara Kotkaniemi.­