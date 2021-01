Vuosia jatkuneissa neuvotteluissa ei päästy edelleenkään molempia osapuolia miellyttävään lopputulokseen.

Tämän viikon maanantaina kaupallisten radioiden kattojärjestö Radiomedia julkaisi tiedotteen, jonka viesti oli selvä: Radiomedian ja Gramexin neuvottelut päättyivät tuloksetta.

Käytännössä tiedote tarkoitti sitä, että kaupallisia radiokanavia edustava Radiomedia ja äänitteellä esiintyvien muusikoiden sekä musiikkituottajien tekijänoikeusjärjestö Gramex eivät päässeet edelleenkään yhteisymmärrykseen ehdoista ja hinnoista, joilla äänitemusiikkia saisi käyttää radio-ohjelmien tallenteissa ja podcasteissa.

Näin ollen tulevaisuudessakaan suurimmassa osassa kaupallisten radiokanavien podcasteissa ja radio-ohjelmien tallenteissa ei kuulla musiikkia, vaan ne julkaistaan pelkkänä puhesisältönä.

Radiomedia ja Gramex ovat neuvotelleet äänitemusiikin käytöstä uusissa radiosisällöissä jo vuodesta 2017 lähtien. Molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että neuvotteluita on alusta lähtien pyritty käymään hyvässä yhteishengessä ja että molemmat osapuolet ovat pyrkineet parhaansa mukaan siihen, että ratkaisu syntyisi.

Tästä huolimatta yhteisymmärrystä ei ole löytynyt, ja se on Radiomedian johtavan asiantuntijan Johanna Halkolan mukaan sääli. Halkolan mukaan ratkaisevaa on se, että Radiomedia ei voi hyväksyä nykyistä ehto- ja korvausmallia, jonka Gramex on Radiomedian tulkinnan mukaan julkaissut yksipuolisesti nettisivuillaan vuonna 2019.

Gramexin lisensointiyksikön johtaja Petri Kiiski sanoo, että radiokanavat voivat nytkin käyttää niin sanotussa on demand -sisällössään äänitemusiikkia, kun maksavat Gramexin sivuilla olevan taulukon mukaiset korvaukset käytöstä. Kiisken mukaan osa kaupallisista ja ei-kaupallisista kanavista myös tekee niin jo tällä hetkellä.

Oma lukunsa on Yleisradio, jolla on Gramexin kanssa sopimus, joka kattaa kaiken musiikin käytön Ylen toiminnassa, myös on demand -sisällöissä. Siksi Ylen radio-ohjelmien tallenteissa on myös musiikki mukana.

Huomattavaa on myös se, että käsillä olevassa vyyhdissä on kyse vain Radiomedian ja Gramexin välisestä erimielisyydestä. Musiikin käytöstä maksetaan korvauksia myös musiikin tekijöitä edustavalle Teostolle, ja Radiomedia sekä Teosto ovat sopineet musiikin käyttämisestä radio-ohjelmien tallenteissa jo vuonna 2016.

Miksi yksimielisyyttä ei siis vuosien mittaisista neuvotteluista ja hyvästä tahdosta huolimatta ole löytynyt? Siitä osapuolet ovat erimielisiä.

Radiomedian Halkola sanoo, ettei halua julkisuudessa avata neuvotteluiden yksityiskohtia.

”Se liittyy rakenteeseen siitä, miten musiikkia tulisi lisensoida. Mediamarkkina on nykyisin globaali, ja sopimuksessa pitäisi huomioida se, että kotimaisilla radiokanavilla on yhtäläiset toimintaedellytykset kuin isoilla kansainvälisillä toimijoilla, kuten musiikin suoratoistopalveluilla”, Halkola sanoo.

”Gramexin yksipuolisesti julkaisema malli on sellainen, ettemme voi sitä hyväksyä.”

Halkolan mukaan kyse ei missään nimessä ole siitä, että Radiomedian toiveessa olisi löytää malli, jossa musiikin käytöstä ei tarvitsisi maksaa korvausta. Sen tarkemmin hän ei suostu avaamaan, mitä nykyisessä Gramexin ehdotuksessa pitäisi muuttaa, jotta Radiomedia voisi sen hyväksyä.

”Toivon kaikkien osapuolien kannalta, että löytäisimme jollain tavalla ratkaisun, että musiikkia sisältäviä radio-ohjelmia voidaan tarjota. Se auttaisi musiikin oikeudenhaltijoita, olisi radioyhtiöiden uuden sisällön kehitykselle äärimmäisen tärkeää ja tietenkin oleellista ihmisille, jotka kuuntelevat nykyisin näitä ohjelmia”, Halkola sanoo.

”Jos ratkaisua ei löydy vuosien neuvottelujenkaan jälkeen, tulee arvioida, onko tekijänoikeusjärjestelmämme riittävän ketterä vastaamaan mediamarkkinan muutoksiin.”

Gramexin Petri Kiiski muistuttaa, että ennen vuonna 2019 julkaistua nykyistä hinnastoa Gramexilla ja Radiomedialla oli voimassa yli kahden vuoden ajan niin sanottu pilottisopimus, jonka aikana radiokanavat eivät maksaneet Gramexille äänitemusiikin käytöstä. Pilotti oli käytössä siksi, että kanavat saisivat kehittää on demand -sisältöään.

”Kun pilotti loppui, aloimme neuvotella siitä, mitä musiikin käytöstä tulisi maksaa. Olimme hioneet yhdessä rakennetta ja hinnoittelumallia, mutta vuonna 2019 päättyneen ensimmäisen neuvottelukierroksen loppumetreillä kävikin ilmi, että kaupallisen radion edustajat eivät halua suostua tähän kattosopimukseen. Sen jälkeen julkaisimme yhdessä työstämämme hinnaston nettisivuillamme”, Kiiski sanoo.

Kun neuvottelut olivat päättyneet tuloksettomina vuonna 2019, niitä päätettiin jatkaa uudestaan vuotta myöhemmin. Yhteisymmärrystä ei löytynyt edelleenkään.

Kiiskellä oli käsitys, että neuvottelut oli jätetty viime joulukuussa tauolle. Hän sai itsekin tiedon siitä, että neuvottelut ovat Radiomedian mukaan päättyneet, kun luki tiedotteen Radiomedian nettisivuilta.

”Meidän näkökulmastamme jos palveluntarjoaja hyödyntää musiikkia, korvauksen suuruudessa pitäisi näkyä sen, miten paljon sisältöä kuunnellaan ja palvelussa käytetään. Ymmärtääkseni radioalan edustajat ovat sitä mieltä, että oleellista on se, saako radioala ansaittua tuottoja ohjelmilla, jossa käytetään musiikkia. Jos näin ei ole, siitä ei kuuluisi radioalan mukaan maksaa – riippumatta ohjelman kuuntelumäärästä.”