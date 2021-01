Klassinen musiikki

Perjantai on upea suorien konserttilähetysten päivä – tämän tiedämme klassisesta keväästä

Sinfoniaorkesterit odottavat tietoa rajoituksista tammikuun lopun jälkeen – osa on peruuttanut kaikki tammikuun konsertit, osa pystyy verkkokonsertteihin.

Susanna Mälkki johtaa perjantaina Helsingin kaupunginorkesteria ja Senja Rummukainen on Tapiola Sinfoniettan solisti. Olli Mustonen johtaa seuraavana perjantaina Turun filharmonista orkesteria. Kaikki esitykset ovat suoria konserttilähetyksiä ilman yleisöä pandemian johdosta.­

Verkko on tuonut henkireiän Suomen sinfoniaorkestereille myös nykyisten tiukkojen pandemiarajoitusten aikana.

Vaikka yleisömäärä rajoitettiin hämmentävästi vain kymmeneen henkeen salin koosta ja turvatoimista riippumatta, suoria lähetyksiä verkkokonserteista saadaan perjantaina 15. tammikuuta useista saleista.

Susanna Mälkki johtaa Helsingin kaupunginorkesteria perjantaina klo 19 alkaen Yle Areenassa ja helsinginkaupunginorkesteri.fi-sivuston HKO Screen -palvelun kautta.

Ohjelmassa on kaksi Suomen ensiesitystä eli Steve Reichin Music for Ensemble and Orchestra (2018) ja Betsy Jolasin Onze Lieder jonka solistiksi saadaan trumpetisti Håkan Hardenberger. Lisäksi kuullaan helppotajuisinta ja vetävintä Sibeliusta eli esimerkiksi Elegian ja Musetten sisältävän sarjan näytelmään Kuningas Kristian II.

Täsmälleen samaan aikaan Tapiola Sinfonietta esittää verkkokonsertin orkesterin Youtube-kanavalla. Sen johtaa Klaus Mäkelä ja solistina on sellisti Senja Rummukainen. Ohjelmassa on Mendelssohnin kolmas ja neljäs sinfonia sekä Schumannin sellokonsertto.

Perjantain konserttihuumaa täydentää ohessa haastatellun baritoni Christian Gerhaherin ja pianisti Gerold Huberin Schubert-ilta joka välitetään Yle Teeman ja Areenan kautta suorana lähetyksenä Ritarihuoneelta klo 20.

Kiinnostavan verkkokonserttiperjantain jälkeen epävarmuus kasvaa.

Helsingin kaupunginorkesteri on kertonut myös Jukka-Pekka Sarasteen johtamasta verkkokonsertista 20. tammikuuta ja Miguel Harth-Bedoyan johtamasta konsertista 29. tammikuuta. Helmikuun ohjelmakin on nyt vahvistettu, ja konsertit välitetään verkossa, pääsee yleisö saliin tai ei.

Radion sinfoniaorkesteri kertoo peruneensa suurimman osan pianisti Conrad Taon vierailukonserttien sarjasta, mutta hän esiintyy ensi viikon perjantaina Hannu Linnun johtaman verkkokonsertin solistina. Myös RSO on vahvistanut pandemia-ajan ohjelmansa toistaiseksi vain helmikuun loppupuolelle asti.

Tapiola Sinfonietta on julkistanut koko kevään ohjelmiston, mutta muistuttaa, että muutokset ovat mahdollisia hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Verkkokonsertit jatkuvat Anja Bihlmaierin johdolla heti ensi perjantaina 22. tammikuuta.

Kansallisooppera harjoittelee parhaillaan Anna Kelon uutta ohjausta Richard Wagnerin Valkyyriasta, vaikka talo on perunut kaikki tammikuiset esitykset rajoitusten vuoksi. Kansallisoopperalla on valmius pitää Valkyyrian ensi-ilta helmikuussa ja pyörittää ohjelmistoa muutenkin, jos rajoitukset tammikuun jälkeen sen sallivat.

Muilla paikkakunnilla esimerkiksi Turun filharmoninen orkesteri lupaa verkkokonsertin 28. tammikuuta Olli Mustosen johdolla, solistina pianisti Eero Heinonen. Orkesteri on julkistanut koko kevään ohjelman. Pandemia voi tietysti aiheuttaa siihen suuria muutoksia.

Esimerkiksi Sinfonia Lahti ja Tampere Filharmonia peruivat nykyrajoitusten vuoksi tammikuun konsertit ja pyrkivät aloittamaan kevätkauden helmikuussa, jolloin rajoitukset ovat ehkä jo lähempänä alkusyksyn tasoa. Vielä alkusyksyllä konsertteja sai tehdä hyvin turvavälein vajaille saleille.

Sinfoniaorkesterit.fi-sivuston yleensä varsin kätevä valtakunnallinen konserttikalenteri ei tällä hetkellä ole käyttökelpoinen. Se sisältää konserttitietoja jo peruutetuista konserteista sekä vanhentuneita tietoja muuttuneista konserttiohjelmista. Sinfoniaorkesterit yrittävät ajantasaistaa yhteistä kalenteria näinä päivinä.

Varminta on joka tapauksessa mennä näin pandemia-aikaan aina orkesterien omille verkkosivuille tarkastamaan ajantasainen tilanne jopa vielä konserttipäivänä.

Alituisesti muuttuvat rajoitukset sekä esiintyjien mahdolliset altistumiset virukselle voivat aiheuttaa myös verkkokonserttien viime hetken peruutuksia.

Jos suorien verkkolähetysten ajankohta ei itselle sovi, konsertit voi yleensä nauttia myöhemminkin. Palveluissa voi tosin olla suoran lähetyksen jälkeen jopa vajaan vuorokauden tauko ennen kuin tallenne tulee saataville.