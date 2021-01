Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Ruma Elsa ★★★

(Suomi 1949) Edvin Laineen komediassa rumasta ankanpoikasesta (Eeva-Kaarina Volanen) sukeutuu joutsen. Käsikirjoittaja Topias alias Toivo Kauppinen käsikirjoitti tuotteliaalla urallaan yli kaksikymmentä kotimaista elokuvaa.

TV1 klo 13.20

Erakkorapu ★★

(Suomi 1998) Mies (Taisto Reimaluoto) on tietämättään rakastunut varattuun naiseen (Kati Outinen). Kai Lehtisen lyhytdraaman idea on hukassa.

Teema klo 14.30

Voi veljet, missä lienet? ★★★

(USA 2000) Vankitrio (mm. George Clooney) pakenee 1930-luvulla kahleista. Coenin veljesten velmu veijarikomedia on saanut inspiraationsa Homeroksen eeppisestä runoelmasta Odysseia. Soundtrackilla kuullaan ajan musiikkia, kuten bluegrassia. (K12)

TV5 klo 21.00

Täällä Pohjantähden alla 2/2 ★★★

(Suomi 2008) Timo Koivusalon draaman toinen osa seuraa Koskelan Elinan (Vera Kiiskinen) ja Akselin (Ilkka Koivula) elämää. Sisällissota on ohi, mutta kansa edelleen jakautunut. Koivusalon näkemys yllättää positiivisesti. Teos on kaikessa raadollisuudessaan realistisempi kuin Edvin Laineen versio. Vasta lopussa sorrutaan patetiaan. (K16)

TV2 klo 21.00

Scarface – Arpinaama ★★★

(USA 1983) Kuubalaisgangsteri Tony Montana (Al Pacino) hallitsee Miamin alamaailmaa. Brian De Palma filmatisoi uudelleen Howard Hawksin vuonna 1932 ilmestyneen rikoselokuvan. De Palman suurtyö on Hawksin näkemystä väkivaltaisempi ja verisempi. Michelle Pfeiffer loistaa läpimurtoroolissaan gangsterin heilana. Alkuperäinen versio on silti parempi. Luca Guadagnino on aikeissa ohjata elokuvasta uuden tulkinnan, jonka käsikirjoittavat Coenin veljekset. (K16)

Sub klo 21.00

Divergent – Outolintu ★★★

(USA 2014) Tulevaisuudessa ihmiset (mm. Shailene Woodley) on jaettu eri osastoihin heidän luonteenpiirteidensä perusteella. Neil Burgerin ohjaama dystopioiden sarjan ensimmäinen osa opettaa nuorille yhteiskuntakritiikkiä. (K12)

Hero klo 21.05

Kuin jokin päättyisi ★★★

(Britannia 2017) Eläkeläinen (Jim Broadbent) saa yllättävän perinnön, joka saa hänet palaamaan nuoruudenmuistoihinsa 1960-luvulle. Intialainen Ritesh Batra filmatisoi Julian Barnesin romaanista nostalgisen draaman. Broadbent on erinomainen katkerana mielensäpahoittajana. Elokuvan sivujuoni tyttären (Michelle Dockery) raskaudesta on turha. (K12)

Teema klo 21.25

Baby Driver ★★★

(Britannia 2017) Rikollisten kuski Baby (symppis Ansel Elgort) suunnittelee viimeistä keikkaansa. Edgar Wrightin toimintaelokuvassa musiikilla on poikkeuksellisen keskeinen rooli. Soundtrackillä soi genren leffoissa yleensä kuultavan rapin ja hip hopin sijaan muun muassa Queen ja The Damned. (K16)

MTV3 klo 22.35

Batman – paluu ★★★★

(USA 1992) Lepakkomies (Michael Keaton) saa vastaansa Pingviinin (Danny DeVito parhaassa vedossaan). Tim Burton ohjasi DC Comics -sarjakuvafilmatisointien kvartetin toisen osan. Saksalaiselta ekspressionismilta lainaava lavastus antaa elokuvalle viimeisen silauksen. (K12)

Sub klo 0.30