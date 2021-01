Hergén piirtämä kuva on vedos Sininen lootus -sarjakuvan etukannesta, joka ei koskaan päätynyt virallisen sarjakuvan kanteen.

Legendaarisen sarjakuvataitelija Hergén originaalissa piirroskuvassa on käytetty gaussivärejä, mustetta ja vesivärejä. Työssä on ilmiselviä halkeamia, mutta se myytiin silti tähtieteellisen kalliiseen hintaan.­

Sarjakuvataitelija Hergén piirtämä alkuperäinen Tintti-piirros myytiin huutokaupassa ennätykselliseen lähes 3,2 miljoonan euron hintaan torstaina. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters.

Pariisilaisessa huutokauppakamari Artcurialissa myyty kuva on vedos Sininen lootus -sarjakuvan etukannesta vuodelta 1936. Kuvan osti yksityinen keräilijä.

Guassiväreillä, musteella ja vesiväreillä tehty luomus on sivuiltaan 34 senttimetrin pituinen neliökuva, jossa Tintti ja Milou-koira kurkistavat posliiniruukusta. Taustalla on punamusta lohikäärmeen kuva.

Kuva ei kuitenkaan koskaan päätynyt sarjakuvan kanteen, koska kustantaja piti sitä liian kalliina painaa. Kanteen päätyi lopulta yksinkertaistettu versio samasta kuvasta.

Belgialainen Hergé, oikealta nimeltään Georges Remi, tuli tunnetuksi rakastetuista Tintti-sarjakuvistaan, joissa seikkailevat toimittaja Tintti, viskisieppo kapteeni Haddock ja hajamielinen professori Tuhatkauno.

Vuonna 1983 kuolleen Hergén elinaikana myytiin 230 miljoonaa Tintti-sarjakuvaa, eikä suosio ole laantunut senkään jälkeen. Hergén alkuperäiset piirrokset kiinnostavat keräilijöitä ja sijoittajia, ja niitä on myyty aiemminkin miljoonilla euroilla.

Vuonna 2016 alkuperäinen piirros Tintti kuun kamaralla -sarjakuvasta myytiin 1,55 miljoonalla eurolla, mikä oli tuolloin kalleimmalla myyty yksittäinen sarjakuvasivu.

Tähän mennessä Hergén kallein sarjakuvataideteos myytiin 2,65 miljoonalla eurolla vuonna 2014. Kyseessä oli Hergén piirtämä kaksisivuinen kuva vuodelta 1942.

Sarjakuva-asiantuntija ja -kirjailija Rob Salkowitz ei ollut yllättynyt, että ennätys rikottiin jälleen.

”Tintti on Euroopan sarjakuvatemppelin ikonisin ja rakastetuin hahmo, jolla on faneja ympäri maailman. Koska originaalien sivujen tarjonta on rajallinen, niiden hinnat nousevat aina hyvin korkeiksi”, hän sanoi AFP:lle.